Educación regula las pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha exigido que no pase "ni un día más" sin que los profesionales sanitarios de Extremadura se sometan a los test que ellos mismos reclaman para conocer el alcance real de la pandemia entre el colectivo.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este domingo que "por el momento" las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales de Extremadura no están saturadas, aunque eso "no quiere decir que no lo vayan a estar".