Don Clemen…chasss

Me escriben por whatssap preguntándome cómo estoy, me llaman amigos para charlar un

ratito y hacer más distraído el día, cocino más que nunca y con cuidado, fijándome en

detalles en los que habitualmente no caigo, veo películas, escribo y leo sin parar.

No hace mucho he tropezado con la horma del zapato que necesito y encima ha sido un

éxito, el libro más vendido y todo lo que ello significa. Como cuando buscas un color

determinado, distinto a los que ofrecen los comercios y lo encuentras, aunque la oferta

sea minoritaria, y a la temporada siguiente resulta que se ha convertido en máxima

tendencia y te felicitas por tu perspectiva, más generosa que otras con el mañana. Ese

mañana que descubres cada vez que saltas de la cama temprano cuando aún el mundo

duerme y te crees que el día es solamente tuyo.

Que hay de malo en querer tener éxito? Ser talentoso, que se dice. Sobre todo si no

haces daño a nadie con tus acciones, más bien al contrario, muestras un camino, sirves

de ejemplo, ayudas a otros. En mi familia sobre esto hubo en su día un debate nunca

explicitado como tal: una parte de ella, firmemente convencida de lo importante del

progreso, encabezonada en salir de los límites impuestos, en tener otras miras distintas a

las que se dan por supuestas por el mero hecho de nacer en un lugar X, en una tribu con

unos apellidos (“¿y tú de qué familia eres? -preguntan por aquí-) y una determinada

economía. La otra parte, partidaria de dejar hacer, a la naturaleza, a los genes, a la vida,

implicándose en ciertas actividades seleccionadas, pero no en exceso, huyendo de la

búsqueda del éxito mundano por entenderlo como una gran montaña rusa, pura soberbia

que hay que desterrar.

Quien tenía razón? Lo desconozco. Y tampoco importa demasiado. Cuando llega una

tragedia personal o colectiva, todo se pone patas arribas en tu pensamiento y percepción

de las cosas, porque los sentimientos arrastran cualquier atisbo de racionalidad y encima

ésta no siempre tiene las respuestas adecuadas. Queramos o no, la pandemia, que nos

inmoviliza y aparta de los quehaceres habituales, no nos traslada al futuro sino que nos

devuelve al pasado, a los años de incertidumbre y de incredulidad de éste.

Como en el Decameron, escrito por Boccaccio. Nadie, al menos yo no, podía suponer

cuando lo leíamos por vez primera en el Bachillerato, que su argumento (10 jóvenes -7

mujeres y 3 hombres- resguardados en 1348 en una villa de las afueras de Florencia

durante dos semanas, huyendo de la epidemia de peste negra que asola la ciudad, se

narran entre ellos 100 cuentos sobre la inteligencia, el amor y la fortuna) podría estar

sucediendo en pleno siglo XXI y con parecidas reminiscencias.

La palabra, la voz, el relato…tienen efectos taumatúrgicos. Mi niñez estuvo siempre

presidida por la radio. Como ahora. De acompañante diaria. Mia y de un montón

grandísimo de personas. Aunque ayer a la noche algunas reclamaban compasión, -“os

escucho, pero me agobio porque todo el rato estáis hablando de lo mismo, de las

muertes, de la escasez, de los ancianos…-”. Personas solas que caminan pasillo arriba y

pasillo abajo, en sus casas, para no enmudecer del todo el cuerpo y el espíritu.

No se si lo entendería “Don Clemen…chass”. Así llamaba un amigo de mi padre al hombre

que conducía un programa radiofónico diario en Zamora. En realidad se llamaba

Clemenciano y daba consejos para la vida adulta. “Pero, ¿por qué lo llamas Don

Clemenchass, -inquirió curioso, un día, mi progenitor -?”. -“Porque cuando empieza dando

su nombre Clemen…le doy al botón de apagarse (chass), no lo soporto”-.

De todo hay, claro.