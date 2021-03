La bases de datos del Sexpe siguen afectadas por el ataque informático

Comparte en redes sociales













Extremadura sigue afectada por el ataque informático que sufrió recientemente el sistema informático del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) a nivel nacional. Lamentablemente desde la Junta de Extremadura se ha confirmado que todavía no se ha podido restablecer el sistema. No obstante, la actividad en los centros de empleo del Sexpe no se está viendo afectada, tal y como ha informado la Consejería de Educación y Empleo.

El ataque provocó que se cayera un sistema de gestión de datos que la región tiene compartido con el SEPE, el denominado como SISPE. De esta manera, todos los datos referidos a demandas y ofertas de empleo y registros de contratos estuvieron bloqueados por el ataque informático. Aún así, los centros de empleo extremeños del Sexpe siguieron trabajando y abiertos al público, aunque las gestiones relacionadas con estos procesos mencionados no se pudieron realizar, añade la consejería citada.

Y es que, ahora más que nunca la seguridad en Internet es imprescindible, pues los ataques informáticos han incrementado considerablemente en el último año debido al aumento del teletrabajo y las gestiones online. Invertir en nuevas tecnologías que se ocupe de revisar, innovar y salvaguardar los sistemas de empresas y entidades se ha convertido en una prioridad. Muchas entidades ya tenían instalados estos sistemas con anterioridad, en cambio otras se están ocupando ahora tras ver los sucesos que están ocurriendo en el país en cuanto a ataques informáticos, virus y demás amenazas.

Algunos de los sistemas más seguros se encuentran en los bancos, pues al disponer de plataformas online en la cual se encuentran datos personales y bancarios de los usuarios, es de vital importancia salvaguardar esta información. Además, las plataformas de bancas ofrecen la posibilidad de realizar gestiones como el envío de dinero a otras cuentas lo que supone un gran riesgo que necesita ser seguro.

De igual manera sucede con las plataformas que almacenan datos personales y bancarios como en el caso de los ecommerce o las plataformas de entretenimiento online. En el caso de las plataformas de entretenimiento, la seguridad se estableció en su día como un requisito indispensable para poder operar en el mercado. Por eso mismo, a día de hoy los casinos online son fiables y seguros, al igual que sucede en las plataformas de streaming o en las páginas de eSports tan populares durante el último año.

Sin duda, es un tema importante a tener en consideración y por ello muchos gobiernos se están sumando a la preocupación por la seguridad online y están preparando planes y estrategias específicas para ello. Esa preocupación incluye los temas de defensa y de ciberseguridad aplicada a los intereses nacionales, pero también contempla las amenazas a la estabilidad económica de un país, a sus empresas y a todos sus ciudadanos en el uso de las redes y servicios.