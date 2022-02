Enseñar desde la emoción, por Susana Padilla

Comparte en redes sociales













No hablo de la emoción que yo pudiera dar, esa la desconozco, hablo de la que recibo de mis alumnos.

Hoy como muchos otros días he visto y aprendido de ellos, son ellos los que me enseñan, me enseñan a creer y valorar, me enseñan que, merece la pena el esfuerzo por aprender un poquito más de cada materia que imparto, me enseñan que hay que, corregir sus exámenes por y para cada uno de ellos tal y como si estuvieran delante de mí, me gratifican haciéndome participe de sus vidas y sus problemas, el cogerles el teléfono a cada hora del día y ver como mi marido me mira como diciéndome ¿otro apadrinado?, no puedo evitarlo, sí, me hacen crecer, me hacen muchas veces olvidar el agotamiento físico y mental, porque con creces recibo su pasión por construirse sus propias vidas, veo sus ilusiones, sus amores, sus desamores, sí, me alimentan, me alimentan y me nutren con sus ganas de vivir, con sus ganas de cambiar el mundo, con su pasión por crecer y dar a la sociedad lo que con ilusión aprenden.

Y sigo hablando, claro que sí, claro que sigo ¿cómo no hacerlo?, hablo de su generosidad, hablo de la ilusión con la que entregan parte de si mismos, y no por el hecho de haber donado sangre o aportado su granito de arena en multiples actos solidarios, hablo desde la entrega que se traduce en sus actos, en sus miradas emocionadas por compartir con alguien a quien no conocen aquello que les nutre de vida; cuando veo todo esto en mis alumnos imagino que ellos sí, ellos desde su entrega desinteresada, desde su trabajo bien hecho, ellos sí, ellos van a cambiar el mundo para mejor, lo creo desde el corazón y apuesto con todas mis ganas a que, también desde la razón. Hoy como muchos otros días después de estar con ellos he pensando que, por fin van a conseguir que “el hombre sea un hombre para el hombre”.

Susana Padilla es Profesora de Cesur Cáceres