Celebrado en la Concatedral Santa María de Cáceres el funeral por las víctimas del Covid

La Concatedral de Cáceres ha acogido este domingo 26 de julio, solemnidad de los Santos Ana y Joaquín, un funeral en memoria de las víctimas de la pandemia del coronavirus presidido por el Administrador Diocesano de Coria-Cáceres, D. Diego Zambrano, y concelebrado por una veintena de sacerdotes.

Además, contó con la presencia del Subdelegado del Gobierno, José Antonio García Muñoz, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya y demás autoridades civiles, militares, judiciales, académicas, representantes de distintas asociaciones civiles y eclesiásticas.

Jornada por los afectados de la pandemia

Esta celebración está enmarcada dentro de la Jornada por los afectados por la pandemia, que a propuesta de la Conferencia Episcopal Española se ha llevado a cabo durante este fin de semana en numerosas diócesis de España, y se ofrece por el eterno descanso de todos los difuntos y el consuelo y esperanza de sus familiares.

En la diócesis de Coria-Cáceres, además, esta jornada se ha celebrado en todas las parroquias de la diócesis, dando la oportunidad a las familias de despedirse cristianamente de sus difuntos, sirviendo de consuelo y cercanía a todos los familiares y amigos. Durante los meses de pandemia más duros, no fue posible despedirse de los seres queridos, o de forma muy reducida. Así lo explicaba el Administrador Diocesano en su homilía: “Nada, ni siquiera la muerte podrá separarnos del Amor de Dios (…) Si ya de por si la muerte es dolorosa a eso se añadía tener que hacerlo en esas condiciones: sin el consuelo y la cercanía de sus familiares”.

Durante la homilía, D. Diego Zambrano, ha recordado que “no sabemos cuánto durará esta situación de incertidumbre, ni tampoco cuando se normalizará totalmente la vida social y eclesial. Lo que hemos aprendido en estas circunstancias es lo que dice Jesús en el Evangelio: cada día tiene su propio afán”.

Zambrano ha destacado que con esta celebración se pretende recordar y honrar a los fallecidos, así como ofrecer consuelo a los familiares. “Hoy nosotros queremos tener este gesto para con estos hermanos nuestros y lo hacemos celebrando esta Santa Misa en sufragio por ellos: para que el Señor acoja en su Reino a estos hijos suyos, les conceda el descanso de los justos y los haga gozar de las delicias del Cielo, donde no hay ni luto, ni dolor, ni tristeza… sino alegría sin fin porque veremos a Dios tal cual es. Nuestra presencia aquí esta tarde no sólo quiere ser una muestra de solidaridad con vuestro sufrimiento, sino sobre todo un momento de oración y de fe a Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y que es capaz de dar la vida a los muertos. El destino del hombre es vivir, y vivir felices; una felicidad que no acaba.”

El Administrador de Coria-Cáceres ha expresado su agradecimiento a todos los sanitarios, que estuvieron atendiendo a enfermos, supliendo en algunos momentos la cercanía y cariño de las propias familias.

Durante la celebración, el hermano de uno de los fallecidos durante la pandemia ha sido el encargado de proclamar una de las lecturas. Por otro lado, una de las religiosas que residen en el Seminario, de la Congregación de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús leyó la oración del papa Francisco ante la pandemia del COVID-19 para finalizar la Eucaristía