Convocadas las ayudas para realizar proyectos que trabajen la igualdad de oportunidades en el ámbito rural de Cáceres

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la Dirección General de Derechos de los Animales, que depende directamente del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, "no va a hacer nada que tenga que ver con la actividad taurina".

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha sostenido que el Gobierno de España está "castigando a los extremeños queriendo castigar" al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien "no tiene influencia" porque "no se fían de él" y "no es 'sanchista'".