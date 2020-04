THE CROWN. LA CORONA ENSAYOS. COMO RESTABLECER LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL Y DINÁSTICA EN LAS GRANDEZAS, TÍTULOS DEL REINO Y OTRAS DISTINCIONES.

COMO RESTABLECER LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL Y DINÁSTICA EN LAS GRANDEZAS, TÍTULOS DEL REINO Y OTRAS DISTINCIONES.

Quisiera empezar recordando como la transición democrática fue posible, de la Ley a la Ley conforme a lo dispuesto en la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de siete de junio de 1947, que en su artículo primero definía a España “como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición se constituye en Reino”. Su décimo artículo establecía el camino para la reforma conforme a los siguientes preceptos: “Son Leyes Fundamentales de la Nación: El Fuero de los Españoles, el Fuero del Trabajo, la Ley Constitutiva de las Cortes, la presente Ley de Sucesión, la de Referéndum Nacional y cualquier otra que en lo sucesivo se promulgue confiriéndole tal rango. Para derogarlas o modificarlas será necesario, además del acuerdo de las Cortes, el referéndum de la Nación”. La negrita es nuestra.

Tras la aprobación de ésta Ley también lo fueron otras Leyes Fundamentales; la Ley de Principios del Movimiento Nacional en 1958; la Ley Orgánica del Estado en 1966; y la Ley para la Reforma Política, que sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976 fue el instrumento para la ruptura con la dictadura y el cauce para llegar a la Monarquía Parlamentaria que en marco constitucional de 1978 disfrutamos desde entonces; pudo así concluirse el Régimen del General Franco, insisto en la plena ruptura con el mismo, con sus principios y con su naturaleza, de la Ley a la Ley sin mayores sobresaltos jurídicos y con pocos sociales, siendo cierto que algunos hubo de los segundos, todos muy lamentables, pero nada comparable a lo acontecido en otros momentos de ruptura del marco político en España.

Viene lo anterior a cuento que, en el marco del Derecho Nobiliario y en España también es posible hacer uso del camino para ir de la Ley a la Ley igualmente aplicando una Ley y su Reglamento aprobados en tiempos de dictadura que no sólo no son desechables por esa razón, sino que al no incurrir en inconstitucionalidad permanecen vigentes a día de hoy. Nos referimos en concreto a la Ley de 4 de mayo de 1948 sobre Grandezas y Títulos nobiliarios y el Decreto de 4 de junio de 1948 por el que se desarrolla reglamentariamente la misma. Dice el artículo quinto de la Ley: “El Jefe del Estado podrá acordar la privación temporal o vitalicia de aquellas dignidades nobiliarias cuyos legítimos poseedores se hayan hecho personalmente indignos de ostentarlas. En este caso, la Grandeza o Título quedará vinculado en la familia con arreglo al orden de suceder establecido en las Leyes”. Y el Decreto que la sigue desarrolla el procedimiento en su artículo séptimo: “La privación temporal o vitalicia de dignidades, a que se refiere el artículo quinto de la Ley de cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, será acordada por el Jefe del Estado, a propuesta del Consejo de Ministros, previa formación del correspondiente expediente, que se iniciará de oficio por el Ministerio de Justicia, en el que habrá de ser oído el interesado, y podrán informar la Diputación de la Grandeza y el Consejo de Estado. Cuando se decrete la privación vitalicia del Título, quedará éste vacante, efectuándose la transmisión al ocurrir el fallecimiento del titular con arreglo al orden de suceder establecido por el artículo quinto de este Decreto”.

Los títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria se han respetado y conservado secularmente, pues el pueblo español, amante siempre de sus tradiciones y su historia, en ningún momento dejó de reconocer e identificar estas distinciones con la Corona, prueba evidente de la fuerza social de la legitimidad, primero sólo dinástica y más tarde constitucional y dinástica, sobre los vaivenes de la política y los tiempos. Solamente en los periodos dictatoriales del siglo XX, que pretendieron fundarse en el general abuso de la fuerza para detentar el poder, se crearon y luego concedieron estos títulos en ausencia del Rey Constitucional de España; y más tarde incluso una persona ajena a la Corona y a la Dinastía usurpó esta función ejerciéndola sin tener legitimidad para ello aunque si en el marco de la legalidad aconstitucional imperante en el momento. Así se abolió por Ley de 4 de mayo de 1948 la capacidad de Su Majestad el Rey para la creación y concesión de estas distinciones, asumiéndola en exclusiva el entonces Jefe del Estado Español.

Y las preguntas son: ¿Es digno recibir un título hereditario de quien no es Rey de España? ¿Es digno recibirlo de quien es el heredero y no el titular dinástico de la Corona? ¿Es digno recibirlo de quien fue pero ya no era Rey Constitucional de España o de quien podía ser Rey, pero Rey de una Monarquía nueva, instaurada y ajena a la que históricamente ha habido en España y que no fue recuperada hasta el 29 de diciembre de 1978? Evidentemente el concepto de dignidad puede ser interpretable y objeto de controversia, pero tenemos un dato objetivo que hace firme el trazo en el que pretendemos adentrarnos. Ha habido personas que conforme a un concepto de dignidad que compartimos; rechazaron los títulos que les ofreció el General Franco, o no los quisieron de don Juan Carlos siendo el Rey su padre o, por último, no consideraron títulos concedidos por don Alfonso XIII durante la dictadura del General Primo de Rivera.

Por otra parte, la concesión de títulos nobiliarios constituye una de las maneras de mantener vivo y perenne el recuerdo de las grandes glorias y servicios a la nación, a la par que de expresar gratitud a aquellas personas que los han prestado de forma relevante, que si en tiempos pasados tenían casi su único fundamento en hazañas guerreras, hoy día, que el mérito dispone de más amplios horizontes sociales en que manifestarse, existen también otras actividades humanas dignas igualmente de tal distinción, prodigando nuestra historia en acciones extraordinarias dignas de parangonarse con las más famosas que se registran.

Constituida España en Reino bajo la fórmula constitucional de la Monarquía Parlamentaria, es llegado el momento de restablecer la legalidad constitucional y dinástica en estos asuntos desde el 13 de septiembre de 1923 y hasta el 30 de diciembre de 1978, periodo de ausencia del Rey Constitucional en España, aunque no de los Reyes Legítimos de España; devolviendo al Rey Constitucional de España a la entrada en vigor de la presente Ley su prerrogativa, revisando detalladamente los actos derivados de la usurpación y los méritos esgrimidos que deben honrar a quienes los ostenten en buena lógica constitucional y dinástica, sirviendo de enseñanza y estímulo a las generaciones futuras y dando testimonio perdurable de las acciones que los merecieron.

Como lógica consecuencia de lo anterior es justo reconocer también la confirmación de los títulos otorgados por los Reyes Legítimos de España en éste periodo de usurpación, como signo de superación del mismo también en estos asuntos. Asimismo es natural, a la posesión de un título nobiliario de naturaleza hereditaria, que éste se ostente con la dignidad debida, en razón a que cuanto más alta sea la distinción mayores son los deberes, por lo que conviene reservar la facultad de suspender temporal o de forma vitalicia; o privar del mismo revocándolo a perpetuidad a quienes por su conducta pública o privada, o por mediar la circunstancia de ser título creado y concedido en el siglo XX en uno de los siguientes supuestos:

Creado y concedido por persona ajena a la Real Familia,

Creado y concedido por Real Persona que detentando legalmente la Corona no era el legítimo Jefe de su Dinastía.

Creado y concedido por un Monarca que habiendo sido no era; o no siéndolo sería luego Rey Constitucional en España.

Como consecuencia de todo lo anterior debe entenderse que existe una situación extraordinaria cuando estas distinciones fueron creadas y concedidas por persona ajena a la Real Familia, como es el caso de don Francisco Franco Bahamonde; creadas o concedidas por Real Persona que detentando legalmente la Corona no era el legítimo Jefe de su Dinastía como aconteció en España entre el 22 de noviembre y el 14 de mayo de 1977; y creadas y concedidas e por un Monarca que habiendo sido no era; o no siéndolo sería luego Rey Constitucional en España, don Alfonso XIII y don Juan Carlos I respectivamente, entre el 13 de septiembre de 1923 y el 29 de diciembre de 1978.

También existe una situación extraordinaria en la creación de títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria de forma colectiva, procedimiento completamente ajeno a la legislación, tradición y costumbre del Reino y no utilizado ni antes ni después de la usurpación o, incluso, creadas en contraposición a la legalidad vigente, forzando inopinadamente la fórmula legislativa del Real Decreto Ley. Todo ello hace necesaria la rectificación por seguridad y garantía jurídica.

Procede así la revocación de estas distinciones, otorgadas en ese tiempo y establecida en término completo; formando un cuerpo aparte y distinto por un lado las que se otorgaron en periodo de transición constitucional, y por otro las que basan en la legitimidad dinástica la creación y la concesión.

Tiene su justificación la revocación del otorgamiento en periodo dictatorial, incluso por persona ajena al círculo de la Real Familia que asumió, legal pero ilegítimamente tal facultad; son los agraciados personas vinculadas a responsabilidades de gobierno, ejecutivas o legislativas y también diplomáticas o militares, así como municipales y mancomunales, siempre relacionadas con gobiernos carentes de legitimación democrática, conforme a lo dispuesto en la Constitución de 1876 y en la Constitución de 1931; y en consecuencia en el periodo de ausencia del Rey Constitucional de España entre 1923 y 1978. Es ésta una de las cuestiones a solventar en la presente Ley.

Carece de sentido mantener títulos nobiliarios ajenos a la gracia de Su Majestad el Rey, pues efectivamente y ya solamente en el plano de la legitimidad dinástica que es valor intrínseco de la Monarquía, no es sostenible que la máxima expresión de la Real Gracia; la creación y concesión de distinciones nobiliarias hereditarias, fuese primero usurpada por persona ajena a la Real Familia y a su jefatura, y luego mantener esa usurpación en el tiempo. Pudiera tener la misma base legal, conforme a la legalidad vigente hasta la aprobación de la presente Ley, pero inconsistente desde la base de la legitimidad dinástica, pues parece razonable sostener que nunca una persona que se precie de lealtad a la Corona podría haber aceptado dignidad alguna de parte de quien no fuese el Rey; agravando la situación la circunstancia ya reseñada de los méritos políticos que hacen posible la creación y concesión: La participación en la gestación de un proceso de subversión del orden constitucional y la posterior participación en la gestión de los regímenes derivados de esa acción. Como oposición a lo anterior es justo reconocer a quienes rechazaron la dignidad por no proceder del Rey, o recabaron la expresa aprobación de éste para admitirla, o quienes sólo la aceptaron de los que eran Reyes Legítimos de España; dándose la paradoja que en algunos casos quienes así obraron no tienen reconocimiento legal de su distinción hasta el momento, gozando del mismo quienes la recibieron de quien usurpó las funciones.

Sin embargo en otros casos fueron concedidos títulos de nobleza hereditaria a personalidades destacadas en su profesión y actividades, o por su contribución al mundo de la ciencia y la cultura, con completa ausencia de carácter político o vinculación con la forma de gobierno de la época, en personas que no participaron en la gestión política gubernamental dictatorial. En estos supuestos y en aquellos en los que fueron reconocidos méritos similares por la Presidencia y el Gobierno de la Segunda República en el exilio, Condecoraciones, con el objeto de mantener el reconocimiento inicial o de incorporar nuevos méritos, vinculados con el tránsito al nuevo régimen constitucional de 1978, se deroga la legislación no constitucional; se eleva una relación de distinciones nobiliarias y personas a reconocer con tales a Su Majestad el Rey; y también se equiparán las citadas Condecoraciones a las actualmente en vigor.

En conclusión, podrían ser de perfecta aplicación lo previsto en el artículo quinto de la Ley de 4 de mayo de 1948 y en el artículo séptimo del Decreto de 4 de junio de 1948 por el que se desarrolla reglamentariamente la misma. Son mucho más correctas y ajustadas éstas previsiones que no otras, esgrimidas con desconocimiento y con interés político ajeno a un recto hacer normativo, invocaciones hechas casi siempre en razón de la legislación de memoria histórica que no resuelve la cuestión. Lo cierto es que la fuerza de la falta de dignidad está en la creación y concesión por persona ajena al Rey, hecho insólito en nuestras leyes, tradición usos y costumbres, incluidos los títulos creados y concedidos por la Primera República lo fueron por su Parlamento, expresión de la soberanía nacional, está fuera de lugar en todo supuesto el modo de hacer del General Franco al respecto. De igual forma parece falto de dignidad crear y conceder dignidades no siendo el Rey, o dicho de otra manera cuando todavía tu padre es el Rey legítimo y tú lo eres instaurado; o utilizar poderes ajenos a la Constitución o procedentes de la in instauración de una nueva monarquía para crear títulos que llaman poderosamente la atención por su continuada relación con los ámbitos políticos y de poder de las dictaduras.

Podría decirse que los reyes, antes de haber constituciones ya concedían títulos, pero una cosa es el convulso siglo XIX español entre 1812 y 1875 y cosa muy distinta no tener en cuenta el precedente constitucional de 47 años de impecable ejercicio entre 1876 y 1923; y otros 42 años similares, de 1978 a 2020; la constitucionalidad de ejercicio de Su Majestad el Rey sí importa.

Dicho todo lo anterior, la redacción de una Ley que como en el caso de la transición partiendo de la legislación de 1948, establezca las normas para superar la situación y crear un marco eficaz para el futuro, podría ser la siguiente con una exposición de motivos que podría ser todo lo anteriormente escrito:

LEY RESTABLECEDORA DE LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL Y DINÁSTICA EN LAS GRANDEZAS, TÍTULOS DEL REINO Y OTRAS DISTINCIONES.

En su virtud de todo ello a propuesta del Ministro de Justicia y, previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO. DE LAS NORMAS GENERALES

Artículo primero.

1.- El Mérito se reconoce en el Reino de España mediante Honores y Distinciones conforme a lo dispuesto en el artículo 62.f de la Constitución.

2.- Los Honores se denominan Distinciones del Reino y pueden ser Órdenes y Condecoraciones, siempre de carácter vitalicio, es esta una prerrogativa exclusiva de Su Majestad cuando son Órdenes y Condecoraciones Dinásticas y compartida con las Administraciones Públicas del Reino cuando no lo son, ejercitándose por Su Majestad el Rey la gracia y prerrogativa de crear y conceder estos Honores con arreglo a las leyes.

3.- Las Distinciones se denominan Títulos del Reino pueden ser Títulos Académicos, de naturaleza vitalicia y títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria, y su concesión en el primer caso y su creación y concesión en el segundo es siempre una prerrogativa exclusiva de Su Majestad el Rey.

4.- Las Grandezas de España cuando son vitalicias se consideran una Orden y cuando son hereditarias, un título nobiliario de naturaleza hereditaria.

5.- Se establecen, en cuanto no se opongan a la Constitución las disposiciones sobre concesión, rehabilitación y transmisión de Grandezas de España y títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria, ejercitándose por Su Majestad el Rey la gracia y prerrogativa de crear y conceder estas Distinciones con arreglo a las leyes.

6.- Todos los Honores y Distinciones confieren la condición de nobleza.

Artículo segundo.

Se reconoce, el derecho de ostentar y usar las Grandezas de España y títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria concedidos por los Monarcas Carlistas entre el 29 de septiembre de 1833 y el 30 de diciembre de 1978, por los Monarcas Isabelinos de España entre el 30 de septiembre de 1868 y el 29 de diciembre de 1874, y también desde el 9 de diciembre de 1931 hasta el 30 de diciembre de 1978. También los creados y concedidos por Su Majestad el Rey de España, José I, por Su Majestad el Rey de España, Amadeo I y por la Primera República de España; previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en aquellas disposiciones y siempre que se conserve testimonio fehaciente de la creación y concesión de la dignidad. Éste reconocimiento se tramitará en las normas establecidas para la Rehabilitación de estas distinciones, debiéndose aportar como prueba las Reales Cédulas de su concesión, y en caso de pérdida, será preciso que quede testimoniada en forma fehaciente la existencia de aquélla.

2.- El Ministro de Justicia concederá un plazo de doce meses a partir de la aprobación de la presente Ley para solicitar la reivindicación en su favor de los títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria a que estimen tener derecho y no estén reconocidos en el momento de su entrada en vigor.

Las solicitudes serán dirigidas a Su Majestad el Rey remitiéndose al Ministerio de Justicia para su tramitación donde serán sometidas a su titular para su aprobación definitiva.

3.- En todo caso se concederá un plazo de tres meses, a contar de la publicación de los edictos, para que otros súbditos de dichos países puedan ejercer el derecho de oposición a la rehabilitación solicitada. Los peticionarios podrán presentar sus instancias dirigidas a Su Majestad el Rey, remitiéndose al Ministerio de Justicia para su tramitación.

Artículo tercero.

1.- Los títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria otorgados en territorios de antigua soberanía de la Corona de España podrán, asimismo, rehabilitarse mediante la revisión y tramitación correspondiente. Los expedientes sobre los mismos se tramitarán por las normas establecidas para la Rehabilitación de estas distinciones.

2.- El Ministro de Justicia concederá un plazo de doce meses a partir de la aprobación de la presente Ley para solicitar la reivindicación en su favor de los títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria a que estimen tener derecho y no estén reconocidos en el momento de su entrada en vigor. Las solicitudes serán dirigidas a Su Majestad el Rey remitiéndose al Ministerio de Justicia para su tramitación. Podrán ser presentadas en las Representaciones Diplomáticas y Consulares de nuestro país y serán sometidas al Ministro de Justicia para su aprobación definitiva.

3.- En todo caso se concederá un plazo de tres meses, a contar de la publicación de los edictos, para que otros súbditos de dichos países puedan ejercer el derecho de oposición a la rehabilitación solicitada. Los peticionarios podrán presentar sus instancias dirigidas a Su Majestad el Rey, con el árbol genealógico y demás documentación necesaria, en las representaciones diplomáticas o consulares de España, remitiéndolas éstas al Ministerio de Justicia para su tramitación.

4.- Aun siendo su Soberano Rey de España o miembro de la Real Familia de España, no se consideran territorio de antigua soberanía de la Corona de España los del Reino de las Dos Sicilias, los del Reino de Nápoles, los del Reino de Sicilia, los del Reino de Etruria y los del Ducado de Parma, Plasencia y Guastalla,

Artículo cuarto.

1.- Las distinciones hereditarias son una extensión del nombre que sólo podrá usar con efectos civiles y de registro el poseedor de la misma, su posesión no conlleva distinción o privilegio alguno.

2.- Los poseedores de una distinción hereditaria lo son siempre de forma interina y en precario, no adquiriendo nunca dominio o propiedad del mismo.

3.- El uso de una dignidad hereditaria sin cumplir los preceptos contenidos en la presente Ley se considerará como indebido.

4.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal para los casos en que constituya delito, podrá ser sancionado reglamentariamente el uso indebido de dignidades hereditarias.

Artículo quinto.

1.- Los Títulos Nobiliarios Reales son propiedad de la Real Familia en posesión de Su Majestad el Rey que puede autorizar su uso de los miembros de la misma. Son personales y vitalicios por concesión puntual del Su Majestad el Rey que es su único poseedor y autoriza el uso a terceros. Cuando no sean preexistentes tendrán que ser primero creados y luego autorizado su uso.

2.- Los Títulos Nobiliarios Reales son autorizados a los miembros de la Real Familia por Su Majestad sin intervención de los organismos de la administración y gobierno del Reino. Es un acto doméstico que no precisa refrendo alguno y que adopta la forma jurídica de Real Cédula.

3.- Los Títulos Nobiliarios Reales cuando no existan previamente, antes de ser autorizados tendrán que ser creados en Real Cédula previa e independiente de la de posterior autorización de su uso.

4.- Son Títulos Nobiliarios Reales todos los revertidos a la Corona mientras no medie nueva concesión y otros que pueden ser creados y luego autorizados en uso; quedan reservados a éste efecto todos los ducados cuyo predicado se corresponda con los nombres de las capitales autonómicas y de provincia, a excepción de los de Zaragoza, Valencia y Sevilla, concedidos como títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria en el siglo XIX.

5.- La revocación del uso de los Títulos Nobiliarios Reales es competencia exclusiva de Su Majestad el Rey. Es un acto doméstico que no precisa refrendo alguno y que adopta la forma jurídica de Real Cédula.

6.- La creación y concesión de títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria es siempre un a favor de una persona física mediante una merced que tiene relación con su persona, con su nombre y apellidos, con un lugar geográfico o con la acción que da origen al hecho. La crea Su Majestad el Rey y la concede una vez tramitado el expediente administrativo que corresponda. La creación y la concesión son actos jurídicos distintos.

7.- El Consejo de Ministros podrá acordar la revocación de aquellos títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria cuyos primeros o sucesivos poseedores se hayan hecho personalmente indignos de ostentarlas. La revocación en este supuesto es extensiva a todas las sucesiones que hubiesen podido acontecer a partir de quien fuese el causante del acuerdo, y supone la desaparición de la merced a todos los efectos posibles.

8.- El Consejo de Ministros podrá acordar la privación temporal o vitalicia de aquellos títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria cuyos legítimos poseedores se hayan hecho personalmente indignos de ostentarlas. En este caso quedará vinculado en la familia con arreglo al orden de suceder establecido.

9.- Cuando se decrete la privación vitalicia de un título nobiliario de naturaleza hereditaria, quedará éste vacante, efectuándose la transmisión.

10.- La revocación, la privación temporal o vitalicia de títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria será sancionada por Su Majestad el Rey, previo acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justica, previa formación del correspondiente expediente, que se iniciará de oficio por su Ministerio, en el que habrá de ser oído el interesado en los supuestos de privación temporal o vitalicia. Podrán informar el Consejo de Estado y la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino, cuando para ello sean expresamente requeridos por el Ministerio para la formación del expediente, o por el Consejo de Ministros por considerarlo necesario para la toma de acuerdo.

Artículo sexto.

1.- El pago de derechos de carácter fiscal para las concesiones, transmisiones y rehabilitaciones de distinciones podrá ser prorrogado, fraccionado o condonado total o parcialmente cuando concurran circunstancias especiales que hagan justa la concesión de tal beneficio.

2.- La publicación de edictos que en los expedientes deban hacerse con arreglo a la legislación vigente se efectuará únicamente en el Boletín Oficial del Estado.

3.- El plazo para formular oposición en los expedientes de rehabilitación será el de tres meses.

Artículo séptimo.

En todo lo referente al pago de derechos se estará a lo establecido en la legislación vigente y a lo que, en su caso, se disponga por el Ministerio de Hacienda.

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LAS REVOCACIONES, SITUACIONES EXCEPCIONALES, SOLICITUDES Y RECONOCIMIENTO DE CONDECORACIONES.

Artículo octavo

1.- En el supuesto de distinciones creadas mediante procedimientos legislativos extraordinarios quedan revocados los títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria, con privación permanente del uso y disfrute desde el primer poseedor en aquellos que tengan en cada momento, el mejor derecho sucesorio, en los siguientes supuestos: cuando fueron creadas y concedidas por persona ajena a la Real Familia, cuando fueron creadas y concedidas por Real Persona que detentando legalmente la Corona no era el legítimo Jefe de su Dinastía; y cuando fueron creadas y concedidas por un Monarca que habiendo sido no era; o no siéndolo sería luego Rey Constitucional en España.

2.- Revocadas las distinciones quedan prohibidas las sucesivas sucesiones en los supuestos previstos en el apartado primero del presente artículo. Quedan sin efecto legal, representativo, honorífico y hereditario alguno todas las distinciones nobiliarias hereditarias, Grandezas de España y cualquier otra creadas, concedidas y otorgadas en ausencia del Rey Constitucional de España entre el 13 de septiembre de 1923 y el 28 de enero de 1930 junto con las también creadas y otorgadas entre el 22 de noviembre de 1975 y el 29 de diciembre de 1978, excepto las siguientes: las uniones de Grandeza de España a distinciones creadas y concedidas con anterioridad al siglo XIX; las creadas concedidas y otorgadas entre el 30 de enero de 1930 y el 14 de abril de 1931, las otorgadas por monarcas españoles de todas las legitimidades en el exilio; y las creadas y concedidas con expresa autorización de cualquiera de estos.

3.- Comprende la revocación a los títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria creados y concedidos a personas vinculadas a responsabilidades de gobierno, ejecutivas o legislativas y también las de representación diplomáticas políticas o de gobierno y mando militar, así como las provinciales, municipales y mancomunales, siempre relacionadas con gobiernos carentes de legitimación democrática, conforme a lo dispuesto en la Constitución de 1876 y en la Constitución de 1931 y en consecuencia en el periodo de ausencia del Rey Constitucional de España entre 1923 y 1978. No se incluyen en el punto anterior las distinciones relacionadas con el ejercicio profesional de la Carrera Diplomática en los citados periodos de ausencia del Rey Constitucional de España y las concedidas por acción de guerra en Marruecos entre el 13 de septiembre de 1923 y el 27 de mayo de 1927. [1]

Artículo noveno

Quedan sin efecto legal, representativo, honorifico y hereditario alguno los actos de creación y concesión del título de Señor o Señora efectuados desde el 27 de mayo de 1912 hasta la fecha de publicación y entrada en vigor de la presente Ley sin necesidad de tramitación de ésta especial revocación en acto jurídico independiente como Real Decreto Ley. [2] [3]

Artículo décimo

1.- Son títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria, creados y concedidos en el periodo de tránsito constitucional del 30 de enero de 1930 al 9 de diciembre de 1931, los siguientes:

Duque de Maura, con Grandeza de España, creado y concedido (19 de junio de 1930) por Su Majestad el Rey Alfonso XIII de Borbón y Austria, a favor de Gabriel Maura Gamazo, en el periodo transitorio constitucional comprendido en el periodo entre el 29 de enero de 1930 y el 9 de diciembre de 1931.

Conde de Quiroga Ballesteros creado y concedido (10 de abril de 1931) por Su Majestad el Rey Alfonso XIII de Borbón y Austria, a favor de Joaquín Quiroga Espín, en el periodo transitorio constitucional comprendido en el periodo entre el 29 de enero de 1930 y el 9 de diciembre de 1931.

2.- Son títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria, creados y concedidos por Rey Legítimo en ausencia del Rey Constitucional de España los siguientes:

Condesa de Odiel de Aracena creado y concedido (25 de junio de 1933) por Alfonso León de Borbón y Austria, a favor de María de la Asunción Solange de Messía y de Lesseps, creación y concesión comprendida en el periodo entre el 9 de diciembre de 1931 y el 15 de enero de 1941. [4]

Marqués de Kindelán, creado y concedido (1 de octubre de 1961) con expresa aprobación de Juan Carlos de Borbón y Battenberg, a favor de Alfredo Kindelán Duany, creación y concesión comprendida en el periodo entre el 15 de enero de 1941 y el 14 de mayo de 1977. [5]

Duquesa de Badajoz, título propiedad de la Real Familia, en posesión de Su Majestad el Rey (17 de abril de 1967) autorización para su uso vitalicio por Juan Carlos de Borbón y Battenberg, a favor de Pilar de Borbón y Borbón hasta su muerte el 8 de enero de 2020, creación y concesión comprendida en el periodo entre el 15 de enero de 1941 y el 14 de mayo de 1977. [6] [7]

Duque del Quintillo, creado y concedido (8 de diciembre de 1967) por Francisco Javier de Borbón y Braganza, a favor de Manuel Fal Conde, creación y concesión comprendida en el periodo entre el 23 de enero de 1936 y el 20 de abril de 1975. [8]

Duque de Fernández Miranda, creado y concedido (31 de mayo de 1977) por Juan Carlos de Borbón y Borbón, a favor de Torcuato Fernández Miranda Hevia, creación y concesión comprendida en el periodo entre el 14 de mayo de 1977 y el 29 de diciembre de 1978.

Duquesa de Hernani, autorizado en sucesión (10 de noviembre de 1977) por Juan Carlos de Borbón y Borbón con Grandeza de España, a favor de Margarita de Borbón y Borbón, creación y concesión comprendida en el periodo entre el 14 de mayo de 1977 y el 29 de diciembre de 1978. [9]

3.- Son uniones de Grandeza de España, las siguientes:

Unión de la Grandeza de España al Marquesado de Loyola, concedido el 2 de junio de 1686. Unión de la Grandeza de España al Condado de Vallellano, concedido el 26 de mayo de 1774. Unión de la Grandeza de España al Condado de Rodezno, concedido el 8 de mayo de 1790. [10]

Artículo undécimo

1.- Habiendo prestado indudables servicios las personas de las que se hace expresa mención y reconocimiento de mérito a continuación, el Consejo de Ministros solicita de Su Majestad el Rey la creación y concesión de los siguientes títulos de nobleza de naturaleza hereditaria, siempre nuevas dignidades. Se solicita así respetuosamente la creación y concesión de los siguientes nuevos títulos todos ellos con antigüedad del 30 de diciembre de 1978, conforme a la siguiente relación en la que consta con sus predicados las personas para las que se propone, con expresión de su nombre y sus apellidos, los sobrenombres de origen patronímico, los renombres de origen geográfico o la suma del sobrenombre y el renombre que les corresponda:

Duque de Primo de Rivera y Urquijo, con Grandeza de España, en reconocimiento de Miguel Primo de Rivera y Urquijo, Senador designado por Su Majestad el Rey don Juan Carlos I en las Cortes Constituyentes. [11]

Marqués de la Almudena, en Juan Bautista Tedeschini y Daniele, en reconocimiento de Federico Tedeschini.

Marqués del Castillo de la Pobla de Claramunt, en Carmen Escasany Miquel, en reconocimiento de Antonio de Miguel y Costas.

Marqués de Dalmau y Olivart, en Gonzalo de Orellana y de Dalmau, en reconocimiento de Ramón María de Dalmau y Olivart.

Marqués de Duro de la Felguera, en María del Carmen Velázquez Duro y Cardenal, en reconocimiento de Pedro Duro y Benito.

Marqués de Eslava de Sangüesa, con Grandeza de España, en Luis Fernando Londaiz y Mencos, en reconocimiento de María Fuencisla Bernardo de Quirós y Múñoz.

Marqués de Gómez y Pelayo, en Jorge González Mora y de Sandoval, en reconocimiento de María Luisa Gómez y Pelayo.

Marqués de Jiménez y Arenas, en Manuel Silvela y Jiménez Arenas, en reconocimiento de Cesar Jiménez y Arenas.

Marqués de Luca de Tena y Álvarez Ossorio, en Torcuato Luca de Tena y Benjumea, en reconocimiento de Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio.

Marqués de Merry del Val y Zulueta, en Rafael Merry del Val y Roca de Togores, en reconocimiento de Alfonso Merry del Val y Zulueta.

Marquesa de Otero de Segovia, en Carmen María Canalejas Huertas, en reconocimiento de Purificación Fernández y Cadenas.

Marquesa de Pardo de Figueroa y de la Serna, en Carmen Barrero e Hidalgo, en reconocimiento de Josefa Pardo de Figueroa y de la Serna.

Marqués de Pelayo de Valdecilla en Jorge González Mora y Sandoval, en reconocimiento de María Luisa Gómez y Pelayo.

Marqués de Ramón y Cajal de Larrés, en María Ramón y Cajal Conejero, en reconocimiento de Santiago Ramón y Cajal.

Marqués de Roviralta, en Teodoro Roviralta y Rocamora, en reconocimiento de Raúl Roviralta y Astoul.

Marqués de Serralavega y Sant Iscle, en Juan Roberto de Robert y Topete, en reconocimiento de Roberto de Robert y Suris.

Marqués de las Taironas del Pinar del Río, en Salvador Pérez de Castañada y Pérez, en reconocimiento de Tiburcio Pérez de Castañeda y Triana.

Marqués de las Torres de los Mendoza, en Pedro de Torres y Olazabal, en reconocimiento de Emilio María de Torres y González Arnau

Marqués de Torroja y Miret, en José Antonio Torroja Cabanillas, en reconocimiento de Eduardo Torroja Miret.

Marques de Valenzuela de Peña Tahurda, con Grandeza de España, en Rafael de Valenzuela y Teresa, en reconocimiento de Rafael de Valenzuela y Urdaíz.

Conde de Arteche y Villasabo, en Julio de Arteche Mosquera, en reconocimiento de Francisco Domingo de Arteche y Villasabo.

Conde de Babio de Bergondo, en Rafael Moreno Benjumea, en reconocimiento de Alfredo Moreno y Osorio.

Conde de la Bahía de El Abra, en Santiago de Ybarra y Churruca, en reconocimiento de Alfonso de Churruca y Calbetón.

Conde de Baradán de San Millán, en Pio García Escudero y Márquez, en reconocimiento de Pio García – Escudero y Ubago.

Conde de Barrié de la Maza, en José María Arias Mosquera, en reconocimiento de Pedro Barrié de la Maza.

Conde de Cienfuegos y Jovellanos, en Alonso Cienfuegos y García, en reconocimiento de Luis Cienfuegos Jovellanos y Bernaldo de Quirós.

Conde de la Cierva y Codorníu, en Don Jaime de la Cierva y Gómez Acebo, en reconocimiento de Juan de la Cierva y Cordorníu.

Conde de Goyeneche y Gamio, en Juana Vázquez de Velasco y de Goyeneche, en reconocimiento de María Dolores de Goyeneche y de Silva.

Condado de Ixdain, en María Dolores Saro y Saro, en reconocimiento de Leopoldo Saro y Martín.

Conde de Lacambra del Hierro, en Ricardo Monturus y de Carandini, en reconocimiento de Francisco de Paula Lacambra y Lacambra.

Conde de Legazpia de Echevarría, en Patricio Echevarría y Ezcurdia, en reconocimiento de Pedro Echevarría y Elorza.

Conde de Padul de Lecrín, en Ramón Pérez de Herrasti y Nárvaez, en reconocimiento de Isidro Pérez de Herrasti y Pérez de Herrasti.

Condesa de Puebla en Catalina Herreros de Tejada y Luca de Tena, en reconocimiento de Aurelio González de Gregorio y Martínez de Azagra.

Condesa de la Revilla de Cantabria, en María del Rosario de la Cagiga y Cremades, en reconocimiento de Agapito de la Cagiga y Aparicio.

Conde de Rodríguez de San Pedro y Alvargonzález, en José Carlos Rodríguez de San Pedro y Márquez, en reconocimiento de Carlos Rodriguez de San Pedro y Alvargonzález.

Conde de Rueda y Blanco, en Fernando Miguel de Rueda y Sainz de la Garza, en reconocimiento de Fernando de Rueda y Blanco.

Conde de Salces de Campoo, en Eduardo Conde y Muntadas – Prim, en reconocimiento de Dionisio Conde y Gómez del Olmo.

Condado de Xauen de Berenguer, en Dámaso Fernando Berenguer y Roig, en reconocimiento de Dámaso Berenguer y Fortí.

Vizconde de Almocadén, en Sofía Bolin Domecq, en reconocimiento de Manuel de Domecq y Núñez de Villavicencio.

Vizconde de Aguilar de La Habana, en Florestán Macías Santa María, en reconocimiento de Florestán Aguilar y Rodríguez.

Vizconde de Bosch del Águila, en Luis Manuel de Castellví y Suárez – Rivero, en reconocimiento de Pedro Bosch Labrus.

Vizconde de Icaza de Moreaga en Berango, en Pedro de Icaza y Zabalburu, en reconocimiento de Pedro de Icaza y Aguirre.

Vizconde de Mercader y Belloch, en Pedro de Mercader y Rovira, en reconocimiento de Francisco Javier de Mercader y de Zufia.

Vizconde del Pago de Almocadén, en Manuel Alfonso de Domecq – Zurita y González, en reconocimiento de Manuel de Domecq y Núñez de Villavicencio.

Baronesa de Camporredondo, en subrogación del Señorío concedido el 30 de mayo de 1765, a favor de María Josefa de Larrucea y Samaniego.

Baronesa de Ovilvar de Barcelona, en María Ángeles Balaguer y Sánchez Arjona, en reconocimiento de Arcadio Balaguer y de Costa.

Barón de Rialp y Navinés, en José María de Rialp y de Sentmenat, en reconocimiento de Claudio de Rialp y Navinés. [12] [13] [14]

3.- El fallecimiento o renuncia de alguno de los reconocidos durante la tramitación de la presente norma, dará paso a quien tenga mejor derecho de sucesión.

Artículo duodécimo

El Consejo de Ministros solicita respetuosamente de Su Majestad el Rey la autorización del uso del siguiente Título Nobiliario Real, propiedad de la Real Familia Española y poseído por el Rey para las siguientes Real Persona:

Con antigüedad de la fecha del día de entrada en vigor de la presente Ley el Ducado de Cádiz, título propiedad de la Real Familia, en posesión de Su Majestad el Rey. Autorizado para su uso vitalicio en favor de Sofía de Borbón y Ortiz. [15] [16] [17]

Artículo décimo tercero.[18]

1.- Tendrán que ser convalidadas por Su Majestad el Rey de España con antigüedad del 30 de diciembre de 1978, los títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria, rehabilitadas entre el 13 de septiembre de 1923 y el 29 de diciembre de 1978, junto con las uniones o confirmaciones de Grandeza de España, excepto las reseñadas en el artículo décimo de la presente Ley, así como los cambios de denominación o cualquier otra alteración en su configuración original. A ese efecto, aquellos que vinieren usando las referidas distinciones lo solicitarán del mismo dentro del término de seis meses, a partir de la publicación de la presente Ley.

2.- Las solicitudes deberán presentarlas los interesados en el Ministerio de Justicia. Cuando se trate de dos o más sucesiones de un mismo título nobiliario de naturaleza hereditaria, se formulará una sola petición, que se tramitará en un mismo expediente. Se aportará por el interesado, como prueba documental, el expediente de sucesión instruido entre las fechas de referencia. Se entenderá que, en tanto se tramita el expediente, el peticionario podrá seguir usando el título nobiliario de naturaleza hereditaria objeto de la convalidación.

3.- El expediente se tramitará anunciándose la petición en publicación oficial, concediéndose un plazo de tres meses, a partir de la publicación de los edictos, para que los que se consideren con derecho puedan formular sus reclamaciones.

4.- Si dentro del plazo de los edictos no se formulare reclamación alguna, y de la documentación presentada no resultare defecto en la transmisión, el Ministerio de Justicia someterá a Su Majestad el Rey resolución de convalidación. En el caso de que, dentro del término señalado en los edictos, se presente reclamación, se sustanciará la oposición por los trámites establecidos.

Artículo décimo cuarto

1.- Los expedientes sobre los títulos concedidos por Real Persona que padeció exilio entre el 15 de enero de 1941 y el 14 de mayo de 1977 y las Reales Personas que también lo padecieron entre el 23 de enero de 1936 y el 29 de diciembre de 1978, se tramitarán por las normas establecidas para la rehabilitación.

Artículo décimo sexto

Las Condecoraciones otorgadas por los Presidentes de la Primera y de la Segunda República y de esta en el exilio hasta 1977, sus Gobiernos o sus Ministros, son reconocidas y equiparadas con la antigüedad que les corresponda al vigente sistema premial del Reino de España, siendo la equivalencia la siguiente:

La Orden Civil de la República con la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.

La Orden Civil de la Liberación de España con la Real Orden Americana de Isabel la católica.

La Orden Civil de África con la Real Orden al Mérito Civil.[19]

La Laureada de Madrid con la Real y Militar Orden de San Fernando.

La Placa al Valor 1936/1939 y la Medalla al Valor 1936/1939 en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

La Medalla de la Libertad 1937/1939; la Medalla del Deber 1936/1939; la Medalla de la Segunda Guerra de Independencia 1936/1939; la Medalla de los Combatientes por la Libertad 1936/1939; la Medalla de las Brigadas Internacionales 1936/1939; la Medalla del Mérito en la Defensa Pasiva 1936/1939; y la Medalla de la Escuela Popular de Guerra 1936/1939; en la Medalla al Mérito Militar.

Disposición transitoria primera.

1.- Los expedientes sobre títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria pendientes de algún requisito cuando resulten revocados conforme a lo dispuesto en la presente Ley no podrán seguir tramitándose.

2.- En los casos en que se hallare iniciado el expediente de un título nobiliario de naturaleza hereditaria revocado en el que concurre la circunstancia que el primer poseedor es la misma persona que la que es reconocida por sus indudables servicios en la relación de dignidades de las que se solicita creación a Su Majestad el Rey, se entenderá que éste comienza a computarse de nuevo, para la nueva dignidad creada y concedida, a partir de la publicación de la presente Ley.

Disposición transitoria segunda

Las sucesiones que se soliciten comprendidas en el supuesto de la anterior disposición transitoria, se tramitarán con arreglo a las normas contenidas en la legislación vigente entendiendo en cuantos plazos, a efectos de caducidad, el de la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición transitoria tercera

La situación sobrevenida de las dignidades creadas y concedidas en usurpación de facultades a Su Majestad el Rey obliga, muchas de ellas en procedimiento legislativo extraordinario; obliga a la puntual y única disposición del mismo en el artículo undécimo de la presente Ley, quedando expresamente prohibido en adelante. Derivada esta necesidad de la situación extraordinaria provocada en 1948 y en otras ocasiones posteriores, con la creación y concesión de títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria de forma colectiva, procedimiento completamente ajeno a la legislación, tradición y costumbre del Reino.

Disposición adicional primera

Ser noble, mujer u hombre, es decir poseer un Honor o una Distinción, no supone privilegio alguno y su contenido jurídico se agota en el derecho a adquirirlo, por cualquier fórmula legal y posible y a usarlo y protegerlo de modo semejante e idéntico al propio nombre, del que es extensión, así no son signos definitorios de estatus alguno, su esencia o consistencia jurídica se agota en su propia existencia y en los agravantes e incompatibilidades que se derivan de su posesión. En relación con esta definición, las menciones que se hacen en la presente norma en género masculino, el noble, el hombre, deben interpretarse en toda su extensión y capacidad en género femenino sin limitación alguna y en las denominaciones habituales que le son propias a la noble, la mujer.

Disposición adicional segunda

El Condado de Covadonga es Título Nobiliario Real. El título nobiliario de naturaleza hereditaria de Conde de Covadonga, creado y concedido por Su Majestad el Rey Carlos VII en gracia otorgada a Guillermo Estrada, primer delegado del Principado de Asturias comisionado en el nacimiento del Príncipe de Asturias Jaime de Borbón y Borbón, podrá ser reconocido conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, pero como Conde de Estrada en Covadonga. [20] [21]

Disposición adicional tercera

Los títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria de Duque del Maestrazgo, Marqués del Ter, Conde de Andechaga, Conde de Maroto, Conde de Morella y Barón de Casa Iturbe, revocados por Su Majestad el Rey Carlos V de Borbón y Borbón tras el acuerdo de Vergara son restaurados en todos sus derechos y obligaciones en quien tenga mejor derecho conforme a lo dispuesto en el Real Despacho de Revalidación del Marquesado del Ter de 3 de septiembre de 1876. [22]

Disposición adicional cuarta

Se concede el uso en España como títulos de nobleza hereditaria ajenos al Reino, comprendidos en el ámbito del Derecho Nobiliario sajón o imperial que custodia y actualiza periódicamente la Santa Sede, de las Distinciones concedidas el 31 de diciembre de 1944 por Su Alteza Imperial y Real Carlos Pío de Austria y Borbón. [23] [24]

Disposición adicional quinta

Todos los títulos de nobleza de naturaleza hereditaria reseñados en las disposiciones adicionales tercera y cuarta están sujetos, a los procedimientos recaudatorios legales y obligatorios en sus transmisiones, cumplimentando ante la Hacienda Pública del Reino su importe. [25]

Disposición final primera

Todas las referencias que en la legislación cuya vigencia se establece se hacen al Rey y a Su Majestad el Rey se entenderá que se atribuyen y contraen a Su Majestad el Rey de España Felipe VI de Borbón y Grecia y sus sucesores en la titularidad del derecho dinástico de sucesión en la Corona conforme a lo dispuesto en la Constitución y las normas que sean de aplicación.

Disposición final segunda

Las Grandezas y títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria vacantes por fallecimiento que han sido revocados no podrán transmitirse ni tramitarse sus expedientes.

Disposición derogatoria primera

Quedan derogados los artículos primero, cuarto, seis en su párrafo segundo, catorce, dieciocho, diecinueve y veinte del Decreto de veintisiete de mayo de mil novecientos doce, el apartado séptimo de la Orden de veintiuno de octubre de mil novecientos veintidós, así como cuantas disposiciones exijan determinada renta para ostentar distinciones y títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria o se opongan a los preceptos contenidos en la presente Ley, y autorizado el Ministro de Justicia para dictar cuantas fueren precisas para su debida ejecución y cumplimiento.

Disposición derogatoria segunda

Queda derogada la Ley de 4 de mayo de 1948 por la que se restablece la legalidad vigente con anterioridad al 14 de abril de 1931 en las Grandezas y Títulos del Reino; y el Reglamento de 4 de junio de 1948, Decreto de 4 de junio de 1948 por el que se desarrolla la Ley de 4 de mayo de 1948 sobre Grandezas y Títulos nobiliarios, que la desarrolla.

Disposición derogatoria tercera

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo prevenido en la presente Ley, de igual o menor rango, y se autoriza a los Ministerios de Justicia y Hacienda para dictar las Órdenes necesarias al desenvolvimiento de los Reales Decretos que desarrollen lo dispuesto en la presente Ley para su debida ejecución y cumplimiento.

Disposición final

La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, antes La Gaceta, Gaceta de Madrid o Gaceta del Reino.

