Complejos

Comparte en redes sociales

Malos son los complejos en política, la sobreactuación de la izquierda desde su alto concepto de sí misma y de su superioridad moral, no tiene respuesta eficaz por parte de la derecha, que implora el beneplácito de los mal llamados progresistas que trasladan sus mensajes con eficacia, ante su desierto ideológico. Así repiten sistemáticamente los mantras, “niegan la violencia machista”, “deshumaniza a los inmigrantes”, “tiran a la papelera la bandera LGTBI” y cosas similares, todas mentiras por más que mil veces se repitan.

Una cuestión curiosa es el empleo del término “ultra”, “ultraderechista”, “ultracatólico”, ósea que tener principios, es ser “ultra” así un católico apostólico romano creyente, convencido de sus valores es “ultra” por ejercer tal, inverosímil. El calificativo se utiliza como arma arrojadiza, pero solamente hacía un lado, como el de “extremo”. No leo ni una sola vez “ultraizquierdista” o “ultracomunista”, y pocas veces el de “extrema izquierda, es todo un ejercicio de encasillamiento del que no piensa como ellos en ámbitos que puedan ser despreciados por la sociedad en general.

Y que decir de los “pactos de odio”, para pacto de odio el germano-soviético de 1939, firmado por socialistas marxistas y leninistas, con socialistas nacionalistas y racistas, lo mejor de cada casa. Tanto fue que los comunistas franceses, esos que venían unos meses antes a España a “defender” la democracia y el estado constitucional de derecho en nuestra guerra civil del siglo XX (ya habíamos tenidos otras en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX) boicotearan al ejército francés frente a los alemanes entre septiembre de 1939 y mayo de 1940, llamando a la huelga contra la guerra ¿les suena? en favor de sus socios nacionalsocialistas, los agresores, ¿les suena también?

Recapitulemos, la derecha española, los actuales partidos de la derecha española, ni ha dado un golpe de Estado, como el PSOE en 1934 y ERC ahora, ni se ha cimentado en el crimen político de ETA como Bildu. El Partido Socialista si ha pactado con totalitarios, independentistas y herederos de terroristas y tiene que despegar toda una gran cortina de humo mediática para tapar su historia y sus acuerdos, por no hablar del mayor caso de corrupción de España, que deja en pañales el del Estraperlo de la república, el de los ERE, pero mientras, y salvo honrosas excepciones, sus representantes les perdonan la vida política, así cuando alguien les llama “puteros” en alusión al gasto que hicieron de dinero público en los clubes se alzan ofendidos, claro no tienen costumbre de la receta que ellos aplican sistemáticamente a la derecha, que soporta resignada.

Pero hay una parte de la derecha que no se resigna, y la otra parte pretende sus votos, en el mal llamado voto útil, por eso cuando se dice que en las provincias de cuatro escaños, es necesario votar con utilidad para no perder ese porcentaje, provincias de Álava, Albacete, Burgos, Cáceres, León, Lérida, Lugo, Orense, Logroño y Salamanca, lo que no se dice es que acumulando el voto nunca se llegará a tres diputados de un lado, supuestamente la derecha y otro del PSOE, no da para tanto, sino que empataran a dos.

Sin embargo, tal y como pasó en 2019, sostener el voto a la derecha sin complejos, permite un resultado radicalmente contrario, dos, uno y uno, tres a uno para las derechas. Así cuando se pide el voto útil en realidad lo que se quiere es debilitar a la otra derecha, no quieren quitarles los escaños a los socialistas, sino que buscan rédito partidista, ser más grande frente al de la misma madera, antes que sumar una mayoría aplastante.

Pero seguimos “el acuerdo supondrá ningún retroceso en los derechos de las mujeres, de los colectivos LGTBI o contra la violencia machista», la pregunta es ¿no están los derechos de las mujeres, como los de los hombres recogidos en la Constitución? ¿Cómo pueden retroceder sin modificar la Constitución? ¿Cómo es posible pensar en que peligren los derechos, como los de cualquier otro ciudadano, a ser, pensar y hacer como quieran de las mujeres y los miembros de los colectivos LGTBI? ¿Y por qué retroceso?

Expliquemos lo del retroceso. Pregunta: ¿en el aborto y en otras cuestiones sociales, cree que el pp ha ido a veces por detrás de la sociedad? Respuesta: El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo es un partido de centro derecha reformista, que siempre tendrá las libertades individuales, conquistadas en más de cuatro décadas, de democracia, como centro absoluto de todas sus políticas. Y sí, a veces hemos llegado tarde a algunas de esas conquistas. Pero lo importante es que nunca hemos dado un paso atrás a ese respecto y nunca lo haremos. (Jaime de los Santos antiguo consejero de cultura de la Comunidad de Madrid. Candidato) (La Razón, jueves 13 de julio de 2023)

Mejor ejemplo del “complejo” no puede haber ¿Qué pensarán los votantes católicos apostólicos romanos de semejante respuesta con respecto al aborto? ¿entonces el Partido Popular haber llegado tarde a todas estas políticas, ósea ha llegado tarde a las políticas de izquierda? ¿verdaderamente son conquistas? Las preguntas invitan a la reflexión, pues hace menos de doscientos años, estaba asumido socialmente tener esclavos y era admitido legalmente sin problema ¿podría pasar lo mismo con el aborto dentro de otros doscientos años? Se preguntarán nuestros descendientes ¿cómo necesitando nacimientos, podía permitirse la eliminación de los no nacidos? ¿en que pensaban? La cuestión concluye con una verdad preclara, “nunca hemos dado un paso atrás”, y eso es cierto, Rajoy tiró por el desagüe toda una mayoría absoluta sin cambiar memoria histórica, elección de los jueces, cambios en la ley electoral, y tantas cosas muy necesarias para consolidar el régimen constitucional y democrático, el de verdad, en España. Esperemos que Feijóo tenga quien pique espuelas en sus costados para hacer lo que tiene que hacer y no pueda dejarse querer en la bondad del poder sin principios, o en la comodidad de ir al paso, cuando es necesario galopar, o al menos trotar hacía las reformas decisivas.

Hugo de Andrade