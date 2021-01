Gene García presenta “GeneSis”

Comparte en redes sociales













“GeneSis”, el nuevo trabajo discográfico del artista extremeño, consta de ocho canciones originales y tres versiones revisadas como la canción “Isn’t It A Pity” de George Harrison, que cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Extremadura, el tema “Just The Way You Are” de Billy Joel y “Soul to Soul” del cubano Tito Gómez.

Gene García, voz y armónica, emerge del Blues militando en bandas como “Los Inlavables”, “The Reverendoes”, ha compartido escenario con formaciones y artistas de tanto peso como The Blues Brothers, The Pogues, Mick Taylor o Los Lobos.

Con un bagaje de más de 30 años de trayectoria profesional, el artista pacense presenta “GeneSis”, su primer trabajo en solitario bajo la producción de Antonio Vega y del propio artista. Gene García, una de las pocas voces masculinas del Jazz en la Península, con un marcado estilo Crooner, nos muestra un soberbio trabajo arropado por unos magníficos músicos lisboetas donde convergen de manera culminante el Jazz, New Jazz y el Soul.

Todas sus influencias y la devoción hacia la música afroamericana, ha motivado que el artista mire hacia el otro lado del Atlántico. Como anticipo avanzaba recientemente el single “Back Door”, una preciosa canción que gravita entre el Soul de la década de los 70, con la aportación sinfónica de la Orquesta de Extremadura y que rememora a las grandes bandas sonoras del Séptimo arte. Canción cuyo argumento radica en las dos caras del amor y en el sentimiento de soledad.