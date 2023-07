El Partido Popular no da la talla

Tanto pedir mayorías suficientes se han convertido en un triunfo insuficiente. De nada ha servido el traspaso de 19 escaños de Vox al PP, y de nada ha servido la autoinmolación de Ciudadanos, había que llegar, no a los 160, no a los 150, no a los 145, bastaban 144, 142 escaños si contamos a Coalición Canaria y a Unión del Pueblo Navarro, pero no ocho parlamentarios marcan la diferencia. Véase bien, pero no lo harán, la deriva y falta de dirección en los pactos, los complejos estructurales, la suficiencia insuficiente, la creencia a pies juntillas en las encuestas, y una campaña en la que se dio el pescado por vendido, o donde se repartió la piel del oso antes de cazarlo, lo explican todo.

Pedro Sánchez ha cumplido su objetivo, Santiago Abascal y Yolanda Díaz también, consolidan liderazgo y posición, ya no hay mayorías absolutas, y los terceros y cuartos han venido para quedarse en un rango permanente de entre 30 y 50 escaños, es así de sencillo, el Partido Popular pretende ignorarlo y le ha salido carísimo, cuanto antes se adapten las mentalidades a los nuevos tiempos, mejor.

Reflexión final: la gobernabilidad de España está en manos, otra vez, de partidos independentistas, dopados de su representación y cargados de reclamaciones, son 26 diputados, no se trata de pedir una gran coalición entre el PP y el PSOE, lo normal por otra parte en cualquier otro país de la Unión Europea, se trata de menos, de una reforma de la Ley Electoral que exija tres sencillas cosas, las que se exigen en Alemania y nadie es allí acusado de nada por ello:

• Un 5% de votos en el ámbito nacional

• Presentar candidatura en la mitad más una de las circunscripciones electorales

• Tener un 2% de votos como mínimo en cada circunscripción electoral en la que se presenta candidatura.

• Una lista nacional de 50 diputados (esta no la hay en Alemania, pero si en Italia)

Con esto, como en Alemania, habrá partidos de ámbito local que serán magníficos representantes de los ciudadanos en los territorios para los que están constituidos, en las elecciones locales, provinciales, forales, insulares o autonómicas, pero en modo alguno seguirán opinando sobre la gobernabilidad del todo, queriendo, deseando, ambicionando, ser solo parte e incumpliendo, NO SE OLVIDE, el mandato constitucional, pues un diputado por Cáceres, por Almería o por San Sebastián no representa a sus electores, sino la SOBERANÍA NACIONAL en su conjunto, eso en Alemania o en Italia lo han entendido muy bien ¿qué esperamos para hacerlo en España?

Hugo Carlos de Andrade y Díaz-Maroto