Detenido cuando portaba más de 1 kilo de cocaína en un vehículo

Su valor en el mercado ilícito podría alcanzar los 74000 euros

La Autoridad Judicial decretó su ingreso en prisión

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, procedieron la mañana del 15 de abril, a la detención de un varón por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas.

En relación con los diversos controles aleatorios realizados por policía nacional, en la distintas vías de entrada y salida de Badajoz, el pasado 15 de abril y por funcionarios pertenecientes a las brigadas provinciales de seguridad ciudadana y de policía judicial se establece un dispositivo de control en la salida de la ciudad, concretamente en la vía de servicio de la Nacional V, con la intención de controlar personas y vehículos que transitaran por dicha vía.

Fruto de dicho control, sobre las once horas, los actuantes detectaron un coche que al acceder a la gasolinera lo hacía como si no conociera la zona, dudando si entrar o no a la misma. Por ello, para comprobar la procedencia del conductor de dicho vehículo, motivo del viaje así como documentación acreditativa del mismo, se decide detener su marcha y comprobar dichos extremos.

Una vez a la altura de los agentes, comprueban que el vehículo va ocupado por un hombre, quien a las diferentes preguntas de éstos, mostró una actitud nerviosa y esquiva, no justificando en momento alguno el motivo de su desplazamiento a Extremadura.

Los policías deciden realizar una inspección minuciosa en el interior del turismo, localizando en la parte trasera del siento central del vehículo, una modificación que no correspondía con su estado normal, incidiendo en dicho punto, observando como al tirar de ella se mueve a modo de tapadera, encontrando dentro de esta un pequeño habitáculo en el que observan paquetes envueltos en “parafilm”.

Por todo ello se practicar la prueba del “narcotest” a la sustancia del interior de los paquetes dando positivo en cocaína, motivo por lo cual se procedió a la detención del responsable del hecho delictivo, por un presunto delito contra la salud pública.

La cocaína incautada arrojó un peso final de 1.235 gramos, con un valor aproximado en el mercado ilícito de 74.000 euros.

El detenido, varón de 32 años de edad, con antecedentes por hechos similares, tras la instrucción del atestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, decretando ésta su ingreso en prisión.