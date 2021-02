Salazar, Ciudadanos: La fatiga vergélica del consejero de Sanidad hace que se estén tomando malas decisiones

Comparte en redes sociales













El portavoz de la formación liberal reclama a la Junta de Extremadura la contratación de más sanitarios ya que “están desbordados y absolutamente agotados”.

El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha advertido este lunes que la “fatiga vergélica” del consejero de Sanidad, José María Vergeles, hace que se estén tomando “malas” decisiones en cuanto a la gestión de la pandemia.

Así, Salazar ha indicado que no entiende la vuelta a las aulas de forma presencial de los alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP y ha pedido a la Junta de Extremadura que “recapacite” al tiempo que ha señalado que “no pasa nada por dar marcha atrás y reconocer errores”.

“Sobre todo por el tema de la movilidad no era necesario volver a la presencialidad”, ha insistido, al tiempo que ha apuntado que más aún cuando el motivo es que, como afirmó el consejero “en vacaciones se producen más contagios” por lo que si así fuera, ha afirmado Salazar, “los alumnos tendrían que haber vuelto a las aulas al finalizar las vacaciones de Navidad y no fue así”.

Por ello el portavoz de la formación naranja ha aseverado que todo esto se debe a que Vergeles “está absolutamente agotado” y “no sabe por dónde ir” y es que, “no solo causa esa fatiga vergélica a los ciudadanos sino que ya es él mismo el que la está sufriendo”.

“Ya es hora de que piensen en algo nuevo, en introducir nuevas medidas, en un soplo de aire fresco porque el agotamiento lleva a tomar malas soluciones”, ha insistido.

Por ello ha pedido a la Junta de Extremadura que sea “prioritaria” la contratación de más sanitarios ya que están “desbordados y absolutamente agotados” al tiempo que ha indicado que, aunque el hospital militar en IFEBA está listo, espera que “no se tenga que utilizar nunca”.

Asimismo, Salazar ha hecho alusión también al sector de la hostelería y el turismo y las protestas con las que van a seguir esta semana por las “medidas insuficientes que se están tomando”, ha criticado.

“Y esto no es caer en un principio de contradicción porque si decimos que en Educación no hay que volver a las aulas es por la movilidad entre diferentes municipios cosa que no se da en el comercio porque tenemos un cierre perimetral de los municipios”, ha explicado.

En este sentido Salazar ha subrayado que “nosotros sí estudiamos nuestras medidas y lo que pedimos” y la apertura del comercio y la hostelería “puede ir de la mano” con no incidir en la movilidad entre municipios.

Por otro lado, Salazar ha enviado su “apoyo y solidaridad” a la vecina Portugal y ha indicado que “yo sí creo que tenemos que ayudarles” porque “no podemos darles la espalda; por muy mal que estemos si hay alguien peor hay que ayudar”.

Finalmente, el portavoz de Cs Extremadura ha mostrado su apoyo “absoluto e inquebrantable” al alcalde y al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.

“Están sufriendo una campaña de descrédito por culpa de unos señores que no saben perder y asumir las decisiones que se toman democráticamente en las urnas y usan las peores armas para ganar de forma ilegítima lo que no le da la legitimidad de las urnas”, ha criticado.

Así, ha indicado que “no aceptan la derrota” y les ha pedido que “miren por sus paisanos de Villafranca de los Barros y se pongan al lado de los que gobiernan, dejen gobernar y pidan disculpas”.