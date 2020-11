Vara se lamenta del apoyo de Bildu a los Presupuestos 2020 de España

Comparte en redes sociales













El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha sido el primer ‘barón’ socialista que ha arremetido públicamente contra el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos, anunciado por Arnaldo Otegi en una entrevista. Vara no ha ocultado su “dolorosa sensación” por “ver a Otegi siendo clave para decidir los Presupuestos Generales, del Estado que combatió desde un grupo terrorista”.

El dirigente de Bildu, Arnaldo Otegi, ha avanzado este miércoles que la formación apoyará los Presupuestos Generales del Estado, “salvo sorpresa” de última hora. El anunciado apoyo de Bildu ha sido celebrado por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, mientras que ha servido al PP, Cs y Vox para cargar contra Pedro Sánchez.

Pero también ha desatado las críticas del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que no ha dudado en compartir su opinión a través de Twitter. “Ver a Otegi siendo clave para decidir los Presupuestos, del Estado que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemético”, ha manifestado.

Aunque Vara ha señalado que prefiere que “estén en las instituciones antes que matando; la memoria de las víctimas de ETA no se merece que sean relevantes en nuestras vidas. Es un fracaso colectivo” .

“Les pedimos que participaran de la democracia como único camino y lo acabaron haciendo. Lo que nunca imaginé es que la política española por la negativa a llegar a acuerdos los hiciera importantes”, ha lamentado el presidente de Extremadura.

