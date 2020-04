LOS COMERCIOS Y PYMES SE RESISTEN A UN DEBACLE ECONÓMICO

El escenario comercial y empresarial español es desolador, negocios cerrados y los

que permanecen abiertos lo hacen para cubrir necesidades esenciales. Empresas que

funcionan “bajo mínimos” porque no hay consumo, ERTES, despidos…. Este virus no

sólo ha traído una crisis sanitaria global, donde las personas desgraciadamente están

muriendo y eso es lo malo, nos ha traído un crisis económica importante donde todos,

Administración, empresas y trabajadores debemos remar en la misma dirección para

sacar adelante la economía que se “tambaleara” si no ponemos los medios.

Los comercios y empresas están haciendo verdaderos esfuerzos por aguantar una

situación que cada vez es más insostenible y que se alarga en el tiempo.

En un comunicado enviado a Digital Extremadura,

la Federación de Asociaciones de Comerciantes de Extremadura, FEDACOEX y las

asociaciones miembro, exponen a la Administración Autonómica y Central la

grave situación que viven los comercios y pymes extremeñas, y les han solicitado más

medidas por considerar que hasta ahora las publicadas eran insuficientes y no cubrían

la necesidad real del tejido empresarial no sólo autonómico sino nacional, con el fin de

evitar el cierre masivo de negocios, con la consiguiente pérdida de empleo, caída del

desarrollo y el debacle económico.

FEDACOEX señala que no es cuestión de pedir, por pedir, “somos conscientes de la extrema gravedad de la

situación. Se ha pedido medidas que son posibles llevar a cabo con gran esfuerzo por

parte de la administración, es el momento de atender la “llamada de auxilio” de los

comercios y pymes. Por todo ello, se han solicitado las siguientes medidas:

● Suspensión de la cuota de autónomo mientras dure el estado de alarma.

● Ayuda económica para los autónomos, que cubra el 100% y no el 70% de la

cotización de la base reguladora.

● Eliminación de la tasa de basura y alcantarillado.

● Supresión del impuesto del IBI.

● Supresión del impuesto de circulación de vehículos.

● Implantar un plan de empleo local con cargo directo al SEXPE, Diputación u

Organismo que asuma las competencias en función de la especialidad a

desarrollar.

● Supresión del pago de todo el pago de impuestos mientras duren las medidas

de confinamiento y cierre de negocios decretadas por el Gobierno Nacional, ya

que el cierre y el cese de la actividad económica y empresarial, supone un

grave e irreparable perjuicio y no basta con los aplazamientos del pago de los

mismos.

● Ayudas directas para el pago de los alquileres e hipotecas de los locales y

oficinas comerciales.

● Ayudas directas para el pago de suministros básicos como luz, agua, teléfono o

internet.

● El aboración de un Programa de Recuperación consensuado con todos los

colectivos y organizaciones del sector.

● Eliminación a modo excepcional para lo que resta de año, el período de

REBAJAS, para no debilitar más al pequeño comercio. Y que sirva de período

para modificar de nuevo la Ley, restableciendo a su forma anterior, dos

períod os anuales establecidos de forma estatal. Se ha entrado en estado de

alarma estando las mercancía aún empaquetada, cuando salgamos esos

productos/artículos no se pueden vender en rebajas, no va haber tiempo

suficiente para que el producto ofrezca beneficios, sino pérdidas.

● Ayudas directas para fomento de la contratación y bonificaciones en la

Seguridad Social, ya que ahora son totalmente necesarias para restablecer y

recuperar el equilibrio del mercado laboral.

● Ayudas para proyectos de recuperación de la confianza del consumidor que

estará debilitada por el miedo.

● Pago de las ayudas que están aprobadas pero pendientes de ser abonadas por

las diferentes Administraciones (Autoempleo, contratación indefinida,

incentivos, etc).

● Mayor agilización y rapidez en la gestión de las diferentes ayudas a las que

acogerse, lo que puede lograrse con una menor carga de documentación

necesaria para realizar la solicitud de las mismas.

● Líneas de financiación sin intereses y sin comisiones.

● Aplazamiento en las declaraciones fiscales y laborales.”

Las ayudas que existen ofrecen aplazamiento de impuestos, ” de nada nos vale si

se retrasan un mes, cuando vamos a estar casi dos cerrados y esperemos que no sea

más. O tener un préstamo, si lo tenemos que devolver con unos intereses que aunque

sean pequeños, nos asfixian. La eliminación de tasas e impuestos serían en la parte

proporcional a lo que dura el estado de alarma, no estamos pidiendo eliminación total.”

La salud de la ciudadanía en estos momentos es lo primordial, pero la salud

económica también es muy importante, porque la una sin la otra, no pueden afrontar ni

esta crisis, ni ninguna.

” Somos conscientes que los presupuestos del estado,

autonómico y/o local se han visto alterados, desbordados por las circunstancias, pero

es el momento de atender la “voz” de desesperación, de auxilio de los comercios,

autónomos y pymes, que no piden nada que no sea justo y que esperan más

respuestas por parte del Gobierno y Administración, para no desencadenar el cierre

masivo de negocios.”

Por último, desde FEDACOEX, consideran que las medidas expresadas son básicas para el

mantenimiento del tejido económico y que ” trabajando desde la “UNIÓN” de todos los

agentes del territorio podremos superar el debacle que se avecina si no se pone

solución.”