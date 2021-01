Extremadura; tierra de Ivancitos y lugareños

Comparte en redes sociales













Dinero y poder, dinero y corrupción, dinero y prevaricación, dinero y tráfico de influencias, dinero y lobbies se retroalimentan y obligan a los Estados de derecho a dedicar un esfuerzo importante para intentar evitar esa dependencia, consecuencia del ansia de riqueza y poder que parece estar inserta en los genes de la humanidad.

En Extremadura vivimos un importante debate que divide, interesada e inmoralmente, a la ciudadanía, y que está empezando a fracturar no sólo el tejido ciudadano de Cáceres sino el de las dos provincias que componen esta comunidad autónoma. Ya se sabe: “divide y vencerás”. Y la empresa que desde Australia ha venido a la ciudad de Cáceres para enriquecerse con el litio, ha venido a vencer, no a convencer.

Ofrecen un proyecto minero, ambientalmente sostenible y socialmente positivo para Cáceres. Pero realmente, el proyecto sólo es positivo para los inversores australianos, como hemos podido comprobar siguiendo los chats de la bolsa de las antípodas. Allí los accionistas y seguidores de Infinity Lithium Corporation Limited dejan claro quiénes son, y qué desean para Cáceres. Lo que desean para los lugareños, como nos llaman a los que aquí habitamos, es que ¡“el Covid nos lleve por delante”!. A continuación, el pantallazo en que se hace tal afirmación.

La muerte es para ellos el mejor instrumento que tienen para doblegar a los lugareños de Cáceres. Que nadie se engañe, que con esta calaña de gente negocian nuestros políticos, tanto desde el gobierno de España, como el de Extremadura. La Diputación de Cáceres no, porque su presidente “no quiere meterse en charcos”. La única esperanza que nos queda es la Alcaldía, que tanto antes con el P.P. como ahora con el P.S.O.E., es la única institución que ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Gracias Elena, gracias Luis. Gracias por vuestra valentía, y atreveros a tener la verdad como lema, y no las consignas de partido.

Otra de las líneas para doblegar a los lugareños de Cáceres es utilizar a los políticos, así dejan claro que un miembro del Parlamento Europeo se ha comprometido fuertemente con la iniciativa.

Y que la clave de los negocios en España está en meter a políticos en los consejos de administración de las empresas.

Está claro que estos chicos de Australia, están muy lejos y boca abajo, pero no se les escapa nada, han captado rápidamente las vías de actuación: que por un lado la pandemia nos mate y por otra, implicar a políticos de Europa, y de España para conseguir su propósito.

Todo ello, lo engloban en una estrategia propia de este mundo de la posverdad, o sea: de la mentira camuflada de verdad, porque tienen mucho dinero y quieren ganar mucho más, esquilmando nuestra tierra en la que dejarán migajas y destrucción. Para ello, han organizado un ejército de “Ivancitos”. Con dinero se dispone de los mejores “Ivancitos”. Hay muchos “Ivancitos” que están jugando a favor de la mina.

Están los Ivancitos de los Santos Inocentes, Ivancitos cortijeros, niños de papá, que necesitan colocar su patrimonio en algo muy rentable. ¿Qué mejor que darles cobijo y encima tener luchadores a favor de la mina? Están los Ivancitos, de alta formación psicológica, sociológica, en manipulación de redes sociales y medios de comunicación en general, algunos incluso formados en U.S.A. Estos Ivancitos son los nuevos mercenarios a sueldo del siglo XXI. Trabajan con el ejército más poderoso del momento. Estos condotieri del siglo XXI, ya no luchan como Cesar Borgia o El Cid con lanza, espada y escudo. Estos nuevos condotieri usan las nuevas tecnologías y la tergiversación de la imagen para llevar al máximo nivel la posverdad. Estos profesionales, que así se hacen llamar, pasan de la política a la empresa contaminados, o de partido local a regional, sin importarles la ideología o cualquier circunstancia personal o social. El fin justifica los medios, y simplemente basta que el dinero fluya con alegría hacia sus bolsillos. La verdad, ¿a quién importa? Estamos en la era de la postverdad.

La lista de Ivancitos que trabajan para Infinity Lithium Corporation Limited no deja de crecer. Poco a poco se incorporan algunos nuevos: los Ivancitos catedráticos negacionistas del clima, los Ivancitos que confunden la biodiversidad con el tipo de tocino, los Ivancitos que escriben con pseudónimos sudamericanos para despistar, los Ivancitos que ante la ruina de sus negocios de comunicación deciden traicionar a sus vecinos dejando a un lado los escrúpulos, los Ivancitos que consideran que ante los problemas importantes lo mejor es la callada por respuesta, y la lista, estad seguros que no dejará de crecer. Tantos son los que van saliendo, que supongo que se entremezclan los Ivancitos que esperan obtener un claro beneficio, con los que simplemente, les gusta hacerse notar y pasan de documentarse debidamente antes de opinar, porque al final no lo olvidemos: los Ivancitos más peligrosos son los tontos que no saben que lo son.