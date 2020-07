Programa That´s English! 2020-21: La matrícula, del 9 de septiembre al 2 de octubre

La Consejería de Educación y Empleo ha publicado una instrucción sobre la organización de las enseñanzas de régimen especial de inglés, en la modalidad a distancia That’s English! y se establece que para el curso 2020/2021 el plazo de matriculación será del 9 de septiembre al 2 de octubre. Si hubiera plazas disponibles, la matriculación se puede extender hasta el 30 de octubre.

Las enseñanzas a las que se refiere esta instrucción son las de los niveles Básico (A1 y A2), Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 del idioma inglés de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), con las oportunas adaptaciones curriculares para su impartición a través de la modalidad a distancia.

Con el fin de equiparar las ofertas presencial y a distancia del idioma inglés que se imparten en las EOI, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) está desarrollando nuevos materiales para la modalidad a distancia, que permiten impartir los niveles Básico (A1 y A2), Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 y que tienen como referencia las competencias propias de los niveles A1, A2, B1, B2 y C1 definidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante, MCER).

En el curso 2020/2021, los materiales estarán disponibles. Serán los correspondientes al Plan de estudios 2020 de That’s English! y divididos en los niveles Básico (A1 y A2), Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1.

El alumnado matriculado en los módulos Básico A2.4, Intermedio B1.2, Intermedio B2.4 y Avanzado C1.2 del Plan 2020 de That’s English!, sin necesidad de superarlos previamente, podrá realizar las correspondientes pruebas de certificación de nivel Básico A2, nivel Intermedio B1, nivel Intermedio B2 y nivel Avanzado C1 respectivamente, que serán homologadas, unificadas, únicas y administradas de forma simultánea para todos los centros, modalidades y alumnado de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que se elaborarán, administrarán, calificarán y evaluarán según unos estándares para todas las modalidades de enseñanza de las EOI .

La superación de estas pruebas dará lugar al certificado acreditativo de haber superado el nivel Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 de las enseñanzas de inglés de régimen especial. El alumnado que no desee o no logre adquirir la certificación oficial de su nivel de inglés, una vez superados los módulos que dan acceso a la certificación, podrá matricularse en el módulo inmediatamente superior sin realizar o superar la prueba de certificación. De esta manera se garantiza la continuidad del alumnado en el programa aunque no certifique.

Para acceder a estas enseñanzas es requisito imprescindible tener 16 años cumplidos en el año en que se inicien los estudios. Asimismo, podrán acceder los mayores de 14 años, cumplidos en el año en que se inicien los estudios, siempre y cuando el inglés no sea el idioma cursado como primera lengua extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria.

MATRICULACIÓN

En el curso académico 2020-2021 se realizarán inscripciones para los cursos de las enseñanzas de régimen especial de inglés en la modalidad de enseñanza a distancia Nivel Básico A2 Plan 20: primer curso nivel Básico (A1-módulos A2.1 y A2.2) y segundo curso nivel Básico (A2-módulos A2.3 y A2.4); Nivel Intermedio B1 Plan 20: módulos B1.1 y B1.2; Nivel Intermedio B2 Plan 20: primer curso (módulos B2.1 y B2.2) y segundo curso (módulos B2.3 y B2.4); Nivel Avanzado C1 Plan 20: módulos C1.1 y C1.2; Nivel Intermedio B2 Plan 18 (a extinguir): segundo curso (módulos 11 y 12), sólo para antiguo alumnado (alumnado que haya superado los módulos 9 y 10 en el curso 2019-2020 o aquel que, no habiendo superado los módulos 11 y/o 12, decida repetir en el plan antiguo en lugar de integrarse al nuevo plan).

Dichos cursos tendrán la misma validez académica que los que se imparten en las EOI en la modalidad presencial.

La matrícula se realizará por vía telemática y el pago podrá realizarse también por vía telemática, aunque se mantiene también la forma presencial. El alumnado deberá inscribirse a través de la página web de That’s English! (http://www.thatsenglish.com/) cumplimentando los datos solicitados.

Podrá optar por realizar el pago online (TPV virtual) o en la entidad bancaria establecida a tal fin. El plazo para la realización del pago será de 3 días hábiles desde la recogida del impreso o su cumplimentación online. El alumnado deberá presentar, en la EOI o en el centro de apoyo administrativo de su elección, la documentación, incluido el justificante de pago, en un plazo no superior a 3 días hábiles desde la realización del pago.

Los estudiantes del programa dispondrán, durante todo el curso académico, del apoyo de profesorado especialista en la enseñanza del idioma inglés. La acción tutorial del profesorado se llevará a efecto, fundamentalmente, en sesiones presenciales de una hora semanal de duración en el nivel Básico y de dos horas semanales en el nivel Intermedio B1, en el Nivel Intermedio B2 y en el Nivel Avanzado C1.

De cara a la planificación y gestión de la situación derivada de la crisis sanitaria causada por la COVID-19, en tanto en cuanto esta se mantenga, durante el curso 2020/2021 será de aplicación y referencia lo establecido en la guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2020/2021 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.