El PP denuncia el despilfarro de 150.000 euros por parte del PSOE en contratar a un gerente y en la compra de dos coches en la Diputación

El Portavoz del PP en la Diputación de Cáceres,

José Ángel Sánchez Juliá, ha denunciado junto a la Diputada,

Paloma López, el despilfarro del PSOE en la institución provincial, que se va a

gastar 150.000 euros en la contratación de un gerente para eL Consorcio Más

Media, destinado a la gestión del ciclo integral del agua y los residuos sólidos

urbanos, y en la compra de dos coches de lujo.

Los Populares han recordado que ya se opusieron en su día a la creación de

este Consorcio, ya que entienden que con la creación de un área potente de

Medio Ambiente dentro de la institución provincial se daría el mejor servicio a

los municipios, evitando la creación de nuevas estructuras administrativas y la

creación de nuevos puestos directivos.

Sánchez Juliá ha afirmado que el PP ha votado en contra del presupuesto

de este Consorcio, donde se recoge una partida para el 2021 de 72.000 euros

para la contratación de un gerente, algo que es desorbitado en una situación

normal, más aún en los tiempos de crisis por los que estamos pasando.

Además, los Populares han denunciado que dicha contratación va a ser

supuestamente a dedo, ya que se exigen unos requisitos que son el copia y

pega de un currículum, las bases carecen de un proceso selectivo

transparente, ya que lo limita a la valoración subjetiva del cumplimiento de los

requisitos, y a una posible entrevista personal con el Presidente del consorcio.

El Portavoz de los Populares ha criticado que para este proceso no se exija

un tribunal de selección, ni una puntuación de méritos o requisitos, ni fijación de

una prueba, ni un solo elemento objetivo que garantice el principio de igualdad

y de transparencia. Lo que supone un auténtico escándalo con la situación de

crisis económica y social por la que están pasando muchas familias.

Sánchez Juliá ha recordado que actualmente la Diputación ya cuenta con un

Director del Área de Medio Ambiente y Transición Ecológica, ” un insigne

socialista y concejal socialista de Brozas con un sueldo de 60.000 euros al año.”

Para el PP esta situación vuelve a demostrar que el PSOE utiliza las

instituciones como agencia de colocación socialista sin ningún tipo de

escrúpulos, tomándole el pelo a los cacereños y continúan creando

herramientas para buscar trabajo a amigos y compañeros de partido, ya que la

Diputación gasta anualmente más de 300.000 euros en sueldos de directivos.

Por otro lado, el Portavoz de los Populares también han criticado el gasto de

75.000 euros en la compra de dos coches que va a hacer el equipo de gobierno

socialista, es decir, ” estamos hablando de adquirir coches por importes

cercanos a los 40.000 euros.”

Para los Populares esto es otro escándalo de un gobierno que ” en una

situación tan extrema como la que estamos viviendo, no piensa en los

hosteleros, no piensa en el sector del turismo, no piensa en los autónomos y en

la PYMES, ni en las familias que lo están pasando realmente mal, sobre todo,

cuando los datos de paro ofrecidos en el día de ayer, demuestran que hay casi

mil cacereños más sin empleo.”

Por todo ello, han solicitado al Presidente de la Diputación de Cáceres que

” pare este despropósito, que reconduzca la situación y que recupere el

verdadero espíritu de esta institución que es el de ser el Ayuntamiento de los

Ayuntamientos, que ofrezca ese dinero en ayudas a los que lo están pasando

mal, y que dejen de estar más preocupados en colocar a sus amigos, que en

trabajar y velar por el presente y el futuro de la provincia de Cáceres.”