THE CROWN. LA CORONA ENSAYOS. LOS OTROS TÍTULOS DE LA REAL FAMILIA

LOS OTROS TÍTULOS DE LA REAL FAMILIA

Por Rodolfo Orantos Martín, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Los Títulos Nobiliarios Reales y los títulos nobiliarios de naturaleza hereditaria

Los Títulos Nobiliarios Reales son propiedad de la Real Familia Española. La posesión de los mismos la tiene Su Majestad el Rey, que autoriza el uso vitalicio de los mismos a sus miembros.

Su Majestad el Rey de España puede crear y autorizar del uso de Títulos Nobiliarios Reales o conceder títulos de nobleza libremente con arreglo a las leyes. El título de nobleza no tendrá efecto civil hasta que no se abonen los impuestos que le correspondan.

Son considerados ajenos al Reino de España todos los Títulos Nobiliarios Reales no reconocidos expresamente por el mismo. Sólo son Títulos Nobiliarios Reales españoles los creados para el uso exclusivos de los miembros de la Real Familia o los títulos de nobleza revertidos a la Corona en los que se autorice su uso por un miembro de la Real Familia.

Todos los títulos de la Real Familia Española que no son constitucionales o de antigua soberanía son Títulos Nobiliarios Reales autorizados para su uso vitalicio por Su Majestad el Rey, son distintos de los títulos nobiliarios hereditarios o de nobleza hereditaria. Las dignidades y honores que de sus disposiciones se derivan son Reales, ajenas y distintas de los títulos de nobleza o nobiliarios. [1]

Los títulos Nobiliarios Reales son dignidades nobiliarias incorporadas a la Corona durante el proceso de unidad dinástica que tenían naturaleza jurisdiccional sobre territorios de diversa magnitud y que se hacían representar por su capitalidad y capacidad social, económica y política desde donde en ocasiones se convirtieron en focos de poder o de resistencia a la acción de la Corona, que los fue acaparando y reteniendo para fortalecerse frente a esas posibles fuerzas de disgregación. [2]

Son Títulos Nobiliarios Reales los que históricamente lo han sido y están censados como tales, los que se puedan crear por Su Majestad para uso de las Reales Personas y todos los revertidos a la Corona en el Reino de España. [3]

Los Títulos Nobiliarios Reales son autorizados a los miembros de la Real Familia por su Majestad sin intervención de los organismos de la administración y gobierno del Reino. Es un acto doméstico que no debería precisar refrendo alguno y adoptar la forma jurídica de Real Cédula. [4]

Los Títulos Nobiliarios Reales cuando no existan previamente, antes de ser autorizados tendrán que ser creados en Real Cédula previa e independiente de la de autorización.

Resumen:

Son títulos de nobleza pertenecientes a la Real Familia Española los que le son propios por creación del Rey o revertidos y solamente podrán ser autorizados por el titular de la Corona, a los miembros de la Real Familia y sus consortes. La atribución de dichos títulos tendrá carácter de graciable, personal y vitalicio. Los mencionados títulos pertenecen a la Corona y su titularidad es de Su Majestad el Rey, pudiendo este conceder el uso del mismo, mediante Real Decreto, y del mismo modo retirarlo. Los títulos estarán en situación de reversión a la Corona y volverán a estar a disposición del Rey en los siguientes casos:

Cuando la Concesión del Título o su trasmisión quede sin efecto como consecuencia del impago del impuesto sucesorio, establecido en cada caso por la legislación fiscal aplicable o el impago, asimismo, de los derechos correspondientes a Real Cédula de Rehabilitación en ese supuesto.

Cuando se deniegue la rehabilitación y haya quedado en firme a causa de no interponerse contra ella los recursos procedentes en Derecho.

Cuando interpuesto recurso contencioso administrativo contra la denegación el Tribunal correspondiente absuelva a la Administración del Reino de la Demanda[5]

Son, al menos, títulos de la Real Familia Española los siguientes: Duque de Badajoz, Duque de Soria, Duque de Lugo, Duque de Palma de Mallorca, Duque de Toledo, Duque de Cádiz, Duque de Segovia, Duque de Santiago de Compostela, Duque de Valladolid y todos los ducados que pudiesen crearse en las capitales autonómicas o de provincia del Reino, excepto los de Sevilla, Valencia y Zaragoza, y además los de Duque de la Vendeé, Conde de Survilliers, Conde de Toledo, Conde de Moratalla, Conde de Zamora y todos los títulos vacantes de sucesión, concedidos por todos los Reyes reconocidos en la presente Ley, habilitados y rehabilitados mediante Ley en 1948 y por la Primera República Española, revertidos a Su Majestad el Rey.

Los títulos del Infante Primer Heredero

Cuando Su Alteza Real el Príncipe Heredero cuente con descendencia y el primero de la misma en seguir en la sucesión en el Trono alcance la mayoría de edad se le ha denominado en ocasiones Infante Primer Heredero, pudiendo ser el título completo de Su Alteza Real, el siguiente: Infante Primer Heredero, Duque de la Bética, Marqués de Covadonga, Conde de Girona, Conde de Ampurias, Conde de Besalú, Conde de Osona, [6] Conde de Caroloes, Señor de Peralta-Azkoien y Señor de Jaén. Estas dignidades son propias del Príncipe de Asturias en ausencia del Infante Primer Heredero y podría prescindir de las mismas en su presencia.[7] [8]

Los títulos del Heredero de la Corona

Es constitucionalmente el título completo de Su Alteza Real el Príncipe Heredero, el siguiente: Príncipe de Asturias, Príncipe de Girona [9], Príncipe de Viana, Príncipe de Laguardia, Príncipe de Sanct Vicente, Príncipe de Bernedo, Príncipe de Aguilar, Príncipe de Uxenevilla, Príncipe de Lapobloción, Príncipe de Sanct Pedro, Príncipe de Cabredo, Príncipe de la Val de Campezo, Príncipe de Marañón, Príncipe de Toro en Navarra, Príncipe de Ferrera, Príncipe de Buradón [10] y Príncipe de Jaén [11], Duque de Montblanc [12], Duque de Girona [13], Conde de Cervera [14], Conde de Alaua, Conde de Bizcaya, Conde de Ipuzcoa [15], Conde de Covadonga [16], Señor de Balaguer [17], Señor de Corella, Señor de Cintruénigo, Señor de Cadreita [18], Señor de Alcaraz, Señor de Alcázar de San Juan, Señor de Alhama, Señor de Almazán, Señor de Baeza, Señor de Cáceres, Señor de Écija, Señor de Logroño, Señor de Loja, Señor de Oviedo, Señor de Ronda, Señor de Salamanca, Señor de Toro en Castilla y León, Señor de Trujillo y Señor de Úbeda. [19]

Los títulos de Su Majestad el Rey

Las Leyes, Sentencias, y Cartas de Diplomáticas o de Gobierno, se encabezan con el nombre de Su Majestad y los títulos de cada uno de sus estados, detallándose por reinos y hasta por provincias, como expresión previa y extraconstitucional, de la doctrina de la federación dinástica de Las Españas, ahora Reino Constitucional de España desde 1978, en interpretación de la Corona como título jurídico y fuerza integradora de gentes, tierras, derechos y lealtades de señoríos, condados, ducados, principados y reinos que la situan en la cúspide de su representación conjunta y la dotaron de una misión equilibradora y arbitral que ha sido reconocida, al margen ya de la doctrina histórica, en la vigente Constitución. Son esos títulos los siguientes:

1.- El Título Constitucional de Su Majestad es el de Rey de España. [20]

2.- Sus Títulos de Antigua Soberanía Real son: Rey de Las Españas, Rey de Castilla, Rey de León, Rey en Asturias, Rey en Oviedo, Rey de Aragón, Rey de Navarra, Rey de Granada, Rey de Toledo, Rey de Valencia, Rey de Mallorca, Rey de Menorca, Rey en y de Galicia, Rey de Córdoba, Rey de Sevilla, Rey de Murcia, Rey de Jaén, Rey de Baeza, Rey de Algeciras, Rey de Gibraltar, Rey de los Algabres Españoles, sus Islas, Peñones y Ciudades de Soberanía, Rey de las Islas Canarias del Mar Océano, Rey de Pamplona, Rey de Nájera, Rey de Extremadura y Rey de Badajoz, Príncipe de Cataluña, Príncipe de Besalú y Príncipe de la Cerdaña, Duque de Cantabria, Duque de Madrid y Duque de Vasconia, Marques de Lérida, Marqués de Tortosa, Conde de Barcelona, Conde de Castilla, Conde de Pamplona, Conde de Aragón, Conde de Sobrarbe, Conde de Ribagorza, Conde de Galicia, Conde de Berga, Conde de la Cerdaña, Conde de Conflent, Conde de Manresa, Conde de Pallars, Conde de Urgell, Conde de Tarragona, Conde de Vich, Señor de Vizcaya, Señor de Álava, Señor de Guipúzcoa, Señor de Haro y Señor de Molina. [21] [22]

3.- Sus Títulos de Memoria Histórica, non perjudicando, son: Rey de Godos [23] en Hispania, Rey Católico [24] [25], Rey de las Indias Orientales, Rey de las Indias Occidentales, Rey de Filipinas, Rey de las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, Príncipe del Tirol, Príncipe de Suabia. Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, Duque de Brabante, Duque de Milán, Duque de Atenas, Duque de Neopatria, Duque de Flandes, Duque de Limburgo, Duque de Estiria, Duque de Lotaringia, Duque de Carniola, Duque de Güedres. Marqués de Oristano y Marqués de Gocéano. Conde de Habsburgo, Conde de Flandes, Conde del Tirol, Conde del Rosellón, Conde de Namur, Conde de Gorizia, Conde de Ferrete, Landgrave de Alsacia, Margrave del Sacro Imperio Romano, Margrave de Burgau, Señor de Salins, Señor de Pordenone y Señor de Trípoli.[26] [27]

4.- Es el título completo de Su Majestad, el siguiente: Rey de España, Rey de Las Españas, Rey de Castilla, Rey de León, Rey en Asturias, Rey en Oviedo, Rey de Aragón, Rey de Navarra, Rey de Granada, Rey de Toledo, Rey de Valencia, Rey de Mallorca, Rey de Menorca, Rey en y de Galicia, Rey de Córdoba, Rey de Sevilla, Rey de Murcia, Rey de Jaén, Rey de Baeza, Rey de Algeciras, Rey de Gibraltar y de los Algabres Españoles, Islas, Peñones y Ciudades de Soberanía en su Estrecho, Rey de las Islas Canarias del Mar Océano, Rey de Pamplona, Rey de Nájera, Rey de Extremadura, Rey de Badajoz, Rey de Godos en Hispania, Rey Católico, Rey de las Indias Orientales, Rey de las Indias Occidentales, Rey de Filipinas, Rey de las Islas y Tierra Firme del Mar Océano. Príncipe de Cataluña, Príncipe de Besalú, Príncipe de la Cerdaña, Príncipe del Tirol y Príncipe de Suabia. Archiduque de Austria, Duque de Cantabria, Duque de Madrid, Duque de Vasconia, Duque de Borgoña, Duque de Brabante, Duque de Milán, Duque de Atenas, Duque de Neopatria, Duque de Flandes, Duque de Limburgo, Duque de Estiria, Duque de Lotaringia, Duque de Carniola y Duque de Güedres. Marqués de Lérida, Marqués de Tortosa, Marqués de Oristano y Marqués de Gocéano. Conde de Barcelona, Conde de Castilla, Conde de Pamplona, Conde de Aragón, Conde de Sobrarbe, Conde de Ribagorza, Conde de Galicia, Conde de Berga, Conde de la Cerdaña, Conde de Conflent, Conde de Manresa, Conde de Pallars, Conde de Urgell, Conde de Tarragona y Conde de Vich, Conde de Habsburgo, Conde de Flandes, Conde del Tirol, Conde del Rosellón, Conde de Namur, Conde de Gorizia y Conde de Ferrete. Landgrave de Alsacia. Margrave del Sacro Imperio Romano y Margrave de Burgau, Señor de Vizcaya, Señor de Álava, Señor de Guipúzcoa, Señor de Haro, Señor de Molina, Señor de Salins, Señor de Pordenone y Señor de Trípoli.

La expresión territorial de la Corona:

Como expresión de los antiguos pactos forales con la Corona y manteniendo el Rey en todos los territorios del Reino los títulos y facultades que tradicionalmente hubieran venido ostentando sus antecesores, para la sanción de las leyes que afecten exclusivamente a una Comunidad o las que se deriven de los procesos legislativos que les son propios, así como para los uso oficial, administrativo y protocololario, se podría utilizar el título constitucional, seguido de los título de antigua soberanía del Rey y aquellos que le son propios a cada Comunidad conforme a la siguiente relación: [28] [29]

Comunidad Autónoma de Andalucía: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de León, Rey de Castilla, Rey de Granada, Rey de Córdoba, Rey de Sevilla, Rey de Jaén, Rey de Baeza, Rey de Algeciras y Rey de Gibraltar.

Comunidad Autónoma de Aragón: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de Aragón, Conde de Aragón, Conde de Sobrarbe y Conde de Ribagorza.

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias: Rey de España, Rey de las Españas, Rey en Asturias y Rey en Oviedo. [30]

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de Aragón, Rey de Mallorca y Rey de Menorca.

Comunidad Autónoma de las Islas Canarias: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de León, Rey de Castilla y Rey de las Islas Canarias del Mar Océano. [31]

Comunidad Autónoma de Cantabria: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de Castilla, Duque de Cantabria y Conde de Castilla.

Comunidad Autónoma de Castilla y León: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de León, Rey de Castilla y Conde de Castilla.

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de León, Rey de Castilla, Rey de Toledo y Señor de Molina.

Comunidad Autónoma de Cataluña: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de Aragón, Príncipe de Cataluña, Príncipe de Besalú, Príncipe de la Cerdaña, Marqués de Lérida, Marqués de Tortosa, Conde de Barcelona, Conde de Berga, Conde de la Cerdaña, Conde de Manresa, Conde de Pallars, Conde de Urgell, Conde de Tarragona y Conde de Vich. [32] [33] [34] [35] [36] [37]

Ciudad Autónoma de Ceuta: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de León, Rey de Castilla y Rey de los Algabres Españoles, sus Islas, Peñones y Ciudades de Soberanía.

Comunidad Autónoma de Extremadura: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de León, Rey de Castilla, Rey de Extremadura y Rey de Badajoz. [38]

Comunidad Autónoma de Galicia: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de León, Rey de y en Galicia y Conde de Galicia

Comunidad Autónoma de Madrid: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de León, Rey de Castilla y Duque de Madrid.

Ciudad Autónoma de Melilla: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de Leon, Rey de Castilla y Rey de los Algabres Españoles, sus Islas, Peñones y Ciudades de Soberanía.

Comunidad Autónoma de Murcia: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de León, Rey de Castilla y Rey de Murcia.

Comunidad Foral de Navarra: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de Navarra. Rey de Pamplona, Conde de Pamplona.

Comunidad Autónoma del País Vasco: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de Castilla, Duque de Vasconia, Señor de Vizcaya, Señor de Álava y Señor de Guipúzcoa. [39]

Comunidad Autónoma de La Rioja: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de Castilla y Rey de Nájera, Conde de Castilla y Señor de Haro.

Comunidad Autónoma de Valencia: Rey de España, Rey de las Españas, Rey de Aragón y Rey de Valencia. [40]

[1] Rey de España, no es un título nobiliario más, siquiera el más importante de todos, sino que debe catalogarse como especial y radicalmente distinto, aunque en sus orígenes surgiera como producto de decantación entre los que ostentaban los más destacados dirigentes de las clases, tribus y familias. García Mercadal García Goyorri F. Estudios de Derecho Dinástico, Los títulos y la heráldica de los Reyes de España. Barcelona. Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Bosch Casa Editorial. 1995. 447 páginas. Página 224.

[2] Lo primero que llama la atención es que el legislador al calificar estos títulos como – de nobleza – parece querer distinguirlos de los demás títulos a secas que corresponden a la Corona y que hemos visto sanciona la Constitución. La diferencia entre unos y otros, no sé si buscada premeditadamente, me parece acertada. Las dignidades históricas de la Monarquía no pueden ser calificadas propiamente de nobiliarias y su importancia y protección socio – jurídica es mucho mayor que la de los títulos de nobleza pertenecientes a la Casa Real. Ahora bien, los títulos de la Casa Real, aun siendo nobiliarios, llamémosles ordinarios, ¿son o no son distintos de los títulos nobiliarios, llamémosles ordinarios, restablecidos por la Ley de 4 de mayo de 1948? En mi opinión rotundamente sí. García Mercadal García Goyorri F. Estudios de Derecho Dinástico, Los títulos y la heráldica de los Reyes de España. Barcelona. Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Bosch Casa Editorial. 1995. 447 páginas. Página 234.

[3] Únicamente una Circular del Ministerio de Asuntos Exteriores de 8 de octubre de 1984 ha puesto un parche en tanta apatía, al indicar a sus responsables de protocolo que en aquellos tratados que, por razón de su contenido o trascendencia requieran una mayor solemnidad se empleara la expresión Reino de España. García Mercadal García Goyorri F. Estudios de Derecho Dinástico, Los títulos y la heráldica de los Reyes de España. Barcelona. Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Bosch Casa Editorial. 1995. 447 páginas. Página 234.

[4] García Mercadal García Goyorri F. Estudios de Derecho Dinástico, Los títulos y la heráldica de los Reyes de España. Barcelona. Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Bosch Casa Editorial. 1995. 447 páginas. Página 224. Página 235.

[5] González Doria F. Diccionario Heráldico y Nobiliario de los Reinos de España. Madrid. Comunidad Autónoma de Madrid. Reino de España. Bitácora. 1994. 886 páginas. Página 55.

[6] Los títulos de Conde de Girona, Conde de Ampurias, Conde de Besalú, y Conde de Osona los agrupó en 1351 el Rey Pedro IV de Aragón en el Ducado de Girona para el heredero del Reino.

[7] El Ducado de la Bética fue del Rey Rodrigo I antes de acceder a la Corona. El Marquesado de Covadonga, título que utilizó Alfonso XII durante el reinado de Amadeo I. El Condado de Covadonga, título que utilizó el antiguo Príncipe de Asturias hijo de Alfonso XIII, Alfonso de Borbón y Battenberg. Los títulos de Conde de Girona, Conde de Ampurias, Conde de Besalú, y Conde de Osona los agrupó en 1351 el Rey Pedro IV de Aragón en el Ducado de Girona para el heredero del Reino. El Señorío de Peralta-Azkoien lo creó Carlos III Rey de Navarra para el Príncipe de Viana el 20 de enero de 1423. Es el título navarro que trasladamos al Infante Heredero. El Condado de Caroloes es propio de los herederos del Ducado de Borgoña. El Título de Señor de Jaén fue concedido al Príncipe de Asturias y de Gerona por los Reyes Católicos, siendo ya Príncipe de Jaén, a los efectos de ajuste hemos traslado este título al Infante Heredero.

[8] Circunstancia que se hubiese dado en el año 2023 con Doña Leonor, en el supuesto de no renunciar y luego abdicar su abuelo Don Juan Carlos I

[9] Título creado en 1416 por el Rey Fernando I de Aragón elevando a principado el ducado de Gerona, propio del heredero de la Corona, que aquí como veremos trasladamos al Infante Heredero.

[10] Título creado en 1423 por el Rey Carlos III de Navarra, conforme a resolución de su Real Cancillería, dada en Tudela el 20 de enero de 1423. El título es el de Príncipe de Viana, al que une los de los principados de la Guardia, de San Vicente, de Bernedo, de Aguilar, de Uxenevilla, de Lapobloción, de San Pedro, de Cabredo, de Val de Campezo, de Marañón, de Toro, de Ferrara y de Buradón, un total de 13 principados, títulos propios del heredero.

[11] Título creado en 1444 por el Rey Juan II de Castilla para el heredero de su Corona, antes Señorío de Jaén, cuya titularidad los Reyes Católicos reiteran en la persona de su hijo Juan. Rodriguez Sánchez A. La muerte del Príncipe de Asturias y Señor de Salamanca. En Revista de Estudios Extremeños, volumen 57, número 1. 2001. Página 25.

[12] Título propio del heredero del Principado de Cataluña.

[13] El Ducado de Gerona es el antecedente del Principado de Girona, creado en 1351 por Pedro IV Rey de Aragón para su heredero, lo hemos mantenido en el ámbito del Príncipe de Asturias.

[14] Título propio del heredero del Reino de Valencia.

[15] Los Señoríos Vascos antes de serlo fueron condados y con esta grafía y denominación aparecen descritos por primera vez en 1088. Siendo los de Señor de Álava, Señor de Vizcaya y Señor de Guipúzcoa títulos de soberanía y por ello propios del heredero de la Corona, siendo el Señor Su Majestad el Rey. Bazán Díaz I. De Túbal a Aitor, historia de Vasconia. Madrid. Comunidad Autónoma de Madrid. Reino de España. La Esfera de los Libros. 2002. 749 páginas. Página 199.

[16] El Condado de Covadonga, título de la Corona de Castilla y León, que utilizó el Príncipe de Asturias hijo de Alfonso XIII, Alfonso de Borbón y Battenberg. Los títulos de Conde de Girona, Conde de Ampurias, Conde de Besalú, y Conde de Osona los agrupó en 1351 el Rey Pedro IV de Aragón en el Ducado de Girona para el heredero del Reino. El Señorío de Peralta-Azkoien lo creó Carlos III Rey de Navarra para el Príncipe de Viana el 20 de enero de 1423. Es el título navarro que trasladamos al Infante Heredero. El Título de Señor de Jaén fue concedido al Príncipe de Asturias y de Gerona por los Reyes Católicos, siendo ya Príncipe de Jaén, a los efectos de ajuste hemos traslado este título al Infante Heredero.

[17] Título propio del heredero del Reino de Mallorca.

[18] Señoríos concedidos, todos en el Reino de Navarra, al Príncipe de Viana con la creación de ese título.

[19] Títulos concedidos por los Reyes Católicos a su hijo Juan como Príncipe de Asturias y Gerona en Albacete (Alcaraz), Ciudad Real (Alcázar de San Juan), Alhama (Murcia), Soria ( Almazán), Jaén ( Baeza y Úbeda), Sevilla (Écija), Granada (Loja), Málaga (Ronda), Zamora (Toro) y Cáceres (Trujillo), aparte de las capitales de Cáceres, Jaén, Logroño, Oviedo y Salamanca. Rodriguez Sánchez A. La muerte del Príncipe de Asturias y Señor de Salamanca. En Revista de Estudios Extremeños, volumen 57, número 1. 2001. Página 25.

[20] Este detallismo normativo constitucional, que de alguna manera rectifica la base sólita, preferentemente consuetudinaria, de la posición del Monarca, puede atribuirse a la pretensión del constitucionalismo racionalizado, que aspira tanto como sea posible a justificar, dotándolas de la precisión y previsibilidad, las relaciones políticas, en las que también interviene el Monarca, aunque priva de una flexibilidad muy útil en momentos de crisis, evitando también evoluciones o mutaciones, de la forma política. Sin duda este tipo de reglamentación acabada, casi exhaustiva, pretende, asimismo, frustrar la iniciativa política del Monarca. Solozábal Echavarría J.J. Articulación Jurídica e integración política como funciones de la Corona. En Las monarquías europeas del siglo XXI. Sanz y Torres. 2007. Páginas de la 1 a la 10.

[21] Cuando el artículo 56.2 de la Constitución preceptúa que “su título es el Rey de España y podrá utilizar los demás que corresponden a la Corona”, está reforzando la existencia de una realidad sustantiva unitaria simbolizada por el Rey. más allá de una simple unidad estatal jurídica – formal y poniendo de manifiesto el proceso histórico de incorporación de los distintos territorios a la entidad política superior que da nombre al título regio. Rollnert Liern G. Las Coronas europeas y sus funciones representativas. En Las monarquías europeas en el siglo XXI. Sanz y Torres. 2007. Páginas de la 29 a la 58.

[22] Rey en Asturias, Rey en Oviedo y Rey en y de Galicia. Reminiscencia goda y sweva por la que se era Rey de un pueblo en un territorio, no del territorio. En Galicia se unen las dos referencias, la germánica y la medieval de Rey, ya sobre el territorio. Los Príncipes de Liechtenstein siguen siendo “Príncipes en y de Liechtenstein”.

[23] El Rey de Dinamarca, ahora la Reina Margarita II, también es por la gracia de Dios, Reina de los Godos y Reina de los Wendos. Viene esto de la división del pueblo visigodo en dos ramas, una que ocupó la península de Jutlandia y otra que lo hizo en la península Ibérica. Antes habían dejado a sus primos Ostrogodos en Italia, dando lugar más tarde al Reino de Lombardía. Los Godos, en todas sus ramas eran germanos, los Wendos eran eslavos.

[24] Hemos mantenido el título, que evidencia un vínculo con la Iglesia Católica Romana, aunque hemos dado pasos siguiendo el criterio de aconfesionalidad constitucional al renunciar, como se verá en las disposiciones adicionales a los privilegios en la Catedral de León y en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, seguimos así el criterio de Su Majestad el Rey Felipe VI que ha sido el primero en no celebrar un Te Deum Católico Romano después de su proclamación, por mucho que profese, en su ámbito íntimo, personal y privado, esa religión. En todo caso es un título de memoria histórica que coincide con la confesión practicada por todos nuestros Reyes desde el año 682 y que en el caso de cambio de esta situación en el futuro podría revisarse. Sin embargo y a pesar de ello, nuestra monarquía es mucho más avanzada en este sentido que las del Reino Unido, Noruega, Dinamarca y Suecia, donde el monarca sigue siendo Cabeza o Jefe de una Iglesia Nacional, situación claramente confesional y parcial.

[25] Al contrario que en Francia o en Inglaterra, los reyes de la España medieval no eran monarcas sagrados, a pesar de la práctica de la unción, que parece haberse mantenido desde época visigótica, aunque de modo desigual en los distintos reinos. No hubo en España reyes taumaturgos y la consagración del Rey ni por asomo tuvo la misma solemnidad, ni producían los mismos efectos que en las monarquías de Francia e Inglaterra. Los monarcas hispanos eran, ante todo, jueces y caudillos, es decir jefes militares. Mandaban en la hueste, como dux romano o visigodo, sin asumir la condición del Rex eterno, Rex quondam o Rex futurus, de las monarquías propiamente sacras. Parece que ya desde la época visigótica hubo preferencia por el modelo de la Monarquía bíblica, hebrea, que implicaba una resistencia a conceder al Rey una legitimidad divina. Juaristi J. A cuerpo de Rey. Barcelona, Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Planeta. 2014. 239 páginas. Página 39.

[26] López Vilas R. et Nebreda Pérez J. M. La Dinastía de Borbón. Madrid. Comunidad Autónoma de Madrid. Reino de España. Velecío Editores. 2004. 291 páginas. Página 226.

[27] www.monarquiaespanola.es Consulta realizada el 12 de enero de 2015 .

[28] Rey y Reina de Las Españas y de las islas de la mar, para Isabel I y Fernando V. Rey de España o Rey de Las Españas, para Felipe V. Carlos III Rey de Las Españas. José I Rey de Las Españas. Fernando VII Rey de las Españas. Isabel II Reina legítima de Las Españas. Isabel II Reina de Las Españas. Carlos VII por la gracia de Dios Rey de Las Españas. García Mercadal García Goyorri F. Estudios de Derecho Dinástico, Los títulos y la heráldica de los Reyes de España. Barcelona. Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Bosch Casa Editorial. 1995. 447 páginas. Páginas 130, 164, 174, 180, 183, 192, 193 y 306.

[29] El borrador de la Constitución presentado por los ponentes de la Unión de Centro Democrático decía: Su título es el de Rey de España y podrá además utilizar los títulos tradicionales que correspondan a la Corona en las diversas partes del Estado. El texto definitivo suprimió la parte final a partir de la referencia a la Corona. García Mercadal García Goyorri F. Estudios de Derecho Dinástico, Los títulos y la heráldica de los Reyes de España. Barcelona. Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Bosch Casa Editorial. 1995. 447 páginas. Página 218.

[30] Princeps o Rex in Asturias y Princeps p Rex in Obieto u Ovieti. García Mercadal García Goyorri F. Estudios de Derecho Dinástico, Los títulos y la heráldica de los Reyes de España. Barcelona. Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Bosch Casa Editorial. 1995. 447 páginas. Página 60.

[31] Por concesión del Santo Padre de 22 de junio de 1481 y Desde entonces – testamento de la reina Isabel I de 12 de octubre de 1504 – la expresión Rey de las Islas de Canaria quedo también incorporada al título de la Monarquía. García Mercadal García Goyorri F. Estudios de Derecho Dinástico, Los títulos y la heráldica de los Reyes de España. Barcelona. Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Bosch Casa Editorial. 1995. 447 páginas. Páginas 124 y 125.

[32] Nunca existió oficialmente el título de Rey o Príncipe de Barcelona. García Mercadal García Goyorri F. Estudios de Derecho Dinástico, Los títulos y la heráldica de los Reyes de España. Barcelona. Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Bosch Casa Editorial. 1995. 447 páginas. Página 85.

[33] Luis XIII se tituló Conde de Barcelona hasta su muerte ocurrida el 14 de mayo de 1643. Acuño monedas con las leyendas Comes Barcinone, Comes Cataloniae y Cathaloniae Princeps. García Mercadal García Goyorri F. Estudios de Derecho Dinástico, Los títulos y la heráldica de los Reyes de España. Barcelona. Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Bosch Casa Editorial. 1995. 447 páginas. Página 158.

[34] Fernando VI mantuvo también las titulaciones regias de sus predecesores. En unas acuñaciones de cobre fechadas en 1754, 1755 y 1756 se tituló Princeps Catalonie. García Mercadal García Goyorri F. Estudios de Derecho Dinástico, Los títulos y la heráldica de los Reyes de España. Barcelona. Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Bosch Casa Editorial. 1995. 447 páginas. Página 169.

[35] En 1840 el Rey Carlos V de Borbón y Borbón se tituló Princeps Cathalaunie. García Mercadal García Goyorri F. Estudios de Derecho Dinástico, Los títulos y la heráldica de los Reyes de España. Barcelona. Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Bosch Casa Editorial. 1995. 447 páginas. Página 304.

[36] Los condados catalanes de Ampurias, Osona, Besalú y Girona están vinculados al Príncipe de Girona.

[37] Carlos I de España se tituló en su testamento, en Bruselas el 6 de junio de 1554, Príncipe de Cataluña.

[38] La Comunidad Autónoma de Extremadura se compone de territorios del Reino de León y del Reino de Castilla, tiene por tanto entidad castellanoleonesa. Nunca se tituló reino en Castilla, pero si en León donde las Cortes de 1202, establecieron cuatro Reinos: Asturias, Galicia, León y Extremadura Leonesa compuesto este último Reino por Granadilla, Galisteo, Cáceres, Badajoz y Jerez de los Caballeros. La Extremadura castellana estaba compuesta por Béjar, Plasencia y Medellín, no fue nunca un reino, aunque Alfonso VIII de Castilla se tituló: REX CASTELLE ET EXTREMATURE. No se utilizó nunca el título de Rey de Badajoz en recuperación de su taifa, a diferencia de otros Reinos de Andalucía, salvo por Alfonso X de Castilla y León que si lo hizo entre 1249 y 1255. El Ducado de Badajoz es un título nobiliario propiedad de la Real Familia Española, pero de menor rango frente a los de soberanía, solo ha tenido dos titulares.

[39] La enmienda 689 al anteproyecto de Constitución que pretendía devolver a las regiones forales de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya sus instituciones y poderes políticos originarios. En este contexto la enmienda planteaba en su punto tercero lo siguiente: Se renueva el Pacto foral con la Corona, manteniendo el Rey en dichos territorios los títulos y facultades que tradicionalmente hubieran venido ostentando sus antecesores. La propuesta vasca fue rechazada por 32 votos contra 2. Se perdió así una ocasión de oro para salvar la emoción de los antiguos reinos y reforzar el carácter plurinacional de la Monarquía española, ya que ni en los Estatutos de Autonomía de las diferentes Comunidades Autónomas, ni en los Reales Decretos que aprobaron la organización y funcionamiento de las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, respectivamente, se mencionan para nada los títulos monárquicos, aunque éstas últimas recibieron oficialmente la denominación de Juntas Generales del Señorío de Vizcaya. García Mercadal García Goyorri F. Estudios de Derecho Dinástico, Los títulos y la heráldica de los Reyes de España. Barcelona. Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Bosch Casa Editorial. 1995. 447 páginas. Páginas 224 y 225.

[40] ¿Qué razones de peso pueden oponerse a que Don Juan Carlos asuma un título honorífico que no forme parte de su dictado tradicional como, por ejemplo, Rey de Cataluña, o Rey de Andalucía o a que sancione armerías nuevas para su hijo el príncipe Felipe? García Mercadal García Goyorri F. Estudios de Derecho Dinástico, Los títulos y la heráldica de los Reyes de España. Barcelona. Comunidad Autónoma de Cataluña. Reino de España. Bosch Casa Editorial. 1995. 447 páginas. Página 52.

Imagen destacada: Salón del Trono. Palacio. Madrid. Patrimonio Nacional.