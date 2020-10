No hay duros a cuatro pesetas, no insistan

Comparte en redes sociales













Resulta poco menos que imposible pedir heroísmo a quien no lo valora, valentía a los

cobardes, o inteligencia a los torpes. Afán de trabajo a los vagos de cuna y competencia a

los incompetentes. Porque nadie puede ofrecer lo que no tiene. Tardé en enterarme. Y

todo por un voluntarismo excesivo, fruto de la fe. Que a veces mueve montañas pero no

siempre.

Hay lugares que tienen muy difícil el cambiar de normas de conducta, carecen de líderes

y viceversa: éstos últimos no existen porque para ello deben existir también unas

condiciones sociológicas que no hay. Cuando en determinados momentos se han

elaborado proyectos deportivos o culturales que sirvieron de revulsivo a toda una

comunidad, se ha abandonado a los promotores, a la primera decepción sufrida, se les ha

apedreado dejándolos solos ante el peligro y se ha utilizado la experiencia como una vía

de queja constante y melancólica, en vez de apoyar a quienes iban en primera fila con la

bandera del compromiso, y continuar peleando por un sueño.

Y luego están las interferencias, desde cada torre de marfil creada. El señor de cada

castillo lanza al vuelo sus cantares, más o menos bienintencionados, sin coordinarse

verdaderamente con los demás y como en cada partido existe una jerarquía pues

encontramos la aceptación implícita de los subordinados orgánicos, que no tratan de

ajustar lo anunciado a bombo y platillo pues ni siquiera previeron de antemano lo que el

jefe correspondiente iba a decir.

Para poder hacer algo realmente útil al bienestar de una localidad hay que poner los oídos

fuera, más que dentro, aprender de los mejores, estudiar lo que se construye en otras

zonas de mayor progreso. Ahora bien, sentarse en el sillón a esperar que los proyectos se

forjen por si solos, no suele ser eficaz. Esa manera protectora de gobernar de algunos

gobernantes está ampliamente desfasada, pues es imposible llegar con fondos del erario

público a todos los rincones, lo que genera una gran frustración en la mayoría de los

gobernados y demasiado servilismo en el resto. No hay duros a cuatro pesetas, no

insistan. Por eso, es absurdo que nos digan que son intereses espirituales los que

originan un proyecto, o que una remodelación, mezclándolo todo, es una ventaja para los

sectores específicos. Cultura con Sanidad, por ejemplo.

Se echa en falta la labor profunda y sistemática de la oposición, Si no son capaces de

actuar como tales, estudiando, investigando, reclamando, etc, mucho menos podrán ser

alternativa de gobierno. La pandemia no puede ser el pretexto para estar callados,

huidizos y sin prepararse. Más bien, al contrario. Debería de servir para hacer o reclamar

cambios paulatinos en la metodología de trabajo, en la forma de los servicios, etc.

Tendrán que insistir mucho para que nos creamos que pueden hacerlo mejor. Falta un

modelo de ciudad. No lo tienen ni los unos, ni los otros, pero lo que es peor, no lo tiene la

institución correspondiente ni tampoco los vecinos. Así que ya es hora de interesarse por

ello. Y volver a empezar