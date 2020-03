THE CROWN. LA CORONA ENSAYOS. LA REGULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SU MAJESTAD

LA REGULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SU MAJESTAD

Visto lo publicado y valorando positivamente el comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey, parece razonable esbozar un sistema que permita la plena transparencia de los estados financieros de Su Majestad y del resto de miembros de la Real Familia dado que no podemos engañarnos al respecto de la motivación de las protestas, escasas, dirigidas y politizadas, contra una supuesto enriquecimiento de don Juan Carlos I; cuestión que hoy por hoy solo se sostiene en una parte de la prensa británica. Esa motivación utiliza como excusa este desgraciado incidente, como utilizaría cualquier otro que encuentre posible para buscar balasera contra su verdadero objetivo: La Corona y su titular, Su Majestad el Rey y con ello romper la estabilidad del sistema constitucional.

Parte el supuesto de lo que a continuación desarrollo de la certeza que las Reales Personas no son personas reales, normales o comunes, sino una reducida cantidad de las últimas, todas de la misma familia y descendientes de un Rey, don Felipe V, bajo unas normas especiales de adquisición de un Derecho. Ese Derecho no es otro, ni más ni menos, que el que emana de la desigualdad constitucional que el resto de los españoles les reconocemos y que hace posible que puedan sucederse en la más alta magistratura del Reino: la Jefatura del Estado con el título de Rey de España.

Así las cosas y para preservar la ejemplaridad y transparencia exigidas que para esa familia, la Real Familia, son mayores que para el resto, un hijo debe comunicar al Gobierno que encuentra algo raro en las cuentas de su padre, un hijo tiene que anunciar que renuncia cuando le toque a la renuncia de su padre, un hijo tiene que quitar la asignación económica a su padre y, finalmente, un hijo tiene que hacer todo ello público para someterse al conocimiento, investigación, análisis y crítica de los ciudadanos.

Las preguntas que hace unos días se hacía en ABC don Ramón Pérez-Maura García y en la que yo abundo es: ¿Qué español hubiese comunicado a los Tribunales de Justicia que encuentra algo raro en las cuentas de su padre? ¿Qué español hubiese anunciado públicamente que cuando le toque renuncia a la herencia multimillonaria de su padre sin saber si su origen es lícito o ilícito? ¿Qué español que teniendo ingresos para sostenerla, retira la asignación económica que tiene prevista a su padre de 82 años? Y por último ¿Qué español ventila todo lo anterior ante sus vecinos, lo hace público y se somete a su conocimiento, investigación, análisis y critica?

Seamos serios, el ejercicio de transparencia realizado por Su Majestad el Rey no soporta comparación y le eleva a costas insospechadas de ejemplaridad en nuestro desastroso mundo institucional y de servicio público, o dicho de otra manera ¿Qué español hubiese hecho lo mismo? Abusando de la cita evangélica, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Tratado todo lo anterior a modo introductorio, cabe destacar que a pesar de todo lo anterior, a pesar del magnífico ejercicio de ejemplaridad y transparencia, hace falta más pues en una sociedad occidental, avanzada y democrática la exigencia tiene que ser Norma y la Norma cumplirse por dos razones; la primera por su valor disuasorio que hace imposible comportamiento alguno fuera de ella; la segunda porque al ser una regla, y ser clara, evita que el acierto quede en manos del sentido común y el criterio de oportunidad lo que en ocasiones puede no acontecer. La Norma como tal -sencilla, clara y contundente- evitará que nuevamente un Rey de España tenga que hacer lo que ha tenido que hacer don Felipe VI; no debe haber margen ni mangas anchas en los asuntos de la Corona, incluso cuando casi siempre se acierte a meter las manos en ellas, mejor, mucho mejor medidas exactas.

Y dicho todo, desgrano algunas ideas a modo de Norma:

De Su Majestad el Rey y de Su Majestad la Reina

1.- El Rey y la Reina se dedican exclusivamente a las actividades propias de la Corona no pudiendo desempeñar, ni él ni su consorte actividad alguna de otro tipo, sea o no remunerada, salvo la administración de su propio patrimonio llegado el caso. La administración de su patrimonio será conocida y auditada por el Tribunal de Cuentas del Reino, que emitirá informe al respecto indicando aquellas cuestiones que puedan afectar o comprometer al servicio público y su gestión

2.- No podrán poseer, directamente o por persona interpuesta, en documento público o privado, acciones y / o participaciones de persona jurídica alguna.

3.- Podrán presidir Fundaciones y similares conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable. Si se derivasen pagos o ingresos por esas funciones y conceptos, los mismos serán recibidos por los Servicios Económicos de la Casa de Su Majestad y auditados por el Tribunal de Cuentas.

De Su Alteza Real el Príncipe de Asturias y de Su Alteza Real la Princesa de Asturias

1.- El Príncipe de Asturias, la Princesa de Asturias y llegado el caso el Infante Primer Heredero y su consorte se dedican exclusivamente a las actividades propias de la Corona no pudiendo desempeñar, ni él ni su consorte actividad alguna de otro tipo, sea o no remunerada, salvo la administración de su propio patrimonio llegado el caso. La Administración de su patrimonio será conocida y auditada por el Tribunal de Cuentas del Reino, que emitirá informe al respecto indicando aquellas cuestiones que puedan afectar o comprometer al servicio público y su gestión.

2.- No podrán poseer, directamente o por persona interpuesta, en documento público o privado, acciones y / o participaciones de persona jurídica alguna.

3.- Podrán presidir Fundaciones y similares conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable. Si se derivasen pagos o ingresos por esas funciones y conceptos, los mismos serán recibidos por los Servicios Económicos de la Casa de Su Majestad el Rey y auditados por el Tribunal de Cuentas.

4.- El Rey podrá asignar al Príncipe de Asturias y llegado el caso al Infante Primer Heredero, una cantidad que él mismo fijará y que tendrá su origen en la partida de los presupuestos generales que se asignan al titular de la Corona. Las Cortes Generales deberán saber el importe y conceptos de las citadas partidas. Caso de no hacerlo, podrán fijar la cantidad Las Cortes Generales, detrayendo la cantidad de la partida presupuestaria inicialmente prevista para el Rey para su Casa.

De los Infantes e Infantas de España

1.- Los Infantes al ser mayores de edad o en el momento de acceder a la dignidad, indicarán de forma fehaciente a Su Majestad el Rey que dedicación a la Corona desean tener, decidiendo el Rey al respecto. Las dedicaciones a la Corona podrán ser: actividad institucional completa, actividad institucional semi completa y actividad institucional dinástica. Los consortes de los Infantes, en el caso de haber, tendrán que tener su mismo nivel de dedicación y las obligaciones que se derivan de la misma. Los Infantes menores de edad no tienen dedicación a la Corona y no pueden recibir ingreso, salario, asignación o compensación económica alguna.

2.- Se entiende por actividad institucional completa cuando el Infante, junto con su consorte, se dedica exclusivamente a las actividades propias de la Corona no pudiendo desempeñar, ni él ni su consorte cualquier actividad de otro tipo, sea o no remunerada, salvo la administración de su propio patrimonio llegado el caso. La Administración de su patrimonio será conocida y auditada por el Tribunal de Cuentas del Reino, que emitirá informe al respecto indicando aquellas cuestiones que puedan afectar o comprometer al servicio público y su gestión.

3.- Cuando tengan actividad institucional completa, no podrán poseer, directamente o por persona interpuesta, en documento público o privado, acciones y / o participaciones de persona jurídica alguna.

4.- Cuando tengan actividad institucional completa, podrán presidir Fundaciones y similares conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable. Si se derivasen pagos o ingresos por esas funciones y conceptos, los mismos serán recibidos por los Servicios Económicos de la Casa de Su Majestad el Rey y auditados por el Tribunal de Cuentas.

5.- A los Infantes con dedicación institucional completa Su Majestad el Rey les asignará una cantidad que él mismo fijará y que tendrá su origen en la partida de los presupuestos generales que se asignan al titular de la Corona. Las Cortes Generales deberán saber el importe y conceptos de la citada partida.

6.- Se entiende por actividad institucional semi completa cuando el Infante, junto con su consorte, se dedican a otras labores ajenas a la Corona, pero se ponen a disposición del Rey para la realización de representaciones oficiales. En este supuesto no puede recibir asignación alguna procedente del Rey. Las Cortes Generales deberán conocer la naturaleza y conceptos y responsabilidades derivadas de su gestión privada y aprobarlas expresamente, sometiéndose a revisión la evolución de la misma y de sus bienes cada cuatro años. Sus cometidos profesionales no podrán estar vinculados con empresas consorcios o corporaciones mercantiles que puedan comprometer o condicionar la seguridad y la política de defensa del Reino.

7.- Se entiende por actividad institucional dinástica, cuando el Infante y su consorte, participan sólo en los eventos nacionales y dinásticos de la Real Familia, así como a las celebraciones de interés general que se celebren en días feriados. Además asistirán a la celebración del día de la Comunidad Autónoma donde tengan fijada su residencia en España.

8.- Los Infantes con actividad institucional dinástica no reciben remuneración alguna del Rey. Los Infantes y sus consortes incluidos en el presente rango deberán presentar ante las Cortes Generales una declaración de gestión privada y cada cuatro años. Sus cometidos profesionales no podrán estar vinculadas con empresas, consorcios o corporaciones mercantiles que puedan comprometer o condicionar la seguridad y la política de defensa del Reino.

9.- Sólo los Infantes con actividad institucional completa deben tener residencia en el Reino.

Del Régimen social, fiscal y penal de las Reales Personas

1.- Sus Majestades los Reyes, Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias y los Infantes de España con actividad institucional completa tendrán con respecto a efectos de seguridad social y prestaciones sociales, la consideración de Funcionarios Públicos de Carrera, adscritos a la Administración General del Reino, Cuerpo Especial de la Real Familia Española (C.E.R.F.E), Nivel 30, estableciéndose el Grupo en función de la titulación académica del afectado.

2.- Sus Majestades los Reyes, Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias y los Infantes de España con actividad institucional completa no podrán disfrutar de beneficio fiscal alguno, entendidos los mismos tal y como se definen en la Memoria de Beneficios Fiscales de los Presupuestos Generales del Reino, la legislación general tributaria y los presupuestos de beneficios fiscales de la Comunidad Autónoma, Provincia y Municipio donde residan.

3.- Los hijos de los Infantes de España, cuando no sean miembros de la Real Familia Española tendrán el tratamiento de Excelentísimos Señores y serán Grandes de España, distinciones que son personales y vitalicias. El fin de la condición de Infante del progenitor, por retirada o renuncia, no supondrá la pérdida de estas dignidades. Las calidades de Rey, sin menoscabo de sus prerrogativas constitucionales de inviolabilidad e irresponsabilidad, de Reina, de Príncipe o de Princesa, sin menoscabo de su especial fuero; y el de Infante, Infanta o descendiente de estos últimos, serán consideradas un agravante en el caso de imputación por un asunto penal, dado la exigencia de ejemplaridad a la que se está obligado. La renuncia a las mismas, antes de la apertura de juicio, supondrá el fin del agravante.

Obligaciones relacionadas con el Presupuesto de la Casa de Su Majestad el Rey

1.- El Rey, el Príncipe de Asturias, el Infante Primer Heredero y los Infantes de España con dedicación oficial completa y todos sus consortes están obligados a mantener sus depósitos y actividades financieras de cualquier tipo a través de cuentas especiales en el Banco de España. La Casa de Su Majestad el Rey obrará de igual forma y manera y también están obligados a hacerlo los Viudos del Rey o del Príncipe y los Regentes, llegado el caso.

2.- El Rey y la Casa de Su Majestad el Rey deberán dar cuenta anualmente a las Cortes Generales de los gastos efectuados en concepto de asignaciones salariales directas o en especie a cualquiera de los miembros de la Real Familia Española. Estas percepciones están sometidas en todo caso al Impuesto de la renta de las personas físicas, conforme a la resolución que anualmente dicte la Dirección General de Tributos del Ministerio competente en Hacienda como cifra anual de ingresos computable en el citado Impuesto, pudiendo resultar la aplicación de un porcentaje a la cantidad global incluida en los Presupuestos Generales del Reino conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución o bien, en su caso, tomar como base la cifra de ingresos computables por este concepto que en la declaración del Impuesto realice cada Real Persona en cada ejercicio, aplicándose el porcentaje anualmente establecido en la Ley de Presupuestos Generales como incremento o decremento de carácter general de las retribuciones de los altos cargos del sector público.

3.- Las asignaciones salariales de cualquier tipo estarán a lo previsto en los presupuestos legales aplicables en cuanto a la determinación del hecho imponible calificado como ganancias y pérdidas patrimoniales y en concreto respecto a la distinción entre exención y no sujeción, supuestos de exención y pérdidas patrimoniales no sujetas al Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

4.- El Rey, el Príncipe de Asturias, el Infante Primer Heredero, los Infantes de España con dedicación institucional completa y sus consortes no pueden realizar ninguna otra actividad que suponga percepción económica alguna, ni participar en actividades financieras o mercantiles de cualquier tipo, directas o indirectas, por su propia persona o por persona interpuesta en documento privado u oculto, salvo la administración de su propio patrimonio que será fiscalizado en los términos ya previstos en la presente Ley. Asimismo darán cuenta de las acciones activas y pasivas que puedan promoverse en razón a la generación de intereses financieros. No pueden conceder, ni recibir préstamo o crédito financiero alguno y el importe de los premios que pudiesen recibir o serles otorgados será ingresado íntegramente en la Real Hacienda del Reino de España. De igual forma se actuará con las herencias, de las que pudiesen resultar beneficiarios, cuando procedan de personas con las que no se mantenga parentesco de primer grado o en defecto de este se sea descendiente en línea directa del que la otorga.

4.- Todas estas asignaciones son por cuenta del Tesoro Nacional, por lo que serán satisfechas en España al administrador de la Casa de Su Majestad el Rey que este nombrase, que las distribuirá conforme a lo indicado. La Administración económica y financiera de la Casa de Su Majestad el Rey será conocida y auditada por el Tribunal de Cuentas del Reino, que emitirá informe al respecto indicando aquellas cuestiones que puedan afectar o comprometer al servicio público Nacional y su gestión. La Casa de Su Majestad el Rey estará a lo dispuesto en la legislación de transparencia que le sea de aplicación.

5.- Todos los regalos, donativos, donaciones, marcas o patrocinios de marcas que reciban o de los que puedan beneficiarse los componentes de la Real Familia Española y sus consortes serán comunicados al Tribunal de Cuentas del Reino que determinará sobre los mismos determinando uno de los siguientes supuestos: reconocimiento de la propiedad privativa del bien, reconocimiento de su uso y posesión quedando la propiedad afecta al Patrimonio Nacional, Propiedad del Patrimonio Nacional o devolución del bien por entender que no se ajusta a los principios de integridad y austeridad de la Real Familia Española. En ningún caso podrá recibirse favor o condición ventajosa alguna que pueda condicionar su pertenencia a la Real Familia.

6.- Para el control de las decisiones respecto a regalos, donativos, donaciones, marcas o patrocinios de marcas se establece un registro público en el ámbito del Tribunal de Cuentas en el que se anotará la persona física o jurídica que lo realiza, su contenido, valoración, clasificación y destino. En el caso de los menores de edad actuarán por defecto sus padres o tutores. La aceptación sin el preceptivo informe y autorización del Tribunal de Cuentas del Reino podrá suponer la pérdida de la condición de miembro de la Real Familia Española.

7.- De igual forma se actuará con las herencias de las que pudiesen ser beneficiarios el Rey, el Príncipe de Asturias, el Infante Primer Heredero, los Infantes de España con actividad institucional completa y sus consortes.

8.- El personal no funcionario requerido por la Casa de Su Majestad el Rey para el ejercicio de las funciones que determine y contratado con todos los requerimientos legales previstos, lo será por cuenta de su presupuesto.

9.- La condición de Proveedor de la Real Casa de España será propuesta por el Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey y autorizada por el Ministro competente en el ámbito del Comercio. La adquisición de esa condición da derecho a utilizar la citada leyenda en los envases, referencias documentales, publicidad y mercadería, y sobre la misma el distintivo del Rey reinante. Para adquirir la condición, aparte de ser efectivamente proveedor, ser propuesto por el Jefe de la Casa y autorizado por Comercio, se deberá abonar un impuesto especial a la Real Hacienda del Reino de España.

10.- Los viajes no oficiales fuera del territorio nacional que requieran los servicios de las áreas de Presidencia, Defensa o Interior, en medios materiales o humanos, u otros de cualquier tipo serán evaluados económicamente y abonado su importe por la Real Persona que lo provoca al área gubernativa que corresponda.

11.- Los miembros de la Real Familia Española no podrán acepta invitaciones a la práctica de actividades deportivas cuando las mismas impliquen un gastos directo, derivados de su ejercicio, por elemento, pieza, trofeo o cualquier otra forma de premio o distinción. Podrán participar en los mismos cuando sean ellos, de forma directa y fehaciente los que sufraguen los citados importes, quedando testimonio documental del pago y el origen del dinero a disposición de la Intervención, que lo adjuntará en su informe.

12.- Las Cortes Generales, por las razones que consideren oportunas y que sean de especial interés podrán aprobar una asignación directa a cualquier miembro de la Real Familia Española para el mantenimiento de su ejercicio institucional, cuando lo tenga, y de su dignidad.