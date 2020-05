En ningún momento se ha valorado la entrega de tablets en propiedad a los concejales del Ayuntamiento de Cáceres

Así se expresa el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres en un comunicado enviado a Digital Extremadura, para añadir que : ” lo que se trasladó a los concejales, para conocer su opinión, era una recomendación del servicio de informática del Ayuntamiento, que respondía exclusivamente a motivos de seguridad, sólo se utilizarían para cuestiones relacionadas con el consistorio y no pasarían a ser de su propiedad”.

Ello viene a colación de una supuesta propuesta de compra de tabletas para los ediles, por lo que desde el equipo de Gobierno se ha señalado que “se trataba de tabletas básicas, valoradas en unos 200 euros y limitadas para que solo pudiesen ser utilizadas para la firma de documentación oficial y acceso a la intranet del Ayuntamiento”.

Según el servicio de Informática del Ayuntamiento, “se trataba de una medida que respondía exclusivamente a motivos de seguridad, al tratarse de una herramienta con la que no se podría realizar ninguna otra actividad más que las anteriormente mencionadas”.

La propuesta del servicio de Desarrollo Tecnológico, ha detallado, “se hace en el ámbito de la seguridad en el paso a la administración electrónica y para mayor agilidad en los procesos de contratación así como en los órganos colegiados del ayuntamiento, de igual modo que sirve de un ahorro ingente tanto económico como medioambiental al eliminar el uso de papel en esos órganos”.

Además, “en ningún caso esas herramientas pasarían a ser propiedad de los concejales y empleados de la casa que iban a utilizarlas, y quedarían en el Ayuntamiento al finalizar su actividad sin posibilidad alguna de pasar a ser de su titularidad”.

El equipo de Gobierno “recomendará un modelo básico que puedan adquirir los concejales si quieren acceder a la intranet o cierta documentación desde fuera del ayuntamiento para poder garantizar la seguridad de los expedientes administrativos y agilidad en la tramitación”.

Desde el equipo de Gobierno han querido dejar claro que “cuando accedimos a trasladar informalmente y en privado a los distintos portavoces y concejales no adscritos esta cuestión, para valorar conjuntamente la conveniencia o no de la medida, se aclaró también que no se trataba de una propuesta del equipo de Gobierno y que solo queríamos conocer su opinión antes de seguir explorando esta vía con los servicios de informática, dado que en un primer momento se había rechazado por temor a que pudiese ser demasiado polémica”.