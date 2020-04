THE CROWN. LA CORONA ENSAYOS. UN TÍTULO DE LA REAL FAMILIA. EL DUCADO DE BADAJOZ

EL DUCADO DE BADAJOZ

Por Rodolfo Orantos Martín de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Con la muerte de Su Alteza Real la Infanta de España, doña Pilar de Borbón y Borbón queda vacante el Ducado de Badajoz, dignidad de indudable resonancia extremeña y propiedad de la Real Familia. No es éste título una merced nobiliaria ordinaria, sino uno de los que siendo propiedad de la Familia Real, están en posesión de Su Majestad el Rey que autoriza su uso vitalicio a uno de sus familiares con extensión de cortesía a su consorte cuando lo tiene. Lo son todos los Ducados de las capitales de provincia y autonómicas con las excepciones practicadas en el siglo XIX de los de Zaragoza, Valencia y Sevilla, siendo el poseedor de este último primo del Rey si bien no pertenece a la Real Familia de España, aunque si a la de Francia. Fueron estos Ducados excepcionales creados y concedidos con carácter perpetuo y en sucesión de linaje con mejor Derecho. En el siglo XX fue pretensión del Primer Duque de Suárez serlo de Ávila, pero conforme a ésta norma no escrita de reserva Su Majestad el Rey don Juan Carlos I consideró mejor el predicado que ostenta ahora la nieta de don Adolfo, Grande de España y Excelentísima Señora, como todos los Duques del Reino.

El Ducado de Badajoz fue otorgado con carácter vitalicio a Su Alteza Real doña Pilar de Borbón y Borbón el 17 de abril de 1967 en vísperas de su boda, aun cuando era título de la Real Familia, por el General Franco mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de Justicia, existiendo alguna controversia sobre la autorización concedida o no para ello por su Padre el Rey (lo que no ocurre con el Marquesado de Kindelán, pues don Alfredo dejó muy claro a Franco que sólo aceptaría si el Rey don Juan expresamente lo autorizaba). En todo caso por la fuerza de los hechos y de la costumbre dinástica la Infanta ha sido la tercera Duquesa de Badajoz, siendo el primer Duque don Hernán Gómez de Solís y el segundo su hijo don Gomes Fernández de Solís que murió sin descendencia, pero sólo lo fueron entre los años 1465 y 1470, fecha en la que pasó a propiedad de la Real Familia que preservaba para sí las dignidades de mayor enjundia y rentas en un proceso de afirmación del poder de la Corona frente al poder detentado hasta entonces por los nobles, muchas veces en conflicto con el Rey, siendo este el origen de la reserva que se hace de los títulos vinculados en su predicado a las ciudades de mayor poder. En todo caso el Ducado fue confirmado por Su Majestad el Rey Juan Carlos I en fecha preconstitucional, a diferencia del Ducado de Soria, de su otra hermana, doña Margarita, también Infanta de España con tratamiento de Alteza Real como hija de Rey, confirmado en 1981, en época ya efectivamente constitucional. En el siglo XX y no estando ya ausente el Rey Constitucional, que lo estuvo entre 1923 y 1978, han revertido a la Corona los títulos de Duque de Cádiz y Duque de Palma de Mallorca, estando en uso el citado Ducado de Soria y también el Ducado de Lugo. Quede claro que los títulos de Duque de Calabria y Duque de Parma lo son de soberanía en Italia de otras Reales Familias que, conservando su independencia, forman parte a su vez de la nuestra. No son estos títulos del Reino.

Finalizando hago la observación de la opinión al respecto del Profesor Doctor González Rodríguez, don Alberto que sostiene que el título del primer y el segundo Duque de Badajoz no existió nunca, aunque si el de Señor de Badajoz, que si ostentó Gomes de Solís, padre y abuelo de los citados. En todo caso el título queda ahora a disposición de Su Majestad el Rey don Felipe VI, que cuenta entre sus títulos de soberanía histórica los de Rey de Badajoz y Rey de la Extremadura Leonesa, para autorizar su nuevo uso conforme a lo que disponga su Real Gracia.

Decir por último buscando la resonancia extremeña con la que empezaba que Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Gerona, Viana y Jaén cuenta también entre los títulos vinculados a la heredad de la Corona los de Señora de Cáceres y Señora de Trujillo primero creado y luego concedidos por Sus Majestades los Reyes Católicos doña Isabel y don Fernando a su hijo el malogrado Príncipe don Juan, también Señor de Salamanca, donde se cuidan con gran detalle estas cuestiones por lo que suponen de prestigio y valor representativo.