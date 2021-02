Carrón, PP denuncia que la Junta no tiene ningún plan para la recuperación de la economía extremeña

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Luis Alfonso Hernández Carrón, ha denunciado que el gobierno de la Junta “no tiene ningún plan” para la recuperación de la economía extremeña, al contrario de lo que sí están demostrando otras comunidades autónomas que han presentado sus proyectos estratégicos. De hecho, el portavoz ha puesto de ejemplo el listado de los 188 proyectos del País Vasco, que se pueden consultar, y que están dotados con 5.706 millones de euros de financiación europea que les permitirán movilizar unos 13.135 millones de euros de inversión en 5 años. Luis Alfonso Hernández Carrón ha lamentado que la respuesta que está ofreciendo el gobierno de Extremadura esté siendo “muy pobre, muy opaca y muy poco convincente”. De hecho, los proyectos que, al parecer, está barajando el Ejecutivo regional carecen de memoria económica o ni siquiera recogen las propuestas realizadas en la encuesta que se realizó con los sectores económicos ni las propuestas de otras administraciones clave para la reconstrucción económica, como son los Ayuntamientos. El portavoz de Hacienda del Grupo Popular ha asegurado en la comisión que hay incógnitas importantes en este escenario de crisis, como la cuantía aproximada “que tampoco conocemos”, cuánto pretenden obtener del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que gestiona el Ministerio de Hacienda o cuáles son los objetivos de Extremadura. Para Hernández Carrón, se evidencia que el gobierno de Vara “está perdido” y que otros “nos han tomado la delantera” en el proceso para la recuperación. Hernández Carrón ha criticado que la Junta no haya tenido la deferencia de enviar una copia a los grupos parlamentarios de las medidas y proyectos “a pesar de que contribuimos en lo que pudimos” y ha rechazado que “nos tengamos que enterar por la prensa”. Para el GPP, no es de recibo que los alcaldes, los empresarios y los parlamentarios no sepan lo más mínimo de esa lista de proyectos. El portavoz ha insistido en que lo que hace la Junta es “justo lo contrario” que está pidiendo la UE, y que requiere que la estrategia extremeña se construya mediante una “contribución multilateral”, contando con las diferentes administraciones e interlocutores económicos y sociales. “¿Con quién ha pactado la Junta de Extremadura su estrategia? Desde luego con este parlamento no lo ha hecho”, ha apostillado.