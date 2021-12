Producción española ‘Bienvenidos a España’ candidato a los Premios de cine Europeo

Comparte en redes sociales













La pandemia del coronavirus retrasó las fechas de algunos festivales, como la organización de la European Film Academy que reconoce la excelencia de las producciones cinematográficas europeas desde el año 1988.

No obstante, hace poco anunciaron los títulos preseleccionados para los Premios del Cine Europeo. Entre ellos encontramos a la producción española “Bienvenidos a España” (Welcome to Spain), una propuesta que podría ser galardonada en la categoría de Mejor Documental.

De acuerdo con el portal cinéfilo LateNightStreaming, ya en 2020 tres producciones españolas fueron galardonas en este reconocido evento. ‘‘El filme Josep de Aurel fue premiado como Mejor Película de Animación Europea por sus excelentes fotogramas. Asimismo, El Hoyo obtuvo un reconocimiento por sus efectos especiales y La Trinchera Infinita fue galardonada por los trabajos de maquillaje, peluquería y caracterización de los personajes’’, detallan.

En esta oportunidad, “Bienvenidos a España”, documental dirigido por Juan Antonio Moreno Amador y Silvia Venegas, relata las vivencias y los problemas de los desafortunados de nuestra sociedad, que huyen de la guerra, la inseguridad, el hambre y el desempleo.

El director comparte la visión de las experiencias vividas en un centro de acogida de refugiados, ubicado en Torreblanca (barrio de Sevilla). Juan Antonio Moreno realiza la “voz en off” para narrar la realidad de los refugiados y dar su punto de vista.

La propuesta audiovisual es una producción de Making DOC, cuyas producciones han participado en más de 500 festivales internacionales y han recibido más de 100 premios, como los Premios Goya, galardón que concede la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Asimismo, contó con la colaboración del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), de la Junta de Extremadura, de la Diputación de Badajoz, de la Diputación de Cáceres, del Ayuntamiento de Talavera la Real y de Canal Extremadura.

“Bienvenido a España” se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine Documental de Canadá Hot Docs (normalmente abreviado como Hot Docs). También se presentó en el Festival de Cine de Londres (BFI London Film Festival, de Reino Unido).

Otros documentales anunciados en los Premios del Cine Europeo son: Mi chiamo Frascesco Totti, de Alex Infascelli (Italia), Polanski, Horowitz. Hometowin, de Mateusz Kudła y Anna Kokoszka-Romer (Polonia) y Sabaya, de Hogir Hirori (Suecia).

Por otro lado, la European Film Academy también anunció que el Lifetime Achievement Award será para Márta Mészáros, cineasta húngara conocida como una de las directoras más importantes de todos los tiempos, por su impresionante trabajo en la industria cinematográfica. Es la primera vez que este reconocimiento se otorga a una directora Europea y del Este.