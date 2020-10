Fin de gira de El último amor de Lorca en Gran Teatro de Cáceres, el sábado 31 de octubre

Comparte en redes sociales













El próximo sábado, 31 de octubre de 2020, El último amor de Lorca llega a su fin de gira después de más de tres años llenando teatros y avalados por un inmenso éxito tanto de crítica como de público.

Será en el Gran Teatro de Cáceres a las 20:30h. Con las Localidades casi agotadas se prevé lleno absoluto (dentro de las normas sanitarias de aforo por COVID).

El primer tercio del siglo XX supuso la irrupción de la mujer en la vida pública gracias a su incorporación a los círculos intelectuales y al trabajo remunerado, contribuyendo con ello al proceso de modernización de España.

En un comunicado, se señala que ” Con este montaje, queremos recordar las conquistas que la mujer alcanzó en el pasado, truncadas por una dictadura que las silenció y vistió de negro. Dicen que “el pueblo que no conoce su historia, no comprende su presente, y, por tanto, no lo domina”.

Por otro lado, necesitábamos denunciar otro problema de la época y que aún hoy, tristemente, sigue aconteciendo: A pesar de la aparente aceptación actual de la homosexualidad, la homofobia en España sigue siendo un gravísimo problema del que probablemente desconozcamos su magnitud real. Los ataques verbales se convierten también en violencia física, y sólo el 10% de las víctimas denuncia. Aún así, el preocupante número de casos, podría ser sólo la punta del iceberg de una realidad mucho más dura.

Ojalá que “El último amor de Lorca” sirva para recordar que la homofobia y la igualdad de género no son un “invento” de la democracia; que una dictadura cortó las alas a la libertad de amar, de pensar, de vivir…y que ahora podríamos ser otros.”

SINOPSIS

En 2010 fallece Juan Ramírez de Lucas, crítico de arte español, dejando en herencia una caja que contiene un diario, dibujos, poesías y una carta de Federico García Lorca, en la que se revela que él fue el último amor del poeta.

“El último amor de Lorca” pone en escena uno de los momentos históricos de mayor transcendencia cultural del Siglo XX: La recreación de un ambiente socio-político marcado por el logro de los derechos de la mujer y la libertad de amar, que fueron terriblemente truncados por un devenir que nos ha marcado a todos

Música, baile, poesía y teatro se funden en esta tragicomedia de la mano de personajes como Lorca, Margarita Xirgu o Pura Ucelay.