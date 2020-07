El PSOE denuncia que el Ayuntamiento pacense desactiva el Portal de Transparencia tras dos años sin actualizar datos

Desde finales de diciembre pasado era uno de los peores portales de transparencia de España al no tener al día ni el 81% de sus informaciones. A la inexistencia de contenidos en ninguno de los 80 indicadores de Transparencia Internacional en 2020 se une que el Portal de Datos Abiertos tampoco reedita contenidos desde 2018.

” Es difícil gestionar peor un Portal de Transparencia que se nutre de nuevos datos cada trimestre. Simplemente por que no se ha trabajado nada: ningún trimestre se han puesto sus contenidos al día, salvo contadas excepciones. Ni siquiera a finales de 2018 cuando empezó el nuevo Portal de Transparencia con las nuevas exigencias en esta materia. Tal vez por todo esto el Ayuntamiento de Badajoz ha decidido desactivar el Portal de Transparencia y mantener incomprensiblemente el Portal de Datos Abiertos con información antigua.”. Así se expresa en un comunicado del PSOE.

La edición del portal con los 80 indicadores de 2020 ha sido eliminada, denuncian los socialistas. Los últimos datos que aparecen son anteriores a mayo de 2019, apareciendo la Corporación Municipal anterior y no la actual. A los efectos, Celestino Rodolfo sigue siendo el concejal de Urbanismo e Inmobiliaria Municipal. Por supuesto, ni rastro de los nuevos concejales ni de sus registros de intereses de bienes patrimoniales o registro de intereses de causas de posible incompatibilidad de actividades y los han presentado. No hay portal y por ello el 100% de los datos al alcance de la ciudadanía no existen. Algo muy grave pero que nunca ha preocupado al PP y parece un tema residual para Ciudadanos y Vox.

En el Grupo Socialista llegan a pensar que puede ser que algún área municipal esté trabajando para poner al día esos datos y una vez que los tengan colgarlos en el Portal de Transparencia. ” Pero es ilógico, pues se puede ir editando nuevos contenidos sin eliminar todo el soporte reduciendo la información a “cero”. Para el PSOE es una vergüenza lo que está ocurriendo y un ejemplo de despilfarro pues el proyecto Smart Alba no ha cumplido las expectativas ni de lejos, con 1,5 millones de euros a repartir entre Badajoz y Almendralejo. Y de nuevo al frente de esta ruina el concejal Jesús Coslado que, por donde pasa, no crece la hierba, concluye la nota socialista.