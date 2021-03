ROCÍO FLORES ACAPARA LA ATENCIÓN DE POLÍTICAS CON SU DESGARRADOR TESTIMONIO

Han sido muchos los rostros conocidos que se han pronunciado en las redes sociales, apoyando y creyendo sus palabras, y una de esas personas ha sido la Ministra de Igualdad Irene Montero.en su cuenta de Twitter para dejar constancia que ella sí se cree en las palabras de Rocío Carrasco, considerándola una víctima de violencia de género tras escuchar su testimonio.”El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo”, comenzaba diciendo Montero en el primero de sus tuits, para seguir diciendo: “, pero muchas otras mujeres se verán también reflejadas. Una de cada dos mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Todas y cada una de ellas importan. No existe un perfil de mujer maltratada , igual que no existe un perfil de maltratador. Tener o no dinero, estudios, una familia que te apoya… en todas las circunstancias se puede ser víctima de violencia de género. Lacontra las mujeres por el hecho de ser mujeres”.

Y una de las cosas que tiene claras es que sus palabras tendrán una repercusión social, por eso ha añadido: “Arropar a una mujer que da el paso de contar su experiencia de violencia es fundamental para su proceso de reparación, pero también tiene un efecto colectivo: concienciar y protegernos de la violencia machista. No se trata de criminalizar a los hombres sino de entender la violencia machista para erradicarla y proteger a las víctimas“.

Lo cierto es que ha habido otros rostros que han querido 'desmontar' las palabras de Rocío Carrasco contestando a este hilo de Irene Montero, como el colaborador de televisión Antonio Rossi: "Irene, como dato objetivo, al margen del sufrimiento y de las circunstancias que puedan sufrir otras mujeres. Ella denunció. Y la Audiencia sobreseyó el caso. No se llegó a abrir juicio oral. No se probó el maltrato durante el año largo que duró la instrucción previa".

Un testimonio identificativo

Otra política que se ha pronunciado ha sido Adriana Lastra, que ha dicho: “Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres. #RocioVerdad1″. Y del mismo modo ha reflexionado Andrea Fernández: “La violencia vicaria es una de las expresiones más brutales de la violencia machista. Es sutil, difícil de detectar y devastadora”.

Eso sí, hay quienes no han hablado de forma explícita de violencia de género, sino que lo han asociado a otra cosa, como Rocío Monasterio, política de Vox, que ha dicho: “Hoy media España ha entendido lo que es el síndrome de alienación parental. Lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre. #rociocarrasco #RocioVerdad1″.

