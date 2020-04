ATA lanza un SOS al Gobierno y pide la suspensión de la cuota de autónomos

En la reunión mantenida este de Lorenzo Amor, presidente de ATA y Celia Ferrero, vicepresidenta con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la directora general de Autónomos, Maravillas Espín, se ha solicitado al Gobierno de manera inmediata, no deje en la cuneta a los 1,4 millones de autónomos que no tienen acceso a la prestación por Cese de Actividad Extraordinario, y suspensa las cuotas a los autónomos. Así se indica en un comunciado enviado a Digital Extremadura.



“Hoy hemos lanzado un SOS al Gobierno con medidas y propuestas. Si no se llevan a cabo van a pasarlo muy mal muchos autónomos y se va a destruir mucho empleo”, ha reclamado Amor.

Las medidas, además de la eliminación de la cuota de abril, para que los autónomos puedan salir adelante y reactivar su actividad, son:

Que ABONE LAS PRESTACIONES EXTRAODINARIAS CON URGENCIA PARA LOS BENEFICIARIOS, ASÍ COMO, QUE PROCEDA A LAS DEVOLUCIONES DE INMEDIATO DE LAS CUOTAS DE MARZO INGRESADAS DE FORMA INDEBIDA.

Que ACELERE TRAMITACIÓN DE LOS ERTES Y GARANTICE ACCESO AUTÓMATICO Y RÁPIDO A LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES AFECTADOS.

Que EXONERE A LOS AUTÓNOMOS DE BAJA POR COVID-19 O EN CUARENTENA DE LA CUOTA DE AUTÓNOMOS DESDE EL PRIMER DÍA

Le pedimos que cambie EL CRITERIO PARA ACCEDER A LA PRESTACIÓN DE CAÍDA DEL 75%, Y LO REDUZCA AL 40%, DE FACTURACIÓN que ya reconoce como pérdida sustancial y criterio para el reconocimiento de colectivo vulnerable para el acceso a las moratorias hipotecarias, en alquileres y suministros.

que ya reconoce como pérdida sustancial y criterio para el reconocimiento de colectivo vulnerable para el acceso a las moratorias hipotecarias, en alquileres y suministros. Que facilite que LAS MADRES AUTÓNOMAS QUE SE REINCORPORARON LA ACTIVIVIDAD EN 2020 PARA QUE ACCEDAN A LA PRESTACIÓN AL NO PODER ACREDITAR CAÍDA DE INGRESOS DURANTE LA BAJA MATERNAL.

Que UNIFIQUE Y ACTUALICE EL LISTADO DE CNAE’S SUSPENDIDOS Y SE INCLUYA CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS EN DICHO LISTADO

Que PARA EL ACCESO A LAS MORATORIAS DE ALQUILERES Y MICROCRÉDITOS PARA ABONARLOS Y BONO SOCIAL SE INCLUYAN LOS BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Que EN LAS ANTERIORES Y MORATORIAS HIPOTECARIAS, BONO SOCIAL, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN COBRO SUMINISTROS, RECUPERACIÓN PLAN DE PENSIONES SE REQUIERA CUALQUIER DOCUMENTO ADMITIDO A DERECHO, QUE ACREDITE LA SUSPENSIÓN O CAÍDA DE INGRESOS DEL 40% Y NO CERTIFICADO CESE EN AEAT.

Que APLACE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL PRIMER TRIMESTRE AL 20 DE JULIO, FECHA EN LA QUE SE PRESENTA EL SEGUNDO TRIMESTRE , y no al 20 de mayo como se dijo en rueda de prensa.

, y no al 20 de mayo como se dijo en rueda de prensa. Que PROLONGUE LOS ERTES TRES MESES TRAS LA FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA . Es evidente que la recuperación de la actividad, si la hay, va a ser muy gradual y difícil, y no sabemos en qué condiciones. Por ello también , le solicitamos que ELIMINE EL REQUISITO DE MANTENER EL NIVEL DE EMPLEO 6 MESES TRAS EL ERTE. Hay actividades de temporada vinculadas a la época estival: turismo, hostelería, textil, culturales y musicales, cuya actividad no será recuperable totalmente.

. Es evidente que la recuperación de la actividad, si la hay, va a ser muy gradual y difícil, y no sabemos en qué condiciones. Por ello también Hay actividades de temporada vinculadas a la época estival: turismo, hostelería, textil, culturales y musicales, cuya actividad no será recuperable totalmente. Que SE ESTABLEZCA UNA TARIFA PLANA DE 100 EUROS DURANTE 6 MESES, UNA VEZ FINALIZADO EL ESTADO DE ALARMA PARA AQUELLOS NO BENEFICIAROS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA

Que se AYUDEN A LOS AUTÓNOMOS FIJOS DISCONTINUOS.

La ministra ha anunciado la creación de una mesa de trabajo con los autónomos que se reunirá semanalmente. “Agradecemos el encuentro que hoy hemos mantenido y la disposición a dialogar. Creemos que es muy importante que nos escuche”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Hoy le hemos trasladado cuál es la situación real de los autónomos. Muchos están sumidos en el caos, y aunque un millón van a tener acceso a la prestación por cese de actividad extraordinario, y otros 800.000 que están facturando y teniendo una actividad relativa y medio normal, pero hay 1.400.000 autónomos ahora mismo que lo están pasando muy mal”.

“Para ese casi millón y medio de autónomos que tienen que seguir pagando la cuota, que apenas están facturando y que tienen muy difícil el acceso al crédito hemos pedido soluciones. La principal propuesta, aunque sabemos que es competencia de otros ministerios, es que suspendan la cuota del mes de abril. Que la cobre a los que tienen actividad después, dentro de un mes, pero ahora hay que proteger a esos autónomos que no están pudiendo acceder a la prestación por cese y no saben lo que van a facturar. También nos parece fundamental que si una bajada de facturación del 40% es ser autónomo vulnerable para las moratorias de hipotecas, o para establecer ayudas en los suministros energéticos, no es lógico que se establezca en el 75% de pérdida de facturación para acceder al cese de actividad”, ha añadido Amor.