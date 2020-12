SI A LA MINA, A PESAR DE LOS NEGATIVISTAS… CUANDO LADRAN….SEÑAL DE QUE CABALGAMOS A FAVOR DEL PROGRESO DE CÁCERES

Comparte en redes sociales













Este humilde columnista, que gracias a Digital Extremadura, tiene las puertas abiertas para la libre opinión, y debido a los comentarios que mi último artículo ha suscitado respecto a mi posición sobre el proyecto minero de Valdeflórez, claramente a su favor, con argumentos de pura lógica, sentido común, convencimiento del futuro halagüeño de la ciudad basado en una oportunidad histórica, a pesar de los negativistas y agoreros, debo de hacer una serie de consideraciones al respecto para que aquellos que me acusan de ser la Voz de su Amo e incluso el seudónimo del recientemente nombrado responsable institucional del mismo, que ya les vale, les conste que yo mientras no se demuestre lo contrario, vivo de mi trabajo, ganado a base de estudios, formación, dedicación y por cierto, vocación por lo que hago.

Dicho lo cual, me centraré en un lector opinante, por ejemplo, ya que junto a los demás representa la negatividad per se ante el progreso de la ciudad basado principalmente en el proyecto minero, al que por cierto estoy seguro que apoyan muchos más cacereños que nos que se vanaglorian de gritar No a la Mina, curiosamente sin haber profundizado en los pros y contras de dicho proyecto. pero los cacereños y españoles somos así, señora verdad.

Entrando en la cuestión, diré que ni soy ingeniero de minas ni de caminos, canales y puertos ni agrónomo, por tanto, son ellos y sobre todo los especialistas de la materia, los que a base de profundos estudios, años de dedicación y proyectos viables y con amplio futuro de desarrollo los que deben de explicar, y por cierto con curriculums y experiencias amplias y demostrables, como así vienen haciendo, las bondades de la explotación minera y sus industrias auxiliares. Y por lo que yo sé, he visto, estudiado y creído, apoyo firmemente tal proyecto minero, sobre todo por las positivas y duraderas que conlleva para nuestra querida ciudad de Cáceres y su entorno.

Dicho lo cual, la generalización a la hora de expresarse es tan válida como mi opinión o la tuya, querido contrario. No me vengas con monsergas, que bien sabes, como yo, y miles de cacereños, que la Montaña está infectada de intereses espurios, amén de casitas de ricos, sí de ricos, insisto, algunas de ellas conozco bien, que junto a las más de 500, conforman un totum revolutum de órdago a la grande, y a los que se les ha permitido, en general, hacer de sus capas unos sayos y campar a sus anchas. Si quieres, me explayo más y comento intríngulis ad hoc, que si la empresa del proyecto minero se molestara en rebuscar no saldría de su asombro.

No dudo de los esfuerzos hipotecarios para disponer de unas casas ubicadas en tales parajes y de que haya familias cabales y honradas, como la mía, por cierto, y aplaudo tales esfuerzos pero ello no es óbice para que esos ciudadanos honrados y cabales estén rodeados de quienes buscan escaparse del progreso y vivir a sus anchas en la obsoleta comodidad que tanto ha afectado al desarrollo y progreso de Cáceres, una ciudad a la que amo tanto como otros e incluso más porque me mojo a la hora de luchar por ella y quienes bajo el agujereado paraguas de salvar la Montaña, cuando ésta está bien salvada, por cierto, se empeñan en seguir viviendo en la ruina, en la debacle, en el paro, en la impotencia, en la dejadez, en el marasmo, en el infierno de la negación y se empapan de consignas, demagogias y eslóganes ridículos en detrimento del desarrollo lógico de una urbe y su entorno que no debe dejar pasar el tren del litio, porque nos colocará en el lugar que se nos viene negando in illo tempore, entre otras circunstancias, por caciques trasnochados y políticos de baja estofa.

Entendu, mes amis?. Pues eso…Feliz Navidad y mejor año 2021 y que sea, efectivamente, el del lanzamiento de un proyecto que tanto va a favorecer desde las clases más humildes hasta a algunos ricos que presumen de chaletón en nuestra amada Montaña.