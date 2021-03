El PSOE afirma que el Ayuntamiento de Badajoz ha dejado de invertir casi siete millones de euros en el mantenimiento de calles

Comparte en redes sociales













Así ha sido en los últimos nueve años comparándolos con los presupuestos y remanentes de años anteriores a 2012. En 2011 se invertía un millón de euros más en arreglo de calles que en 2021. El PSOE considera que las licitaciones de acerados, bacheo y asfaltado no terminarán con el mal estado de las calles, que ellos cifran en casi 400 vías en un chequeo realizado en febrero.

LA INSUFICIENTE INVERSIÓN ES LA RESPONSABLE DEL MAL ESTADO DE LAS CALLES. Para Ricardo Cabezas las cantidades previstas a invertir en asfaltado, bacheo y de acerado no lograrán revertir la situación por falta de mantenimiento en las calles de Badajoz. Pero ahí no termina todo, según un seguimiento realizado por el PSOE, la bajas inversiones en el viario son la consecuencia directa de su mal estado. Así, en 2014 se invirtió más que sumando 2017 y 2018. Y en 2011, en un solo año, lo mismo que sumando 2018, 2019 y 2020. Hace 10 años se superaba claramente el millón de euros, ahora no se llega a esa cantidad en asfaltado y bacheo. “Y eso es de lo que estoy alertando, que el presupuesto plurianual para bacheo y asfaltado necesita una mayor inversión anual. Que el propio PP invirtió en 2014 y 2016, en dos años, 3.100.000 euros y que ahora invierte menos de la mitad, pues ha previsto aproximadamente 2.600.000 euros para cuatro años”, advierte Cabezas. Los socialistas defienden que el consistorio ha dejado de invertir en los últimos nueve años casi siete millones de euros en arreglar las calles. De ahí el mal estado en la vías de la ciudad.

Al Grupo Socialista le parece acertado, dada la coyuntura, separar en dos contratos los acerados por un lado y el bacheo y asfaltado por otro y que este proceder demuestra que el PSOE tenía razón en el mal estado del callejero y la urgencia por solucionarlo. Los socialistas consideran que tanto un contrato como otro son insuficientes en su presupuesto pues suman 1,3 millones este año cuando según el PSOE debieran irse a 2,3 millones de euros.

Para el portavoz socialista ha habido una colosal falta de inversión. “No es de extrañar que esto ayude a que las cuentas estén saneadas. Fragoso se va a ir y en verdad nunca entendió aquello de dedicarse a las pequeñas cosas. Ni teniendo dinero”, asegura Cabezas.

REVISANDO EL CALLEJERO A PIDE DE CALLE. Ricardo Cabezas ha reconocido el trabajo de la concejala Candy Arce y la militancia del PSOE para recabar información sobre el estado del viario pacense durante el mes de febrero. A esta operación la han denominado “Con B de Bachejoz” y la conclusión que arroja es que hay 163 calles que presentan 258 puntos negros donde el firme está muy mal (algunas de estas calles ya arrastraban un mal estado en 2018). Además, otras 224 calles más sufren desperfectos significativos, pero no tan graves. Calculan que han revisado el 37% del callejero pacense.

Los 10 barrios que lideran la lista con peor estado de sus calles son: San Roque, Casco Antiguo, Cerro de Reyes, Valdepasillas-La Paz, Antonio Domínguez, Suerte de Saavedra, María Auxiliadora, Cañada Las Moreras Jardines del Guadiana, Huerta Rosales-Granadilla y Santa Engracia-Gurugú-UVA-Colorines.

Ya en 2018 el PSOE presentó un estudio sobre el mal estado del callejero de la ciudad, entonces el portavoz socialista pidió invertir ese año y el siguiente 3,5 millones de euros para corregir la situación pues ya el deterioro era acusado.

PARQUES INFANTILES. Sobre su apertura, Cabezas ha recordado que “es cierto que dije la semana pasada que denunciaríamos al alcalde si antes del pasado viernes no abría los parques. Pero también es cierto que el alcalde ha movido ficha y ha dejado de reflexionar consigo mismo, que llevaba semanas de retiro reflexivo. El alcalde está intentando abrir los parques. El viernes pasado ya tenía el protocolo, pero sin tenerlo ya dijo que lo tenía todo preparado. Al alcalde le ha pillado el toro con la tardanza en la apertura de los parques infantiles. Él está a cosas más importantes como decidir el reparto de fondos europeos o a venderse en el Senado. Esto son chorradas para el alcalde. Le pregunto: ¿Cómo pueden abrir otros ayuntamientos sus parques infantiles con normalidad y aquí nos cuesta tanto? Yo quiero pensar que los alcaldes de otros ayuntamientos no son ni unos insensatos ni unos descerebrados. Fragoso llora por todo para justificar su falta de reflejos. Sr. Fragoso le ha pillado el toro una vez, por favor, que no le pille dos veces”, ha concluido el portavoz socialista.