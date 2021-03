El fraccionamiento de una ciudad encerrada

Comparte en redes sociales













Tienen los lugares pequeños muchas cosas en contra de su propio avance. Además de la

inercia, disponen de un arsenal de taumaturgias que les alejan de la racionalidad. Y una

de ellas es la querencia de muchos por ser pequeños líderes de causas diversas.

Cabezas de ratón. Una causa, un dirigente. Y así en cada barrio hay un jefe, a veces más,

y las plataformas con fines políticos pululan por doquier, cada cual a lo suyo. Eso, por no

hablar de los partidos (antiguos y nuevos), que también están ahí, retrasados y divididos

en su concepción de algunos asuntos. Ignoro por qué no asumen que tanto

fraccionamiento los debilita como conjunto, como ciudad, provincia o región.

En mi último viaje a México asenté, aún más si cabe, dos potentes convicciones: una, que

a veces es precisa la distancia para examinar mejor, y desde otros puntos de vista, a un

país y sus gentes, y dos, que cada uno de nosotros y dentro de sus características, es

dueño de su imagen, sobre la que puede trabajar y vivir. El empecinamiento íntimo en un

estilo y forma de vida da seguridad a quien lo tiene, cubre sus inseguridades y complejos,

pero no le permite avanzar. Si no “se sale” hacia fuera del propio entorno y sus defectos,

nunca hay conflicto porque no se dispone de “algo” con qué comparar, pero puede

resultar castrante para cualquier evolución personal o colectiva. A menudo he notado esa

reacción en mis interlocutores cuando les cuento algo que les es ajeno y no entra en el

campo de sus intereses más directos. Y a veces, incluso, hasta responden con una

especie de conmiseración hacia otras formas de vida y otros países.

Y al revés. Cuando explicas algunos aspectos de tu realidad diaria a quien se ha criado y

vive en un entorno físico y social diferente, notas su gesto de sorpresa, de indiferencia o

desprecio, ante un manejo distinto de las emociones y estímulos. Por eso son tan

laboriosos los verdaderos lazos de amistad cuando hay percepciones tan distintas. Todos

sintiéndonos un poco “islas flotantes” en medio del océano, impregnados con culturas

diversas y distintas. De ahí que desconfíe mucho de esos proyectos sugeridos por gentes

de más allá que dicen venir en pos de unas buenas vibraciones. Porque son bastante

improbables de creer y realizar. Salvo que se construyan para esconderse en sus propias

burbujas, algo que también podría ocurrir.

Juan Marsé, el gran escritor, tiene libros con títulos carismáticos, de esos que te vienen a

la memoria, cuál frases hechas, en momentos determinados de la vida. Uno de ellos es

“Encerrados con un solo juguete”, La novela, como sin duda saben, narra la vida de unas

personas que no saben muy bien a donde se dirigen y por qué, que se rozan al paso pero

no se juntan, porque aunque conviven no se entienden, y que, al cabo, traducen su

incertidumbre en rechazo.

El juguete predilecto de los pequeños lugares es su conservadurismo esencial frente a

cualquier influencia exterior, o incluso ante cualquier avance propiciado por gente de

dentro. La respuesta frente a los interrogantes que surgen cuando llega una opción

nueva, la dan las fuerzas fácticas existentes incluso dentro de los grupos que se

autodenominan progresistas, al aplicarse (en una dirección o en su contraria) para

devolver todo a la más estricta quietud, en vez de ayudar a quien en un momento

determinado lleve la antorcha del progreso y tenga más opciones de colocarla en su sitio.