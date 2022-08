Superhéroes con Carreras Universitarias

Comparte en redes sociales

Introducción

Con el mundo de los superhéroes hay dos opiniones claras: o te encanta, o lo odias. Llevan existiendo superhéroes muchos años, de hecho, el primer formato en el que se conocieron los superhéroes fue el cómic. Con el paso de los años han ido apareciendo personajes nuevos, series nuevas, formatos nuevos: películas, series de televisión…llegándose a convertir en uno de los géneros de animación más importantes y populares del momento. En este artículo vamos a hablar de una cosa muy curiosa y es de superhéroes que a lo largo de su vida han estudiado una carrera universitaria.

Superhéroes con carrera universitaria

Hay muchos superhéroes conocidos por todo el mundo y otros muchos más anónimos. Dentro de los superhéroes, hay gran variedad de personalidades: trabajadores, criminales, extraterrestres y, por supuesto, estudiantes. A continuación, se muestran algunos de los superhéroes más famosos que han cursado una carrera universitaria:

Pantera Negra

El famoso superhéroe nacido y criado en la profunda pero avanzada región africana de Wakanda, asistió a la universidad. Durante su adolescencia, viajó desde Wakanda a Europa y América para formarse académicamente. Tras años de estudio, acabó obteniendo un doctorado en física en nada más y nada menos que la Universidad de Oxford.

Es curioso que Chadwick Boseman, el actor que interpreta el personaje de Pantera Negra, asistió a un programa de teatro, durante sus años universitarios, en la Universidad de Oxford. Para poder participar en este programa, Chadwick Boseman tuvo que recibir una ayuda económica, de nada más y nada menos que Denzel Washington.

Iron Man

Probablemente uno de los superhéroes más queridos de la escena cinematográfica y es que, además de su carisma, Tony Stark es uno de los personajes más inteligentes de todo el universo Marvel. Esto le permitió graduarse en uno en el MIT, la universidad mejor clasificada de todo el mundo. Con respecto a lo que cursó, no se dan demasiados detalles. Algunos piensan que obtuvo dos maestrías en ingeniería con tan solo 19 años. Otros piensan que obtuvo doctorados en ingeniería física e inteligencia artificial. En ambos casos, sea cual sea el cierto, se observa que es una persona muy inteligente.

Hulk

El caso de Hulk es uno de los más curiosos, porque él siempre prefiere la fuerza bruta a pensar, sin embargo, su alter ego humano es todo lo contrario. Bruce Banner, la persona detrás de Hulk, estudió en numerosos centros educativos prestigiosos durante su juventud. Primero cursó física nuclear en la Desert State University (es ficticia) y después fue a la Universidad de Harvard y a la Universidad Estatal de Pennsylvania. Durante su carrera como estudiante, se rivalizó académicamente con Tony Stark, ya que ambos trataban de obtener su doctorado en física nuclear en Caltech.

Daredevil

Para muchos uno de los superhéroes más interesantes. Su propósito como superhéroe es combatir el crimen, pero en su vida normal es abogado. Importante resaltar que es ciego, pero aun así es capaz de luchar contra los malhechores de manera sublime. La carrera de abogacía es una parte muy importante de la vida de Matt Murdock, la persona detrás de Daredevil y es por eso que se conocen datos sobre esta etapa. Matt Murdock obtuvo su título de abogado en la Facultad de Derecho de Columbia de Nueva York.

She-Hulk

El increíble Hulk no está solo, tiene una contraparte femenina, que en realidad es su prima. Ambos estudiaron en la misma universidad, aunque no en las mismas carreras. Cuando She-Hulk no está haciendo de heroína, trabaja como abogada privada en los Ángeles. Es evidente que en la familia hay una especial atracción por la educación y es por eso que tanto Bruce como su prima Jennifer Walters, son de los mejores en lo suyo.

Conclusión

Como puedes ver, ser superhéroe y luchar contra el mal, no tiene porque implicar que no tengan estudios. De hecho, la mayoría de superhéroes populares tienen un especial interés por desarrollarse física y mentalmente, de ahí que hayan decidido cursar carreras universitarias. Hay superhéroes para todo, aunque la gran mayoría se decanta por carreras científicas como física o ingeniería y por carreras relacionadas con el derecho y la abogacía. No cabe duda que para ser superhéroe hay que ser inteligente, luchar contra el mal y tener dos vidas no debe de ser nada fácil.

BIO

Robert Griffith, desde que era jóven, ha tenido un especial interés por la ciencia ficción y los superhéroes. Desde que era pequeño, siempre soñó con ser un superhéroe algún día, aunque cuando se hizo mayor se dió cuenta de que era imposible. Lo único que le quedó fue ver muchas películas de superhéroes y divertirse con sus historias.