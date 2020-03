Víctor Lebrijo: CONPARTES es un espacio ideado para motivar el trabajo y la creatividad,

Todo un mundo de sensaciones variopintas es el que se ha creado en CONPARTES, un lugar idóneo para dar rienda suelta al ejecicio profesional y a la creatIvidad .

Todo lo que se observa en CONPARTES está muy pensado por parte de sus promotores. Con uno de ellos, Víctor lebrijo, ha cHarlado Digital Extremadura.

Las estancias, están diseñadas para que aquel o aquella que quiera compartir su trabajo, a modo de coworking, y por un precio establecido en función de las exigencias y posibilIDades que se ofrecen, pueda contratar los servicios de los que dispone este espacio multicisciplinar.

Víctor Lebrijo habla de CONPARTES con la pasión del que ha ideado, junto a su socia, el habitáculo y se nota que las ideas de arquitecto están presentes en el mismo.

Materiales reciclados, luminosidad por todas partes y algo peculiar que le distingue: además de las estancias de trabajo hay una sala para exposiciones,junto al espacio destinado al relax y descanso.

The Living Room, The Meeting Room, The Office I y The Office II, términos anglosajones para la cultura emprendedora del siglo XXI que actualmente se ejercita y para cubrir las necesidades de profesionales, autónomos y emprendedores que quieran sumarse a la idea de CONPARTES en donde según Lebrijo: ” Te puedes sentir como en casa, para compartir momentos tranquilos en la sala de descanso, o para hacer un parénetsis en The Siesta Corner”.

Una ventaja que quiere destacar es que CONPARTES está ubicado en pleno centro de la ciudad de Cáceres, lo cual lo convierte en lugar idóneo para, por ejemplo, las gestiones administrativas al uso.

En la calle peatonal S. Pedro 8, Cáceres dispone de un nuevo y peculiar The Work House, CONPARTES.