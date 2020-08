Monago califica de fracaso absoluto para Extremadura la conferencia de presidentes

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha calificado como “fracaso absoluto” la conferencia de presidentes autonómicos que se ha celebrado hoy en La Rioja asegurando que ha sido una “ocasión perdida” para la región, que queda en una “mala situación”.

De este modo, Monago ha lamentado la actitud del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que ha ido “a aplaudir a Sánchez olvidándose de los extremeños”. “Extremadura sale perdiendo claramente” ha afirmado el presidente del PP, quien ha lamentado que, en el peor momento económico de la historia reciente, Vara no haya conseguido nada para mejorar la situación de la región.

Así, Monago ha afirmado que Vara no ha defendido a los agricultores y ganaderos extremeños, que están desolados tras el anuncio de recorte del 10% de los fondos de la PAC; no ha defendido al sector turístico extremeño de los ataques de Fernando Simón y no ha sido capaz de asegurar un reparto beneficioso para la región del fondo extraordinario del Covid aprobado por el Gobierno.

Para el presidente del PP, ha sido una reunión para una foto “vacía de contenido” y que pretendía “tapar el desplome económico” que supone la caída del 18,5% del PIB en el segundo trimestre del año que hemos conocido en el día de hoy.