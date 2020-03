19 casos positivos por coronavirus y 3 altas de infectados en Extremadura

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha afirmado en relación al coronavirus que "lo que pase o no" con la Semana Santa "de aquí al futuro" lo van a decidir las autoridades competentes "estos 14 ó 15 días", en los que previsiblemente el Ministerio de Sanidad "está poniendo en marcha unas medidas de contención".

La Junta de Extremadura ha recomendado a los ciudadanos de la región que ante la situación actual del coronavirus no viajen "si no es imprescindible", y en el caso de que tenga un viaje contratado, como no es un motivo de cancelación, "esa persona tiene que elegir entre riesgo de infectarse por coronavirus, o que […]