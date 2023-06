¡Vamos, Rafa!

En el marco de un habitual pero estricto protocolo, llenándose el pequeño Salón de Plenos del ayuntamiento de Cáceres, donde tienen preferencia en sillas, autoridades e invitados de la vida social cacereña y el vulgo ciudadano atrás y pegado a las paredes y de pie, lo de los colegas periodistas es otro cantar, se ha llevado a cabo el pleno más importante de cada legislatura, el de la toma de posesión de los 25 ediles que se van a responsabilizar a partir de este histórico día del calurosísimo 17 de junio bajo la dirección en este caso de un nuevo alcalde – el que la sigue, la consigue – el joven, tímido y entusiasta Rafael Antonio Mateos Pizarro, más conocido como Rafa Mateos, que sustituye en el comprometido cargo a otro joven, Luis Salaya Julián, que además en poco días abandonará su puesto de edil por su retorno a la vida profesional.

El abrazo de ambos alcaldes más las palabras de Rafa.. » querido Luis», agradeciéndole su labor en tiempos de pandemia, ha sido muy significativo » del buen rollo» entre los dos en los pasados años de experiencia municipal conjunta, y a partir de ahí, un breve discurso de tres minutos y cincuenta y tres segundos, para lanzar por parte de Rafa Mateos no solo agradecimientos sino disposición desde el minuto cero y con el objetivo de gobernar con orgullo, de cacereño, arrojo, por la disposición, y responsabilidad, por el cargo a ejercer, no sin más de una dificultad. Así, una joven, evidentemente fan del nuevo regidor, comentaba a nuestro lado, más que susurraba, el ya clásico ! Vamos, Rafa!, que da título a esta crónica, porque quizás ánimo no le va a faltar al avezado discípulo de Lau León, sorprendentemente ausente de un acto de tal fuste para su pupilo político. Sí ha estado, entre otros conocidos populares, Carlos Floriano, cuasi sempiterno político ahora aspirante, de nuevo, a ser diputado en el Congreso. La sabida ausencia de María Guardiola, en tales momentos en el Casar de Cáceres y no en negociaciones con VOX, también ha sido comentada, habiendo sido concejala con Rafa y además amiga.

Y es que Rafa Mateos va a tener que sacar su orgullo y arrojo, demás de demostrar responsabilidad para lidiar los prioritarios asuntos que se deben abordar en Cáceres, y para ello va a contar con un equipo de once concejales, pero frente a ellos estarán los diez socialistas, que se espera estén todos a una con una portavoz, Belén Fernández, que dada su trayectoria y experiencia política no se lo va a poner nada fácil, además de los bisoños ediles de VOX, Eduardo Gutiérrez y Raquel Mirat o los dos veteranos de Unidas Podemos, Consuelo López y Álvaro Jaen, que han dejado constancia que si prometen su cargo y son leales al rey, siendo republicanos, es por imperativo legal.

La Ribera del Marco , angosto y secular objetivo de todo proyecto municipal, la bajada de impuestos, anhelada por tantos ciudadanos, o la construcción de un complejo deportivo, esto se antoja menos prioritario, son tres de los pilares del programa de Rafa Mateos y su equipo que se las tendrá que ver también, entre otros considerandos, con la maquinaria municipal, nada fácil, más bien sinuosa, amén de las propias dificultades que conlleva poner en marcha todo lo prometido.

Rafa ha pedido diálogo y remar juntos además de que siempre lo vamos a encontrar » con la camisa remangada, con el cuaderno listo y con el móvil cargado», confiando en que se van a conseguir buenos logros para la ciudad. Es obvio que dada la actual fisonomía de Cáceres y lo que hay que trabajar para obtener todo lo anhelado y soñado se van a necesitar, y lo deseamos de verdad, precisamente muchos apoyos y ánimos. Quizás el comentario de esa joven a nuestro lado, en tan importante acto ciudadano, ese ¡ Vamos, Rafa! pueda ser un buen augurio. De momento, los cien consabidos días tiene a su disposición el flamante alcalde de Cáceres para ir demostrándolo.