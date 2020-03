Crisis en la Corona: el rey Felipe VI renuncia a la herencia de su padre y le retira la asignación

Termina de estallar la crisis en la Casa Real tras una complicada semana plagada de informaciones sobre las comisiones millonarias cobradas por el rey emérito, Juan Carlos I, por conseguir el AVE de la Meca para España. Esta tarde se ha conocido a través de un comunicado oficial de Zarzuela que el rey Felipe VI ha renunciado a la herencia de su padre y además le retira la asignación dineraria que recibe de las arcas públicas anualmente para su agenda.

También se ha hecho oficial que esta renuncia se hace extensiva a la figura de la princesa Leonor, heredera de la corona, quien tampoco herederá la fortuna y las pertenencias de su abuelo Juan Carlos de Borbón.

En los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados, los de 2018, figuraba una asignación de las arcas públicas de 194.232 euros para el rey emérito, cifra que por tanto se repitió en 2019 y que iba a perpetuarse en 2020 al seguir sin cuentas oficiales del Estado.

Esta noticia salta justo un día después de que el prestigioso diario británico The Telegraph incluyera a Felipe VI en la red de comisiones millonarias cobradas por los servicios de Juan Carlos I para conseguir el AVE saudí. Según este periódico, el actual monarca estaría vinculado a un fondo offshore al figurar como segundo beneficiario. Se trata de una sociedad que recibió un pago de 65 millones de euros de Arabia Saudí y que le habría sido pagado a Juan Carlos I cuando todavía estaba en el trono.

“Las revelaciones amenazan con empañar la imagen impecable del rey Felipe 6 años después de que reemplazara a Juan Carlos, de 82 años, prometiendo un descanso de los tiempos de su padre, golpeado por el escándalo”, afirma este diario británico. La renuncia oficial de Felipe VI a la herencia de su padre se podría enmarcar en este contexto, dando la razón a la noticia aparecida en la prensa inglesa.

La pasada semana, en plena crisis por el coronavirus, no pasaba de largo otra crisis: la de las últimas revelaciones de la alemana Corinna Larsen, quien anunció que denunciará al rey emérito y a sus colaboradores -apuntando al ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán– por el supuesto acoso que habría recibido desde una supuesta ruptura sentimental en 2012, para evitar que revelara secretos de Estado. Dehecho, La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas unas diligencias por un presunto delito de cohecho internacional relacionado con el posible cobro de comisiones derivadas de la construcción del AVE a La Meca que podrían sustanciar una eventual imputación del rey emérito Juan Carlos I, ya no inviolable pero sí aforado.

DIARIO CRITICO