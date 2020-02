Aumentan las pernoctaciones, los visitantes y la duración de las estancias en Cáceres

Ante el baile de datos turísticos y sus distintas interpretaciones, el Ayuntamiento de Cáceres quiere dejar patente que las pernoctaciones en Cáceres han aumentado un 5,72%, el número de visitantes un 0,38% y la duración de las estancias un 4,67%, según los datos agregados de las encuestas de ocupación hotelera y apartamentos turísticos de INE en 2019.

Por tanto, Cáceres en 2019 alcanzó las 529 684 pernoctaciones, acogiendo a un total de 315 509 visitantes con una estancia media de 1,69 noches.

Digital Extremadura, En un comunicado enviado ael equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres indica que es cierto que se están produciendo malentendidos debido a una bajada de los visitantes que se alojan en hoteles de la capital cacereña del 4,06%. Aún así, los datos globales de ocupación hotelera son positivos porque se ha crecido un 0,94% en pernoctaciones, que es el dato que nos habla del comportamiento de hoteles. También la duración de las estancias en hoteles asciende hasta un 4,01%, dato que nos habla de la calidad de estas.

” Para entender la diferencia entre visitantes y pernoctaciones, podemos ver que siempre será preferible un visitante que se aloje tres noches que tres visitantes que se alojen una noche, por una cuestión de rentabilidad del destino.”, se indica en la nota municipal cacereña.

La oferta turística de Cáceres en los últimos años ha cambiado y al interpretar los datos turísticos no se puede analizar solo a los hoteles, pues los apartamentos turísticos suman las plazas de dos grandes hoteles con 933 plazas estimadas según INE 2019 de un total de 3436 plazas en la ciudad, el 27,15% del total de las plazas. Debemos tener en cuenta también que los apartamentos turísticos han pasado a concentrar un 12,03% de la demanda en 2019 frente a un 7,87% en 2018. Por todo esto, se deben agregar los datos de ocupación hotelera y de apartamentos turísticos si se quiere comprender la evolución del turismo en Cáceres.

Por su parte, el alcalde, Luis Salaya, ha reconocido que “sin duda, hemos cometido un error al no explicar en profundidad estos datos el mismo día que se publicaron, pero que todo el mundo esté tranquilo, que la evolución del turismo en la ciudad es buena y será mejor aún. Más allá de nuestra obvia obligación de mejorar cada día para crecer, en afluencia y pernoctaciones, pero sobre todo en calidad”.

Ha explicado además que se trabaja día a día para generar nuevos contenidos y para aumentar el conocimiento exterior de la ciudad refrescando la oferta y comunicación con campañas como la de ‘Cáceres es un planazo’ que refuerza la relevancia turística de la capital cacereña, “uno de los objetivos principales señalados por el Observatorio de Ciudades Patrimonio y que asumimos”.

Este fue en efecto, el reto señalado a nuestra ciudad por el informe del II Observatorio Turístico de las 15 ciudades del Grupo de Ciudades Patrimonio, que fue publicado el 25 de Septiembre de 2019 y que analizaba datos del INE de 2014 a 2018, junto a entrevistas realizadas durante el primer semestre de 2019.

Este plan además será potenciado con las experiencias de otras 9 ciudades europeas como Venecia, Genova, Braga, Utrecht, Dubrovnik, Dún Laoghaire, Rovaniemi, Druskininkai, Krakowa, a través del proyecto Urbact Tourism Friendly City. Este proyecto busca explorar cómo el turismo puede hacerse sostenible en ciudades medianas, reduciendo el impacto negativo en los vecindarios y áreas interesadas por diferentes tipos de turismo, a través de estrategias integradas e inclusivas que mantengan un equilibrio entre las necesidades de la comunidad local y la promoción del desarrollo urbano sostenible a nivel ambiental, social y económico.

“Por otra parte, coincidimos con la Consejería de Turismo en que necesitamos una hoja de ruta para desarrollarnos, porque las ciudades exitosas son las que tienen una estrategia clara, de la que Cáceres carecía y por eso, y como nos comprometimos desde el primer día, estamos realizando un plan de turismo consensuado con el sector y vecinos y vecinas, que tiene en cuenta todas las sensibilidades y establece un plan de acción a medio y largo plazo. Llevamos muchas reuniones y mucho trabajo adelantado con este objetivo”, ha detallado el regidor.

Por último, se resalta en el comunicado que “ Respecto a las declaraciones del director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Francisco Martín Simón, solo mencionar que no fueron recogidas de manera exacta por los medios de comunicación ya que en todo momento señaló que el actual equipo de Gobierno está trabajando en muy buen camino abriendo el mayor patrimonio posible de la ciudad y con campañas como ‘Cáceres es un planazo’ lo que le distingue del anterior gobierno local, en el que la alcaldesa de entonces no diferenciaba siquiera a los excursionistas de los visitantes. Además, cuando se refirió a que había que “ponerse las pilas”, hablaba de las cuatro ciudades más grandes de Extremadura, no sólo de Cáceres y Plasencia como se ha publicado.”