Antonio Banderas, millor actor espanyol per 'Dolor y gloria', i Marta Nieto, millor actriu espanyola per 'Madre' i 'Litus' El premi a la millor òpera prima ha estat per a 'Ventajas de viajar en tren', d'Aritz Moreno Els premis s'entregaran dilluns 20 d'abril a Barcelona Leer la noticia completa