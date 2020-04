EL AYUNTAMIENTO  DE CÁCERES  DESTINARÁ MÁS DE 3 MILLONES EN EL PLAN DEL DÍA DESPUÉS, QUE PODRÍAN SER AMPLIABLES

El equipo de Gobierno ha presentado en la comisión de Economía celebrada esta mañana las primeras propuestas para el plan de día después, que van a ir en tres ejes y a las que se van a destinar más 3 millones de euros, de los cuales 300.000 serán para un plan de promoción turística, 1 millón en ayudas directas para pymes y autónomos y 1,8 millones en políticas sociales.

La concejala de Economía, María Angeles Costa, ha explicado que se ha planteado un sistema de trabajo a los grupos de la oposición, “que va a ser trabajar también fuera de las comisiones en reuniones, y la idea es trabajar sobre las propuestas del equipo de Gobierno y las que nos hagan llegar todos los grupos y los concejales”.

En cuanto al turismo, “el objetivo es recuperar la imagen de nuestra ciudad en el sector, intentar reactivar el turismo al mayor ritmo posible y salir a un mercado en el que tenemos que presentar nuestra ciudad como un buen destino post covid19”.

Tenemos que buscar esa normalización, ha indicado, “con la dificultad que tiene no saber ni qué plazos tenemos por delante ni a qué situación exacta nos vamos a enfrentar, pero desde luego estando preparados para un plan de inversión en promoción turística que supera más de 4 veces lo que presupuesta cada año el Ayuntamiento para tal fin”.

Por lo que se refiere a ayudas directas para pymes y autónomos, van a tener como condición el haber sufrido una reducción de ingresos de más el 75% o el cese obligado de la actividad por los decretos del Gobierno, que tengan su domicilio fiscal en Cáceres, el local donde realizan su actividad aquí, y que estén dados de alta antes de la entrada en vigor del Estado de Alarma.

Estas ayudas son para pagar gastos, ha señalado Costa, “y van a tener la peculiaridad de que primero se van a pagar y luego se van a justificar los gastos con el objetivo de reducir al mínimo el papeleo y las gestiones para poder acceder a ellas. Van ser compatibles con cualquier otra subvención de otra administración porque lo que pretendemos es reforzar a pymes y autónomos para poder afrontar esta crisis”.

Van a ir destinadas a pagar el alquiles, nóminas, cuotas de la Seguridad Social, pago de suministros, publicidad, tasas, etc “hay muchos tributos que no podemos eliminar de forma permanente y con carácter retroactivo, y lo que hacemos es que ese pago va a poder utilizarse para justificar esta ayuda”.

Nuestra propuesta, ha explicado la concejala, es que se divida en varios tramos, “que sean mil euros de inicio al autónomo que lo solicite; 999 más si tiene un local en la ciudad; y de 1 a 4 empleados 500 euros más, de 4 a 9 empleados 750 euros más, y de 10 a 49 empleados 1.000 euros más”.

En lo referente a las políticas sociales, van a ir destinados a mayores, familias en riesgo, y empleo para combatir el paro, y a cuidados.

Van a incluir entre otras cosas la actualización de la ordenanza de la concesión de ayudas económicas de urgencia social del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, “para que se puedan conceder de una forma muy ágil”; y la modificación del plan estratégico de subvenciones para adecuarlo a la nueva situación, agrupando todo el presupuesto a una sola línea.

Vamos a incorporar al presupuesto del IMAS ese 20% del superávit que ya nos habilita el Gobierno para utilizarlo en gasto social, ha detallado, “y vamos a redirigir programas formativos de la Universidad Popular hacia formación básica y competencias clave, a contar con empresas para la ejecución de proyectos y a agilizar trámites para la pronta ejecución de proyectos pendientes”.

Todo ello “para poder establecer las líneas necesarias para personas mayores, sobre todo las que tienen menos recursos y/o falta de apoyo familiar como tele asistencia, monitoreo, catering, etc; estableciendo programas para las personas sin hogar con especial atención a recursos habitaciones y comedores sociales; y para todos los colectivos desfavorecidos que bien antes, o ahora por la situación se encuentran en situación de emergencia, y para ello se incrementará la plantilla del IMAS para atender de forma más ágil y eficiente”, ha señalado Costa.

La concejala ha indicado que estas cantidades “son un mínimo, porque las partidas van a quedar abiertas para poder destinar más fondos si es necesario y posible según vaya evolucionando esta situación”.

En cuanto a la financiación de estas medidas, van a ser en varios ejes, “con ese superávit del que ya se nos ha liberado un 20% y confiamos y así lo exigimos al Gobierno de España que se vayan flexibilizando las normas que nos permiten gastarlo y se pueden dedicar por ejemplo a ayudas a empresas”, y también con financiación propia “y habrá que redirigir las ayudas con modificaciones de crédito para atender los efectos de esta crisis”.

todo esto va a ir acompañado de un plan de mantenimiento de la inversión pública, “para intentar que se ejecuten las obras que están proyectadas e intentar que el Ayuntamiento siga proyectando al mismo ritmo obra pública para apoyar al sector de la construcción”

No cerramos la vía del endeudamiento, ha señalado la concejala, “en la medida de lo posible queremos evitar acudir a deuda pronto y hacerlo por lo menos posible ya que previsiblemente afrontamos una crisis larga y si agotamos nuestros recursos financieros en los primeros meses nos podemos encontrar que en los próximos años tenemos que seguir afrontando medidas de estímulo y no tenemos esos mecanismos para hacerlo. Aunque si es necesario no nos va a temblar el pulso a la hora de endeudarnos”.

No se descarta el endeudamiento, ha señalado, pero debemos ser muy prudentes, “porque a falta de terminar la liquidación todo parece indicar que en el año 2019 se ha incluido la regla de gasto. No hay problema en cuanto a la estabilidad presupuestaria, que si se cumple pero parece que habrá incumplimiento de la regla de gasto por el incremento de las inversiones por la ejecución del EDUSI en 2019. Cosa muy parecida pasó en Badajoz el año pasado. Esto nos obligará a llevar a cabo un Plan Económico y Financiero que debemos cumplir en 2020 y 2021, Por eso debemos ser prudentes con el endeudamiento”.

El alcalde, en la presentación de estas medidas ha indicado que la intención del equipo de gobierno es destinar todos los recursos disponibles para aplacar los efectos de la crisis en las familias, empresas y autónomos de la ciudad. “El objetivo de estas medidas es claro: no dejar a nadie atrás”.

DENUNCIAS

En otro orden de cosas, el alcalde Luis Salaya ha informado de que en la jornada de ayer se pusieron 18 denuncias, 3 a reincidentes y hubo 1 detención por saltarse una orden de alejamiento.

Asimismo indicó que se han comprado dos termómetros infrarrojos para probarlos “y en un futuro comprar más y hacer los controles en los sitios de trabajo”.