THE CROWN. LA CORONA NOTICIAS. EL REY EN DOS PASOS. HOY DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

El Rey en dos pasos

EL REY EN DOS PASOS. HOY DIA DE LA CONSTITUCION

PRIMER PASO. DON FELIPE.

Tras unos días, quisiéramos comentar lo muchas veces publicado el pasado día 22 de noviembre: “45 años de la restauración de la monarquía” y artículos relacionados. En muestra modesta opinión lo que ocurrió el 22 de noviembre de 1975 no fue la restauración de la legítima y tradicional Monarquía de España; sino la INSTAURACIÓN de una monarquía distinta, ajena a nuestros usos, costumbres y leyes dinásticas, soporte de una dictadura y de su gobierno totalitario. Ese día el Rey, en su rama dinástica, no era don Juan Carlos sino don Juan, su padre; y en otras ramas lo era don Carlos para otros; ambos procedentes de legitimidades históricas y no encumbrados por la legislación franquista. Don Juan Carlos no fue Rey legítimo hasta el 14 de mayo de 1977, tras la renuncia y abdicación de su padre el Rey, así por la sencilla razón de las fechas el Ducado de Fernández Miranda lo crea y concede un Rey legítimo y no un Rey instaurado. A su vez Don Carlos pidió el voto favorable para la Constitución que consagraba a su primo como Rey Constitucional, legítimo heredero de la dinastía histórica, título en el que le seguirían sus “sucesores” y no sus “descendientes” matiz importantísimo cuando se reseña referencia, como se hace, a la dinastía histórica. Ya lo dijo don Juan Carlos I: Hombre, sí, yo sucedo a Franco, pero de quien soy heredero es de 17 reyes de mi Casa y Familia -18 si contamos con su padre- (La Reina muy de cerca. Pilar Urbano. Barcelona. Planeta. 2008. Página 212).

En conclusión la restauración de la monarquía, de la de verdad, se hace con la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978 y nunca antes; flaco favor se hace a la Corona y al Rey relacionado su origen con la monarquía instaurada que gracias a Dios y a la voluntad de don Juan Carlos I sobrevivió poco más de tres años a la muerte del dictador. Pudo ser y fue legal, pero nunca fue legítima ni dinástica; y la legitimidad y la dinastía en asuntos del trono lo son todo. Nuestra Monarquía Constitucional entronca directamente – legítimo heredero de la dinastía histórica – con la Monarquía histórica y tradicional de España (Alarico I Rey de los Godos, año 409 después de Cristo) y nada tiene que ver con la Monarquía franquista felizmente fenecida el citado día de diciembre. Decir o insinuar lo contrario es dar alas a aquellos que quieren acabar con ella, con la Constitución y con el sistema de convivencia, libertad y democracia, que bajo su amparo, arbitraje y poder moderador, nos hemos dado.

SEGUNDO PASO. DON JUAN CARLOS

Ahora que sabemos que todo lo escrito y hablado de don Juan Carlos quedará en una regularización fiscal sobre el uso de una tarjeta de crédito regalada por un tercero, parece conveniente profundizar en algunos detalles y cuestiones que publicados en un sentido, es muy dudoso que lo sean ahora en sentido contrario, veamos:

1.- Don Felipe VI de la Fundación Zagatka; y cuando ha tenido conocimiento de ello ha renunciado a cuantos derechos pudiesen corresponderle. También todos los otros beneficiarios que formaban parte de la Real Casa de España han sido eliminados de la relación.

2.- La Fundación fue creada por Su Alteza Real don Álvaro de Orleans y Borbón, de 71 años, con tres hijos, los Príncipes Andrés, Pilar y Alois; es Príncipe de la Sangre de Francia con puesto en la sucesión del trono de San Luis. No es un allegado a don Juan Carlos y menos como se ha publicado viene por su relación con la Reina doña Sofía; Don Álvaro desciende del matrimonio de la Infanta doña Eulalia de Borbón y Borbón, hija de la Reina doña Isabel II y su primo hermano don Antonio de Orleans y Borbón, hijo de la hermana pequeña de la Reina Isabel y de Su Alteza Real don Antonio de Orleans, también Príncipe de la Sangre de Francia e hijo de Su Majestad el Rey don Luis Felipe I de Francia. El hijo de ambos, don Antonio de Orleans y Borbón (muerto en 1930) fue creado por gracia de Su Majestad el Rey Infante de España, fue el IV Duque de Galliera. Le sucede su hijo don Alfonso de Orleans y Borbón, también Infante de gracia de España (muerto en 1975) y General del Ejército del Aire, V Duque de Galliera; casado con doña Beatriz de Sajonia. Fue en ese momento, esta rama de la familia adopta el apellido “de Orleans y Borbón”. Fue su hijo don Álvaro de Orleans y Borbón Sajonia, VI Duque de Galliera, muerto en 1997 y padre de quien nos ocupa; don Álvaro de Orleans y Borbón Parodi-Delfino, a la sazón nieto de un Infante de España y Principe de Francia con tratamiento de Alteza Real, sus abuelos y los de don Juan Carlos eran primos hermanos, no es un lejano parentesco, reforzado por el hecho de ser el que fue Rey de España el padrino de bautismo del Príncipe don Alois, hijo pequeño como hemos dicho de don Álvaro.

3.- Don Álvaro creó la Fundación por su interés en gestionar parte de su patrimonio a nivel administrativo y financiero en apoyo y ayuda de la Real Casa de España, como legado de su padre y de su abuelo –no olvidemos Infante de España- y precisamente porque su posición no era la de un fiduciario (Que es legatario de un testador que le encarga transmitir la herencia a otra persona o invertirla del modo que se le indica) sino que disponía plenamente de sus propiedades, posesiones y capacidades y no en nombre de otros, decidió que figurasen abiertamente con nombre y apellidos en el Reglamento de las Fundaciones como memento, los nombres y apellidos de los beneficiarios. No había nada que ocultar, pues era la decisión de un tercero en favor de otros conforme a su voluntad.

4.- Que el ordenamiento jurídico de Liechtenstein, donde se constituyó la Fundación, no obliga a informar ni reclamar consentimiento de los beneficiarios para su designación. De ahí que Su Majestad el Rey don Felipe VI desconociera su posición entre los posibles beneficiados de las fundaciones.

5.- Que como se deduce del Reglamento de la Fundación los beneficiarios eran por este orden: don Álvaro, su hijo el Príncipe don Andrés, don Juan Carlos y don Felipe; siendo muy y alto improbable que el primero y el segundo y sus herederas, don Andrés de Orleans y Borbón San Martino D’Aglie, tiene dos hijas, doña Inés y doña Eulalia de Orleans y Borbón van Exter; muriesen y desapareciesen anticipadamente a don Juan Carlos (mucho mayor que su primo don Álvaro, 82 frente a 71 años) y a don Felipe, convirtiéndose estos en los primeros de la lista.

6.- Que es tajantemente falso que la Fundación sean una pantalla o sociedad instrumental presuntamente ilícita o esté acusada de serlo; de hecho don Álvaro no está siendo objeto de ningún procedimiento penal en Suiza, España o cualquier otro país.

7.- Que todo el apoyo ofrecido por don Álvaro a su primo don Juan Carlos ha sido producto de su libre voluntad y forma parte del compromiso histórico heredado de su familia de apoyar a la Real Casa de España. De este modo cualquier y toda acusación de testaferro o fiduciario carece de razón y fundamento, siendo completamente falsa.

8.- Que tras las falsas acusaciones de Corinna Larsen en este sentido la fiscalía suiza procedió al bloqueo preventivo de las cuentas de la Fundación en el citado país. Tras acudir voluntariamente don Álvaro a declarar y explicar el alcance y contenido de la realidad, las cuentas fueron desbloqueadas, como continúan hasta la fecha.

9.- Que don Álvaro y don Juan Carlos no tienen ningún vínculo mercantil o societario.

10.- Que dicho todo lo anterior, es claro que se ha montado una campaña de desprestigio a base de rumores, especulaciones y medias verdades…o mentiras, informaciones tergiversadas o interesadas que no tienen base alguna con el ánimo de empañar los éxitos de la sobresaliente labor de don Juan Carlos I como Rey Constitucional de España entre 1978 y 2014, así como su labor y dirección en la recuperación de la democracia en España entre 1975 y 1978.

