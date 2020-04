Peligra la educación extremeña durante la crisis de la Covid-19

La Coordinadora de Estudiantes de Badajoz desea informar sobre la situación que están afrontando los alumnos y estudiantes extremeños durante el periodo de régimen excepcional y, de igual forma, desarrollar sus propuestas para combatir los problemas generados durante este periodo.

El pasado 12 de marzo fue anunciada por José María Vergeles, vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura, la suspensión de las clases presenciales en Extremadura. Desde entonces, la comunidad educativa ha tenido que innovar para poder desempeñar sus funciones. Por otra parte, estas nuevas formas de enseñanza no están al alcance de todos y en muchos casos, son ineficientes.

Asimismo, el reciente acuerdo entre el Ministerio de Educación y las CCAA afectará en Extremadura desde la educación infantil hasta primero de bachillerato. La fecha de finalización del curso se mantendrá en Junio y la evaluación final se hará con la media de la primera y la segunda evaluación, siendo los trabajos realizados durante la cuarentena una forma de recuperación y de subida de nota. También se ha acordado que las repeticiones de cursos sean situaciones excepcionales y que, por norma general, todos los alumnos promocionen.

Por otra parte, la ministra de Educación, Isabel Celaá, acordó con las consejerías en materia de Universidades y Educación de cada comunidad las nuevas fechas para los exámenes de selectividad. En el caso de Extremadura, la fecha se trasladó a los días 30 de junio y 1 y 2 de julio y la convocatoria extraordinaria se fijó para los días 1, 2 y 3 de septiembre.

En el ámbito de los ciclos formativos, el Ministerio de Educación acordó el pasado 24 de marzo flexibilizar las prácticas en el centro de trabajo de las enseñanzas de Formación Profesional, necesarias para superar el curso, ampliando el periodo previamente establecido. No obstante, se permitirá completar las horas a través de un módulo de proyecto en aquellos casos en los que resulte imposible realizarlas debido al estado de alarma.

Respecto a la educación superior universitaria, la Universidad de Extremadura ha anunciado que no habrá más clases presenciales, sumándose a las ya muchas universidades de toda España que han recurrido a esta medida. Por otra parte, descarta un aprobado general. Asimismo, aún no se ha concretado si se podrán realizar los exámenes de forma presencial ni la forma en la que se presentarán los trabajos de fin de grado y máster.

A día de hoy Universidad de Extremadura ha informado de un cambio el periodo de exámenes estableciendo lo siguiente:

a) La Universidad de Extremadura establece que el periodo de exámenes de junio se inicia el 3 y finaliza el 20 de junio, ambos inclusive. Para el periodo de exámenes de julio el nuevo periodo abarcará desde el 6 hasta el 23 de julio, ambos inclusive.

b) Asimismo, Establecer que el periodo de defensa de Trabajos Fin de Estudios (Grado y Máster) de junio se inicia el 10 de junio y finaliza el de julio, ambos inclusive. Para el periodo de julio para defensa de Trabajos Fin de Estudios, el nuevo periodo abarcará desde el 7 hasta el 25 de julio, ambos inclusive.

Además. estos nuevos métodos de enseñanza están causando grandes problemas a los estudiantes. En primer lugar, los centros localizados en barrios o zonas obreras cuentan con menos recursos y, por lo tanto, no pueden desarrollar las actividades que conciernen a la docencia telemática de la misma forma que lo hacen los localizados en zonas con un nivel de renta mayor.

Por otra parte, la Formación Profesional se ha visto severamente afectada debido a sus prácticas, además, no está asegurado que los estudiantes cuyas prácticas curriculares sí puedan desarrollarse mediante teletrabajo estén efectivamente realizando las tareas pensadas para dichas prácticas, y no cubriendo horarios y trabajo propios de una relación laboral por cuenta ajena.

Por último, los estudiantes no van a recuperar parte de la matrícula ya pagada por la pérdida de la docencia presencial. Asimismo, la educación que están recibiendo no se ajusta al plan de estudios establecido y está dotado de grandes carencias.

En conclusión, los estudiantes están sufriendo grandes problemas en el ámbito educativo, siendo en su mayoría causados por el poco o nulo acceso a internet y la poca eficacia con la que se están distribuyendo estos servicios a aquellas personas que no disponen de él.

Nuestra organización tiene el interés de seguir apoyando y ayudando a todos y todas las estudiantes de los diferentes grados de estudio en la educación extremeña. Por eso hemos querido seguir activos con una serie de actividades que haremos a lo largo de la cuarentena, que se mantendrán tras el fin de esta. Las iniciativas activas son las siguientes:

1. La creación de un banco de apuntes: Consiste en que todos los estudiantes puedan compartir sus apuntes, enviando los suyos a nuestras redes sociales y al correo. Después de eso, compartimos todos los apuntes recibidos en nuestra página web para que todos los estudiantes que no tengan acceso a sus apuntes y puedan usar esta herramienta con el fin de continuar con su educación durante los días de cuarentena. Esperamos que sea una herramienta útil y que aquellos que no tengan acceso a sus apuntes puedan tener una opción.

2. Iniciar una “Biblioteca Virtual”: Esta actividad consiste en realizar un espacio virtual para que la gente pueda compartir sus libros, películas, documentales etc. También se hará un foro de debate para que la gente pueda comentar los libros y películas y para que haya la posibilidad de hacer un videoforum o libroforum. También en este espacio, se podrá subir métodos de estudios o diferentes técnicas de concentración para la hora de estudiar en casa, ya que para mucha gente esto le podrá costar un poco.

3. Impartir clases particulares: Es una iniciativa que se está trabajando junto con la Facultad de Educación de la UEx, Cruz Roja y está pendiente de la confirmación del Ayuntamiento de Badajoz. Consiste en hacer un grupo de voluntarios, sobre todo estudiantes de la Facultad de Educación, para que un estudiante pueda ir a casa de algún estudiante de primaria o secundaria y así ayudarle con las clases y el curso, ya que lo más seguro es que las clases se suspendan y muchos niños y familias sin recursos tendrán dificultades para permitirse clases de recuperación para sus hijos. Es un actividad que está en proceso y lo más seguro es que se inicie cuando se dé por finalizada la cuarentena.

4. Colaboración con el CEUEx (Consejo Estudiantes de la Universidad de Extremadura) ya que llevaremos a cabo estas actividades juntos. También llevaremos exigencias conjuntas a la Junta de Extremadura y el Gobierno español. Todo para velar por los estudiantes y que no pierdan ni su tiempo, ni dinero ni su educación. Todo para velar por el bien de los estudiantes, con el fin de que no pierdan dinero, tiempo y calidad de educación.

5. Exigencias de la CEB: Desde la Coordinadora Estudiantil tras todo el caos de estas semanas, hemos sido críticos, pero de manera propositiva, estas son nuestras 5 peticiones a la UEx:

Iº FLEXIBILIDAD, FLEXIBILIDAD Y MÁS FLEXIBILIDAD:

● Que sea cada FACULTAD de forma consensuada con los estudiantes quien tome las medidas oportunas. Cada centro es un mundo y las soluciones para cada situación no son las mismas.

IIº EVALUACIÓN A TRAVÉS DE TRABAJOS:

● La evaluación presencial pone en riesgo la salud de los estudiantes y la evaluación online a tiempo real es complicada. Entendemos que la solución intermedia y más sensata es que se haga a evaluación a través de trabajos.

IIIº DOCENCIA DE CALIDAD.

● Los estudiantes no estamos con las clases que estamos recibiendo. Hay profesores que lo están haciendo bien y a esos les damos gracias. Pero hay un descontento generalizado por la situación de las clases. Esto tiene que cambiar. Los estudiantes queremos aprender.

IVº APERTURA DE PLAZOS PARA CAMBIAR LA EVALUACIÓN:

● En la situación en la que estamos hay gente a la que le está siendo imposible seguir el ritmo, por razones personales de lo más variadas. Pedimos que se deje elegir a los estudiantes cambiar a evaluación final o viceversa.

Vº PRECIO DE LA MATRÍCULAS:

● Ante esta situación excepcional, pedimos a la Junta de Extremadura que no se aumente el precio de las matrículas de las asignaturas que no se aprueben. Es decir, si suspendes una asignatura de primera convocatoria, el curso que viene tengas que volver a pagar el precio de una primera matrícula y no de segunda.

Estas son nuestras exigencias, las consideramos unas exigencias básicas, flexibles y que, de igual forma, están siendo respaldadas por los estudiantes. Así lo demuestra la recogida de firmas realizada por change.org, donde ya hemos superado las 2500 firmas. Asimismo, estas mismas propuestas han sido suscritas por el Consejo de Estudiantes de la UEx, tras aprobarse con mayoría absoluta en su pleno. Seguimos reivindicando y trabajando.

La Coordinadora de Estudiantes de Badajoz