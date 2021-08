LA VERDAD INCREÍBLE, LA DESEADA

Comparte en redes sociales













1.700 millones concederá el Gobierno a la única región de España sin aeropuerto civil, y nos alegra y nos extraña que cada región de España que no tenga AVE, lo tendrá ya. De los 25 o más AVEs que vuelan en Cataluña, han segregado uno para regiones donde no llega ninguno o están de espera, el de Madrid-Lisboa, ¿quién lo dijera?, quizás mañana, mañana llega.

¡No, no crean que es un error!, El error es del Gobierno cuando hace lo contrario de lo que ES JUSTO Y PIDE el pueblo.

Queremos la igualdad, queremos equilibrio entre las regiones y pueblos de nuestra patria.

El que quiera paraísos especiales, paraísos fiscales, que les abran la puerta para que marchen. Que sin ser paraíso, España nos vale para los españoles sin privilegios de ahora, ni medievales.

No pedimos el voto, ni privilegios, ni prebendas, solo queremos que haya justicia y que caiga en la cuenta el pueblo que se aguanta, como si fuera la democracia justa, la democracia seria con que soñamos todos.

Pero el Gobierno, a estos valores, les da la vuelta y el dinero de todos solo aprovecha a los privilegiados, a los indultados, a los separatistas que siguen con su fiesta.

Pedimos solo a Dios que el pueblo no se calle, que nos entienda, y que no aguante tanta maldad, tanta miseria; que media España no es la basura que otros quisieran. No hay que aguantarse, que haya respuesta, que España no se vende, que España es de todos, y también nuestra. España es nuestra casa, para todo el que quiera.

PEDRO CAÑADA

EXTREMADURA UNIDA