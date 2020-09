Ser más conocido en Instagram

Comparte en redes sociales













Instagram es una de las plataformas sociales más importantes del mundo. Es probable que todas personas que utilizan redes sociales tengan una cuenta aquí. Por lo tanto, es un excelente medio para darse a conocer, bien sea que vendas un producto, servicio o tu imagen personal.

Grandes celebridades tienen millones de seguidores, lo que los convierten en referentes de este sector. Pero, ¿puedes tú también tener miles de seguidores en tu cuenta? Claro que sí, y aquí te damos la mejor estrategia para lograrlo.

Luego de crear tu perfil de Instagram: ¿Qué hacer?

La fotografía que coloques en tu perfil de Instagram es de suma importancia para captar más seguidores. Esta es la primera impresión que todos los usuarios tengan de ti, así que debe tener un buen estilo, y ser atrayente. Por supuesto, si lo que quieres es vender tu imagen personal, es necesario que esta tenga tu rostro.

En segundo lugar, debes crear una biografía que explique a detalle de que se tratará tu cuenta y que tipo de contenido subirás en él. Utilizar los hashtag más populares de tu nicho te ayudarán a que más personas lleguen a tu perfil, así que puedes utilizarlos tanto en tu contenido como en tu biografía.

Ahora es tiempo de publicar tu primera foto, esta debe indicar que tipo de productos y servicios promocionas, así como la presentación que les darás a tus clientes. Por supuesto, con el pasar del tiempo, esta no será más que una más de todo el contenido, pero es crucial que comenzando prepares un buen contenido para tu primera publicación.

Pero seguro te preguntarás: ¿Cómo hago para darme a conocer si no tengo seguidores? Seguramente ya le has dicho a tus amigos y familiares que te apoyen y sigan tu cuenta, pero estos no son más que unos cuantos, quizás llegues a 100 seguidores con esta ayuda. Pero esto no es lo que estamos buscando. La idea es que sean cientos de miles, y que no importa donde se encuentren, tu marca se dé a conocer cada día más.

¿Cómo ganar más seguidores en tu cuenta de Instagram?

Lo primero que te dirá una empresa de marketing digital es que publiques contenido de valor, y no podemos negar que esto sea cierto. Atrás quedaron las estrategias de posicionamiento web con palabras claves y demás recursos SEO. Esto no funciona con las redes sociales. Lo que buscan los usuarios son perfiles que les aporten contenido que merece la pena leer y compartir.

Ahora bien, los consumidores de contenido no harán mucho por ti, a fin de cuentas si lo que quieres es vivir del emprendimiento en redes sociales, tienes que buscar formas de monetizarla. Entre más seguidores tengas, es más probable que logres cumplir tus objetivos, pero esto puede tardar meses, incluso años si una de tus publicaciones no se hace viral, cosa que a pocas personas le pasa.

Por eso, una de las estrategias más efectivas para ganar popularidad es comprar seguidores. Esta estrategia te ayudará a aumentar las expectativas que tienen los usuarios de tu marca. No es más que una forma rápida de que tu perfil cobre valor, aunque sea una cuenta creada hace unos días. Lo mejor de todo es que son seguidores reales que ayudarán a tu perfil a cobrar impulso de forma rápida.

Comprar seguidores es rentable

Después de hacer la compra de seguidores para tu cuenta de Instagram, en menos de 48 horas laborables verás como el número se irá incrementado significativamente. Por supuesto, esto no será de inmediato pues pudieras ser penalizado. La estrategia es ir añadiendo más seguidores a tu cuenta distribuidos en diferentes horas, días y semanas. De esa forma, a cara de los administradores de Instagram será un crecimiento natural de seguidores.

¿Son seguidores reales? Claro que sí. Son usuarios con cuentas dentro de la red social que se añadirán a tu perfil como seguidores. No obstante, hay que tener en cuenta que pudieran no aportar valor, es decir, son pocos los que comentan o dan un like a tus publicaciones. Así que debes trabajar para convertirlos en verdaderos seguidores de tu marca.

En consecuencia, tu tarea seguirá siendo publicar contenido de interés, interactuar con tus seguidores y ofrecer un producto y servicio de calidad. Más personas llegarán a tu cuenta una vez que tengas muchos seguidores, tu tarea es hacer que estos también te sigan y que los que compraste se conviertan en consumidores tanto de contenido como de tu marca.