LITIO: SI LOS POLÍTICOS NO CAMBIAN, LOS CACEREÑOS CAMBIARÁN DE POLÍTICOS

Dice el Presidente de la Junta que el proyecto de la mina de litio depende de lo que los cacereños decidan...y dice bien a medias. Decimos a medias porque un Presidente decidido y valiente que busca la creación de riqueza, puestos de trabajo y actividad económica para la segunda ciudad de su Comunidad Autónoma estaría trabajando en pos del proyecto, asegurándose de la constitución de las necesarias e ineludibles garantías y avales para la restauración del entorno una vez concluida la explotación, en vez de refugiarse en palabras huecas.

Fernández Vara sabe que el proyecto no puede ser ignorado, ni aparcado, ni dejado de evaluar por las administraciones nacional y autonómica, y si cumple todas las prescripciones normativas europeas, españolas y extremeñas en materia de minas ES IMPARABLE, por mucho que digan cuatro políticos en el Ayuntamiento de Cáceres que, cada vez más aislados, se representan más sólo a ellos mismos y, digámoslo ya, a los intereses de una casta de propietarios y ricos terratenientes que tienen abducidas a algunas personas bien intencionadas de una también cada vez más alicaída plataforma.

DON GUILLERMO SABE QUE EL LITIO ES UN MINERAL ESTRATÉGICO MUNDIAL, que lo llevamos todos en nuestros bolsillos en nuestros celulares o nos asiste cuando manejamos nuestros autos y que LA DECLARACION DE INTERÉS está servida y pasará por encima de Planes Municipales redactados o modificados “ad hoc” desde el interés particular y la miopía política que nada pararán.

A CÁCERES LE HA TOCADO LA LOTERÍA CON EL LITIO, CONVENZÁMONOS DE ELLO DE UNA VEZ, Y SUS POLÍTICOS MUNICIPALES Y RENTISTAS NO QUIEREN RECOGERLA…claro, ellos cobran todos los meses su plata, el resto de los cacereños no tanto y sino, pregunten a los cientos de jóvenes, nuestro futo, no lo olviden, que además de estar desolados y sin perspectivas de futuro, están deseando irse de Cáceres porque aquí de momento, por mucho que nos quieran endilgar palabras huecas, no hay futuro y con el acoso y derribo de la pandemia que nos asola, menos. Dénse una vueltecina por las calles, fíjense en los comercios pero sobre todo en los rostros de los ciudadanos y a ver qué les transmiten…

Y como las cosas así están, políticos comunistas, socialistas y populares aliados con la más rancia aristocracia de la tierra que se emboscó en el movimiento medioambiental para que no les toquen sus villas y propiedades, todas ellas “casitas del barrio alto”, si no cambian los políticos, Cáceres tendrá que cambiarlos a ellos.

Ahora no es el siglo XIX e incluso el XX, donde unos pocos ejerciendo de caciques, tenían políticos a sueldo que terminaban con las esperanzas de una ciudad alejando el ferrocarril de sus fincas y latifundios; ahora no es el siglo XX donde no había medios de comunicación y redes sociales en los que decir lo cierto y denunciar lo falso con escalas y porcentajes de penetración grandes y profundos.

AHORA están en juego CIENTOS Y CIENTOS DE PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS, digan lo que digan los manipuladores del futuro, por cierto siempre son los mismos quejicas para todo lo que se menea en Cáceres, y MILES Y MILES DE PUESTOS DE TRABAJO INDIRECTOS y si la casi totalidad de la Corporación Municipal no deja de defender intereses particulares, su nómina y a los ricos terratenientes, surgirá otra Corporación que sustituya a la que tenemos en las próximas elecciones que pasará a defender los intereses generales de los cacereños. En “petit comité”, algún que otro edil no solo se manifiesta a favor del proyecto de la mina de Valdeflórez sino que está deseando que cambie el rumbo para apoyarlo ferviente y públicamente.

Sí, porque ya comienzan a organizarse ciudadanos y colectivos para invertir la situación -a unas elecciones municipales se puede presentar cualquiera en listas independientes- y porque en la calle es un clamor que primero son las personas y su viabilidad social, económica y vital, y luego otros factores, todos superables con una buena planificación correctora garantizada monetariamente. Veremos llegar este momento, y veremos como es apoyado por el verdadero entramado social y mediático de Cáceres y no por quien pretende mantenerlo secuestrado. NO HAY QUIEN EN UN SUPERMARKET, EN UN AUTOTAXI, EN UNA COMIDILLA CALLEJERA, QUE NO RECONOZCA QUE LA MINA ES EL FUTURO DE CÁCERES.

Mientras tanto, los demás a lo suyo, ¿ o alguien es tan ingenuo que ubicar la gestión del mineral de Cañaveral en Badajoz es una puntada sin hilo? Aviso de navegantes diríamos para quien prefiere defender el perjuicio y no el beneficio de los cacereños. ¿ Qué ubicación puede haber más competitiva para Cáceres que Badajoz? Pues eso.

Pero ya lo verán, ocurrirá que vendrán ciudadanos que ejercerán de forma legítima en política sin haber pretendido nunca ser políticos y menos profesionales de la política, que tendrán novedades para los Salayas, Mateos, Liceranes y Tenientes que harán posible y realidad el futuro de Cáceres en relación con la mina y que además sabrán instalar en la Ciudad el valor añadido que supone la transformación del mineral y la investigación científica y tecnológica del mismo, tareas que podrán continuar en Cáceres cuando de la mina, si se hacen bien las cosas, sólo quede un magnífico parque de muchas hectáreas con un enorme lago en su interior en el que celebrar por ejemplo, con calidad y amplitud, las romerías a Nuestra Señora de la Montaña, que va a quedar a un tiro de piedra.

Lo veremos, el caciquismo político y terra rentista era posible hace años, ahora ya por fin, está desenmascarado, y si no, al tiempo.