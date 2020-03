THE CROWN. LA CORONA ENSAYOS. LA LEGITIMA MONARQUÍA RESTAURADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1978

LA LEGÍTIMA MONARQUÍA RESTAURADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1978

Los separatistas, independentistas y otras formaciones totalitarias y poco democráticas, todas ellas fueras del mandato constitucional porque entre otras cosas pretender subvertirlo con acciones de fuerza y poder y no con la del voto de los ciudadanos pretenden en todo momento, ajenos a las circunstancias, las prioridades y a la lealtad institucional, denigrar al primer instituto de éste nuestro Reino, siempre con falsedades que no resiste el menor y objetivo análisis histórico. Generalmente basan todo su pobre argumento en el aserto siguiente: “nuestra Monarquía Parlamentaria es deudora del régimen dictatorial dado que Franco restauró la monarquía”; nada más lejos de la realidad en mi modesta opinión.

Efectivamente hemos padecido en nuestra nación lo que yo me he atrevido a llamar “la excepción española”, que no es otra que el apartamiento del devenir nacional del resto del de las naciones europeas en fechas tan recientes como el siglo XX. Si otros han tenido conflictos civiles, lo han sido hace más tiempo y menos comprometidos en sus ideologías con la actualidad, donde eso no ha ocurrido así y el conflicto es más reciente que el español, como en el caso de la República de Chile, el problema es aun latente, no ha pasado a la historia y es actualidad política.

La excepción española es consecuencia de la evolución nacional en el periodo comprendido entre 1923 y 1978, fechas en ausencia del Rey Constitucional. Nuestro discurrir fue distinto y distante que el resto de las naciones del entorno, suponiendo una pérdida de posición de todas las instituciones de la nación.

La circunstancia del largo régimen de Franco, que acabó agotado en sí mismo es diferencial, pues a diferencia del régimen nacionalsocialista y del régimen fascista que fueron derrotados militarmente, o el comunista de Rusia y Europa central que fue derrotado económica, social y políticamente, aquí el régimen intento perpetuarse aunque no lo consiguió.

El Régimen intentó prolongarse INSTAURANDO el 22 de noviembre de 1975 una monarquía que en nada tenía que ver con la Monarquía Legítima que ese día representaban para los españoles dos Reales Personas: don Juan Carlos de Borbón y Battenberg y don Carlos Hugo de Borbón y Borbón. En mayo de 1977 el primero renunció y abdicó la Corona en su hijo, que representaba desde ese momento una de nuestras Monarquías Legítimas, ya no era un Rey Instaurado con una dinastía de nuevo cuyo de normas ajenas a las tradicionales y constitucionales, era Rey Legítimo, pero todavía no era Rey Constitucional de España. Menos conocida es la posición del segundo, de don Carlos, que siendo Rey Legítimo y reconocido como tal por un número referente de ciudadanos, solicitó el voto favorable para la Constitución el día 6 de diciembre de 1978; es decir un Rey pidió el apoyo sin reservas para un texto legal que reconocía a otro Rey como Rey Constitucional de España, no siendo conocida tras esto manifestación reivindicativa o reclamante alguna, quedando solamente como Duque de Parma. Gesto y sacrificio en favor de la reconciliación y reencuentro de los españoles que está por desgracia muy olvidado, una lástima que su hijo, Su Alteza Real el Duque de Parma, y también su primo, Su Alteza Real el Duque de Calabria, no estén integrados en el circuito de representación institucional de Su Majestad el Rey y de la Corona.

Así las cosas concluimos que la Constitución arrasó con su entrada en vigor con la dictadura y su régimen, con sus principios e instituciones y entre ellas con esa anómala Corona instaurada RESTAURANDO la Carta Magna y no dictador alguno la legítima monarquía histórica, bajo la fórmula de Monarquía Parlamentaria con la reposición del Rey Constitucional de España perdido en 1923 y cerrando lo que hemos denominado la excepción española. La monarquía instaurada el 22 de noviembre de 1975 feneció el 30 de diciembre de 1978 y la monarquía actual en nada es deudora de la misma.

Fue un Rey, don Juan Carlos I, el que dio los pasos decisivos para renunciar, sabiendo lo que hacía, a los poderes dictatoriales; Rey Instaurado entre el 22 de noviembre de 1975 y el 14 de mayo de 1977, Rey Legítimo desde ese día y Rey Constitucional desde el 30 de diciembre de 1978 hasta el 14 de junio de 2014; impecable en su labor pública calificación que parece por desgracia no poder ser aplica a su vida privada desde su renuncia y abdicación. Nunca es posible para una Real Persona olvidar el deber de ejemplaridad, en lo público y en lo privado, en lo personal y en particular, es una de las obligaciones que conlleva la especial desigualdad que a ellas les hemos otorgado los españoles en nuestra Constitución; nada menos que tener derecho de sucesión familiar en la Jefatura del Estado. En todo caso esta deriva final en lo privado no puede empañar ni cuestionar la acertada gestión en lo público; de un Rey que nada menos que supo gestionar también la legitimidad republicana para llevarla a la Constitución de todos.

Efectivamente la Presidencia de la República y la Presidencia del Gobierno de la República en el exilio se pronunciaron después de las elecciones constituyentes de 1977. El Presidente de la República José Maldonado González y el Presidente del Gobierno Fernando Valera Aparicio emitieron la declaración conjunta de París del 21 de junio de 1977 con el título de: Declaración conjunta de la Presidencia y de la Presidencia del Gobierno de la República Española en el Exilio. La Declaración reafirma la legalidad institucional de la República emanada de la Constitución de 1931 y la validez de los procesos electorales de 1931, 1933 y 1936 que ha sido mantenida en el exilio en espera del libre ejercicio de los derechos civiles por parte de los españoles. La declaración elogia el proceso electoral constituyente de 1977 esperando que marque un nuevo proceso que cree una nueva legalidad democrática. Acaba la Declaración manifestando que: Las instituciones de la República en el exilio ponen así término a la misión histórica que se habían impuesto y quienes las han mantenido hasta hoy se sienten satisfechos porque tienen la convicción de haber cumplido con su deber.

Con ello cesa el Presidente de la República y el Gobierno de la República en el Exilio se disuelve oficialmente, con todas sus instituciones, aceptado la validez de las elecciones constituyentes de 1977 y el sistema democrático surgido de ellas. Antes de ello y en preparación del proceso, el Gobierno de la República Española y los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, que reconocían oficialmente al citado Gobierno con el que mantenían relaciones diplomáticas plenas, acordaron cancelar sus relaciones en marzo de 1977, para permitir el reconocimiento del Gobierno de Madrid por estas dos Naciones y establecer las consiguientes relaciones diplomáticas.

Así se establece un calendario: En marzo de 1977 cierre de las embajadas y en junio del mismo año reconocimiento del valor democrático de las elecciones constituyentes, quedando un tercer acto en noviembre de 1978, que veremos. Estos actos políticos de especial importancia y relevancia posibilitaron que la legitimidad republicana se integrase en la Constitución de 1978.

Pero si lo anterior fue importante, no poco menos fue el reconocimiento de la Generalitat de Catalunya de legitimidad republicana y basamento legal en la Constitución de 1931. Reconocimiento realizado por la monarquía aun no constitucional pero constituyente a partir de junio de 1977. Es, ni más ni menos, el reconocimiento legal de un gobierno en el exilio, el de la República y el de la Generalitat por el Gobierno efectivo de España, lo que sienta precedente y es útil para el reconocimiento también de los Reyes en el exilio, como veremos. El inteligente pacto, hoy parece olvidado en ámbitos políticos y sociales de escaso rigor. El pacto consistió en que el Gobierno de la Generalidad aceptaba la monarquía y acatara la nueva y próxima constitución. A cambio se procedía a reconocer la legalidad republicana en el ejecutivo catalán con su Presidente Tarradellas. Así se daba cabida en el ordenamiento legal vigente de una norma dictada en el exilio. El proceso concluiría con una decisiva intervención del político republicano (Esquerra Republicana de Catalunya) en el proceso estatutario posconstitucional catalán. Se da aquí otro de esos ejemplos de integración de legitimidades al aceptar gustoso y siendo republicano de toda la vida, el Marquesado de Tarradellas, merced a “la labor política realizada durante un importante periodo de la actual historia de España por Don José Tarradellas Joan; la prudencia, espíritu de colaboración y patriotismo puestos de manifiesto y su participación activa en el proceso de Transición Política y el interés y acierto con que fomentó, dentro de la indisoluble unidad de la Nación Española, la proclamación de la Constitución, la Autonomía, la Cultura, las Tradiciones e Instituciones de Cataluña y sus relaciones con todos los pueblos de España, son méritos que han contribuido de manera destacada a la reconciliación de todos los Españoles, por lo que queriendo demostrarle mi Real Aprecio vengo en concederle el título de Marqués de Tarradellas”.

Más tarde don Claudio Sánchez Albornoz, antiguo Presidente del Gobierno de la República en el exilio hoy enterrado junto a otro Presidente del Gobierno, el primer Duque de Suárez, en el claustro de la Santa Iglesia Catedral de Ávila, entrega la legalidad republicana en territorio español, la embajada de Buenos Aires, entre los días 27 de noviembre y 1 de diciembre de 1978 y a una semana del refrendo constitucional, al Rey Juan Carlos I en su visita a la Argentina. Y apenas unos días más tarde se produce el viaje del Rey Juan Carlos I a México y es María Dolores Rivas Cherit, viuda del último Presidente de la Segunda República efectivo en territorio nacional, la que recibe al Rey en la embajada, nuevamente en España, el detalle de quien recibe a quien es importante. Es un acto simbólico de reconciliación y aceptación de la nueva legitimidad democrática de España. En su audiencia al Rey manifestó que, “si su marido hubiera vivido hasta 1978, le hubiera gustado, como a cualquier español, ser testigo de la histórica reconciliación de un país que, tras una siniestra dictadura encabezada por el general Franco, hasta poco antes de esa fecha parecía irreconciliable”.

Recibió después la medalla de plata conmemorativa de la Constitución Española de 1978, enviada por el presidente del Congreso de los Diputados. En 1978 el Gobierno le concedió una pensión de viudedad correspondiente al 40% del sueldo de Su Majestad el Rey. Hasta entonces, había vivido prácticamente de la ayuda familiar e incluso de algunos trabajos caseros, que, sobre todo en los primeros años del exilio, le ayudaron a salir adelante. Fue visitada por los Presidentes del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo y Felipe González Márquez en sus viajes a México. En 1982 recibe una medalla conmemorativa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo como símbolo del mérito de la mujer exiliada. El galardón lo recogió el Embajador de España en México en su nombre. En 1984 el Ministro del Interior, hermano de la tercera Vizcondesa de Barrionuevo título carlista, le comunicó el hallazgo de los archivos de su marido, encontrados en unos calabozos policiales de Madrid, tomando ella la decisión que quedaran custodiados por el estado. Desde 1991, hasta su muerte en 1993 disponía de pasaporte diplomático que le entregó personalmente en su domicilio el Embajador de España en México, por su condición de viuda de Jefe de Estado. En cada visita oficial de cualquier miembro de la Familia Real a México se daba la instrucción de mandar un ramo de flores comunicando la estancia en el país. A su muerte fue enterrada, tras una ceremonia religiosa de rito Católico Romano, en el Panteón Español de Ciudad de México en presencia del Embajador del Reino de España que representaba oficialmente a Su Majestad el Rey y al Presidente del Gobierno.

Fue por tanto Su Majestad el Rey don Juan Carlos I el custodio de la legitimidad republicana, integrándola en el nuevo sistema constitucional, desde el 21 de junio de 1977, también hasta el 30 de diciembre de 1978. No cabe por tanto contraposición entre la legalidad republicana y la actual, no cabe hablar del régimen constitucional como continuador de la legalidad franquista porque ésta fue derogada en todos sus extremos políticos, institucionales y fundacionales; ocurriendo justamente lo contrario: la Constitución de 1978 recoge la legalidad republicana -se podrá ser republicano como posición ideológica pero no por ninguna otra circunstancia- y la legalidad dinástica.

Y recoge la legalidad dinástica porque la Constitución del Reino de España establece los derechos de la dinastía histórica; en excepción de historia constitucional al contrario de todas las del siglo XIX establece que la Corona la heredan los sucesores del Rey reinante y no sus descendientes, matiz que pasa desapercibido pero importantísimo para otras de sus citas de valor: que el Rey reinante es el legítimo heredero de la dinástica histórica, no de ninguna otra referencia, dinastía que tiene su origen en el Rey Felipe V tras la aplicación de la Ley Fundamental de 1713 y la Real Pragmática hasta el 29 de diciembre de 1978, aplicándose desde ese momento el ordenamiento sucesorio constitucional.

Esta distinción, sucesores y no descendientes, habilita a todos aquellos que conservaban los derechos antiguos hasta 1978 y los que los han adquirido derechos nuevos, desde la aprobación de la vigente Constitución. Un total de 90 Reales Personas, conocidas, reseñadas y ordenadas por su número en la sucesión, entre ellos los hijos del anterior Duque de Parma, Doctor en Derecho en La Sorbona y Licenciado en Económicas en Oxford, que quizás apreció la cuestión que otros pasaron por alto: sucesores y no descendientes.

Concluimos por tanto que no existe el debate entre la monarquía y la república como contraposición de institución democrática que encarna la libertad y otra que no lo es. Concluimos que no sólo no existe el debate sino que es erróneo en su conceptualización y punto de partida. Así el Imperio del Brasil fue abatido en un golpe de estado en 1889 por proclamar el Emperador Pedro II en uso de sus atribuciones constitucionales el fin de la esclavitud, cuestión que afectaba decisivamente al valor patrimonial y de explotación de las propiedades. Así la república en Portugal fue proclamada en 1910 tras otro golpe de estado que acabo con uno de los más largos períodos constitucionales democráticos de su historia, dado que la constitución derogada databa de 1822 con una revisión en 1826, para dar paso a la dictadura más larga y decididamente republicana de la Europa Occidental, dado que no terminó hasta abril de 1974.

Son ejemplos incontestables que aseveran nuestra conclusión. Concluimos sin duda alguna que la Corona en la actualidad y en cualquier país de la Unión encarna los valores de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos sin duda posible, teniendo exactamente el mismo significado la expresión francesa de: “les Valeurs Rèpublicaines”, que la británica de: “in Service of his Majesty”. Los españoles podemos acuñar una equivalente y de mucha necesidad: “el Patriotismo Constitucional”.

Por eso hemos de insistir en la legitimidad histórica, dinástica y constitucional de la Corona, que arrancando de los Reyes Godos llega hasta nuestros días, combatiendo con este argumento el torpe e inconsistente intento de anclarla en la dictadura y defendiendo desde la razón y la inteligencia su necesidad como Valor, que no Poder, Simbólico y Representativo de la Nación, además de su función arbitral.

Para acabar no me resisto a poner en circulación otra importante referencia de la Corona; en mi tesis doctoral leída en una Facultad de Empresa y Finanzas un apartado importante era el estudio de su valor económico como marca corporativa país: La Corona británica se coloca en el quinto lugar del mundo sólo superada por Apple, Google, Coca Cola e IBM (United Kingdom’s Crown / 60,742 $m NEW). Es la primera firma del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y hasta hace poco de la Unión Europea en el escalafón. La Corona española se coloca en el puesto 54, entre las dos firmas del Reino de España que figuran en la relación, (Spanish Kingdom’s Crown / 7,731$m NEW) por debajo de Zara (Apparel / 10,821 $m /+14%) que ocupaba el puesto 37 y muy por encima del Banco de Santander (Financial Services / 4,660 $m / -2%) que mantenía el número 86. Aproximadamente nuestra Corona es la mitad de la marca de origen gallego y el doble de la marca financiera nacida en Cantabria, ello puede ser referencia de los términos de valor económico y efecto internacional de la marca país que supone.

Las valoraciones son de Brand Finance, para el caso de las marcas comerciales y la Corona Británica, y don Mauro Guillén, Director del Lauder Institute. The Wharton School, que estima el valor económico de la monarquía española en democracia: unos 7.000 millones de euros/año.

Legitimidad histórica, dinástica y democrática; valor representativo, simbólico y arbitral; y siete mil millones de euros/año de rendimiento. Cumpliendo como cumplen constitucional y socialmente con su deber de ejercicio y ejemplaridad hago una pregunta final: ¿merece la pena tirar por la borda todo esto por prejuicio ideológico? La respuesta es clara: Tenemos un gran Rey, don Felipe VI de Borbón y Grecia, absolutamente ejemplar en lo público y en lo privado ¿para qué queremos otra cosa?