CSIF espera que la Junta apruebe este lunes la subida salarial del 0,9% a los 48.000 empleados públicos de su ámbito

Comparte en redes sociales













La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) espera que la Junta apruebe este lunes la subida salarial del 0,9 por ciento a los 48.000 empleados públicos de su ámbito, tal y como acordó el Gobierno Central para este año 2021 en línea con la previsión de la inflación.

CSIF, no contempla otro escenario durante la celebración, este lunes, de la Mesa General de Negociación que ha convocado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco -Morales, a la que se le exigirá que ese incremento salarial sea sobre la totalidad de los haberes, con carácter retroactivo y aplicado a todos los complementos.

En este sentido, CSIF considera que este incremento debe contribuir a paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos de la Administración General, de Educación y de la Sanidad de Extremadura que soportan una pérdida de poder adquisitivo, acumulada los últimos 11 años, entorno al 17,9 por ciento. Y es que la Junta debe poner fin a estos recortes hacia unos empleados públicos, que siguen en primera línea de batalla, día a día, para intentar contener la pandemia.

CSIF entiende que hay un compromiso, adquirido con el Gobierno Central y que la subida del 0,9% no está en cuestión por lo que a día de hoy no nos planteamos que la Junta no cumpla con un acuerdo alcanzado a nivel nacional con las centrales sindicales más representativas y que es de obligado cumplimiento.