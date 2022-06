LA CARRERA EN LA JUNTA: NUEVO ATENTADO A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Comparte en redes sociales

Nos encontramos en los medios y en las redes sociales, lo contentos y felices que se encuentran tanto la representación política del gobierno de la Junta de Extremadura como la trinidad de sindicatos pertenecientes a la Mesa General de la mencionada institución, por el alcance del II Acuerdo Junta de Extremadura-Sindicatos, establecido en reunión del pasado viernes día 17 de junio.

Como suele ser estratégica costumbre de unos y otros, convivientes en una Paz Social mantenida

por el dinero de todos los contribuyentes y disfrutada (en todos los sentidos) por los mencionados, se forma un gazpacho de asuntos laborales (complementos específicos en servicios marginales, maternidad, procesos selectivos, Infoex, profesorado, igualdad de género y dignificación de empleados) muy pendientes en el tiempo, que han aguantado todo lo que se ha querido decir y escribir sobre ellos, y se les cuela el asunto que, hoy más que nunca dada la situación económica, tiene mayor necesidad para los trabajadores: la carrera profesional horizontal.

Y ahora (aunque tampoco se diga ni pío del 2% impagado) se vende todo junto, para que se vea la

“tremenda preocupación” y las “ganas de solucionar” reivindicaciones antiguas del personal. Eso sí, aprovechan para hacer lo de siempre: crear desigualdad y desunión entre los diferentes colectivos laborales.

Porque además se despachan, con que no es que no hayan querido pagar a los trabajadores, es que con las situaciones padecidas, la economía no daba para más.

Sin embargo, sí había dinero (casi un millón novecientos mil euros -1.855.383 exactamente-) para

que, mediante Orden de 24 de abril de 2020 -DOE de 27-04-20- la Consejería de Hacienda y

Administración Pública subvencionara a las organizaciones sindicales y empresariales con implantación más representativas en Extremadura y se comprometiera a actualizar las cantidades en cada presupuesto anual, mejorándola incluso con otra Orden de 7 de febrero de 2022 -DOE de 10-02-22-. Todo ello, sin contar todas las excesivas dádivas en créditos horarios, abonos de sedes,… pactadas con los propios sindicatos, para desarrollar su acción sindical, así como las convocatorias anuales de subvenciones para el resto de sindicatos.

Pero si ya esta actitud, demuestra los verdaderos intereses de los implicados, sus farsas y artimañas, resulta todavía más denigrante y vomitiva la apuesta que se hace para persistir en la desigualdad entre los diferentes colectivos sectoriales de la Junta (no digamos ya, con respecto a las empresas públicas) fomentando el enfrentamiento entre empleados, desarrollando más los derechos económicos de unos sobre otros, enviciando el clima laboral de los menos atendidos. Nos preguntamos qué significará para ellos el verbo Dignificar.

Y es que es absolutamente rechazable que los trabajadores de la Administración General requieran de un proceso temporal de hasta finales de 2024 para completar y cobrar (con las pertinentes dudas acarreadas por los anteriores incumplimientos) mientras otros empleados cobrarán este año el 70% de los cuatro niveles reconocidos desde 2021 y el 100% el año próximo.

No obstante esta desfachatez es otra más que debemos a los que parten el bacalao, porque es

necesario recordar que el famoso Decreto 127/2021 -DOE de 23-11-2021- desarrolla un sistema de Evaluación del Desempeño, para poder alcanzar y progresar en los diferentes niveles de la carrera, con subjetivas y mayores exigencias profesionales y en los que decidirán, si conceden o no el correspondiente nivel, serán los Jefes designados a dedo por la propia Junta. Cuando truene, nos acordaremos de Santa Bárbara, si antes, no le hemos dado boleto a tanto impresentable.

SINDICATO INDEPENDIENTE PROGRESISTA

JUNTA DE EXTREMADURA