THE CROWN. LA CORONA ENSAYOS. ¿QUIÉN ES EL REY DE NAVARRA?

¿QUIÉN ES EL REY DE NAVARRA?

Sin ánimo de polémica es necesario saber que la condición que ostenta Su Majestad el Rey Felipe VI como Rey de Navarra entre otros muchos títulos de soberanía, no le viene por herencia de los que fueron Reyes de toda Navarra hasta 1512, Catalina I y Juan III, sino por acuerdo de las Cortes de Pamplona reconociendo Rey a Fernando el Católico, el Rey Fernando I de Navarra, que en 1513 ocupó todo el Reino, incluida la parte transpirenaica del mismo, que fue abandonada, por su difícil defensa por Carlos I de España en 1528. Así el Reino de Navarra quedó reducido de hecho, que no de Derecho, a la Alta Navarra. Esta circunstancia la aprovechó el hijo de los citados Catalina I y Juan III, para ocupar la parte abandonada como Rey de Navarra con el nombre de Enrique II, si bien su ejercicio se correspondía sólo con la Baja Navarra; una ficción que sólo se sostuvo en el tiempo al coincidir la presunta Corona de la Baja Navarra con la Corona de Francia.

La relación de esos “soberanos” es la siguiente: 1528/1555. Enrique II. 1555/1572. Juana III. Hija del anterior. 1555/1562. Antonio I. Marido de la anterior. 1562/1610. Enrique III. Hijo de los anteriores. Rey Enrique IV de Francia. 1610/1643. Luis II. Hijo del anterior. Rey Luis XIII de Francia. 1643/1715. Luis III. Hijo del anterior. Rey Luis XIV de Francia. 1715/1774. Luis IV. Bisnieto del anterior. Rey Luis XV de Francia. 1774/1793. Luis V. Nieto del anterior. Rey Luis XVI de Francia. 1793/1795. Luis VI. Hijo del anterior. Rey Luis XVII de Francia. 1795/1851. María I. Hermana del anterior. 1851/1883. Enrique IV. Sobrino de la anterior, Rey Enrique V de Francia. 1883/1907. Roberto I. Sobrino del anterior. Duque Roberto I de Parma. 1907/1939. Enrique V. Hijo del anterior. Duque Enrique I de Parma. 1939/1950. José I. Hermano del anterior. Duque José I de Parma. 1950/1959. Elías I. Hermano del anterior. Duque Elías I de Parma. 1959/1974. Roberto II. Hijo del anterior. Duque Roberto II de Parma. 1974/2015. Alicia I. Hermana del anterior, abuela del actual Duque de Calabria muerta en 2017, desde ese momento su nieto es Pedro II Rey de la Baja Navarra y Pedro I Rey de Las Dos Sicilias.

En realidad los bajo navarros quedaron integrados en Francia desde temprano momento y de nada sirvieron las protestas de sus delegados en la Revolución cuando su estatuto quedo reducido a la de un departamento más de la República, situación que persiste en la realidad. También es cierto que si bien los Reyes de Francia utilizaron en su heráldica y títulos soberanos el de Rey de Navarra la situación era igual a la de los Reyes de Inglaterra con respecto a Francia hasta el 1 de enero de 1801, cuando el hasta entonces Rey de la Gran Bretaña, Francia e Irlanda, Jorge III renuncio a perpetuidad al título de Rey de Francia, hasta entonces los Reyes de Inglaterra, desde Eduardo III en 1340, se consideraban Reyes de Francia. Siquiera reinando la Casa de Austria en España y por ello en Navarra, los reyes de Francia de la Casa de Borbón reivindicaron el Reino de Navarra; menos tras la llegada al trono de Felipe V en 1700; y menos si cabe cuando el que es el presunto heredero de esa falsa pretensión es el tercero en la sucesión al trono de España, Su Alteza Real don Pedro de Borbón, Duque de Calabria.

Es ésta ficción, una más de los separatistas e independentistas anticonstitucionalistas de esas buenas tierras españolas.

Apuntar para terminar que Doña Alicia de Borbón y Austria, presunta “Reina de Navarra” conforme a éste planteamiento, fue creada Infanta de Gracia por Real Decreto de 16 de abril de 1936 por Su Majestad el Rey Alfonso XIII. Real Decreto dado en el exilio y sin validez legal en España en ese momento, pero reconocido en el ámbito del Derecho Dinástico Privado desde esa fecha y en el Público tras la restauración de la Monarquía Española el 29 de diciembre de 1978, si bien no medió nunca confirmación normativa alguna, vía Real Decreto o Real Cédula, lo que por otra parte no hacía falta alguna. Existe un paralelismo con el Primer Marqués de Tarradellas al que se reconoció la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, nombrado también mediante un acuerdo en el exilio, es decir sin validez legal en España, aunque en éste caso si medió norma ratificadora. En todo caso se reconoció, y se siguió reconociendo hasta su muerte a la Serenísima Señora Infanta de España, Su Alteza Real doña Alicia de Borbón y Austria, como tal, gracia que como hemos dicho, le fue concedida por el Rey Alfonso XIII en el exilio; es decir en un acto que se enmarcó en el Derecho Dinástico Privado, sin que sea necesaria mayor habilitación legal. Era Doña Alicia por nacimiento Alteza Real y Princesa de Etruria, Parma, Plasencia y Guastalla, de la Real y Ducal Familia de Borbón de Etruria y Parma, que a la vez que es Casa independiente, también es parte de la Real Familia de España, siendo su titular Infante nato de España conforme a lo previsto en el tratado de Aranjuez de 1801, que no ha sido expresamente denunciado por el Reino de España.

Por último en el Duque de Calabria podrían recaer otros derechos. El Jefe de la Casa Real de Baviera es reconocido por algunos británicos como el heredero de los derechos dinásticos de Jacobo II, Rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, como sucesor de la Familia Estuardo, reconocido como tal por los jacobitas británicos. Esos derechos pasarán a su hija mayor, casada con el príncipe heredero del Principado de Liechtenstein y de esta a su nieto mayor, el príncipe José, nacido en 1995. Sin embargo esto es discutido por provenir sus derechos del matrimonio de Francisco IV de Módena con su sobrina carnal Beatriz algo expresamente prohibido por la Iglesia de Inglaterra, Católica Anglicana, desde 1622. En ese caso los derechos pasarían al citado Duque de Calabria desde su abuela la Infanta de España Alicia de Borbón y Austria, descendiente de María Teresa, hermana de Beatriz, y Carlos II de Parma, pero tanto los derechos del bávaro como del partenopeo son discutidos. Es indiscutido que en todo caso la dinastía Estuardo contó con tres reyes en el exilio, Jacobo III de Inglaterra y VIII de Escocia, Carlos III de Inglaterra y Escocia y Enrique IX de Inglaterra y I de Escocia, Cardenal de la Iglesia Católica Romana muerto sin descendencia en 1807 que en esa fecha trasmite la regalía “ius regale” de los Estuardo a Jorge IV del Reino Unido como sucesor con mejor derecho si exceptuamos la usurpación del trono desde 1688 a 1807. Ninguno de los presuntos herederos dinásticos, antepasados del Príncipe de Baviera y del heredero del Reino de Las Dos Sicilias, reclamaron derecho alguno. Así lo correcto es que el actual Príncipe de Gales, cuando suba al trono, debería ser proclamado Carlos IV, y no Carlos III de Inglaterra y Escocia.

En el Reino Unido, y sobre todo en el Reino de Escocia, donde los independentistas proclaman una equívoca lealtad a la dinastía Estuardo, al brindar por Su Majestad, unos se llevan directamente la copa a los labios, los leales a los Windsor, y los otros pasan antes la copa por encima del vaso de agua, brindan por el Rey que está fuera de la isla, por encima de las aguas “the King over de water”, el monarca Estuardo que se encuentra en el exilio, una interesante pero sólo curiosidad histórica.