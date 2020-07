 1.229 nuevos positivos en las últimas 24 horas en España

El balance de casos diarios de coronavirus no deja de crecer. Tras superar hace unos días la frontera del millar de contagiados, los datos siguen al alza con otros 1.229 nuevos positivos frente a los 1.153 del día anterior.

Además, se habrían contabilizado 2.158 pacientes que han iniciado síntomas en los últimos 7 días, si bien en ese mismo periodo fueron más de 13.000 los nuevos positivos diagnosticados. Esto revela que por encima del 60% de los nuevos positivos son asintomáticos o en fases muy iniciales, lo que permite su aislamiento y el corte de la transmisión de forma precoz. En marzo y abril se detectaban menos del 10% de los casos asintomáticos, según las estimaciones del Ministerio de Sanidad en base a los resultados de los estudios serológicos.

Se mantiene la tendencia de entre 5-10 fallecidos en las últimas semanas. En los últimos 7 días se han registrado 10 defunciones y 25 pacientes han tenido que ser ingresados en UCI, además se han producido 438 ingresos hospitalarios. No hay una presión asistencial en el sistema hospitalario a día de hoy más allá de que pueda haber alguna presión mayor en zonas más afectadas pero controlable.

Durante el pico de la pandemia la capacidad de detección era mucho menor y eso se plasma también en la letalidad. En las últimas dos semanas contabilizadas (hasta el 15 de julio) ha bajado hasta el 0,6 y 0,4%. A nivel global desde el inicio de la pandemia en España la media de la letalidad por covid-19 se sitúa en el 10% porque hubo etapas que llegaba al 12-13%.

“Es verdad que hay incidencias más altas, pero la situación no es comparable a la situación que había en España en marzo y abril”, valoró el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, quien descartó que estemos ante una “segunda ola” y reclamó tratar de no utilizar “nombres llamativos” que no se corresponden con la realidad.

“No hay una definición concreta ni aquí ni en ningún sitio”, respondió sobre el momento en que ya consideraría que hay una segunda ola. “Habría que darse una transmisión comunitaria descontrolada amplia, es una definición muy amplia pero no hay otra”, explicó. “No se da ni en España ni en la mayor parte de Europa”, valoró recordando que ahora mismo hay una mayoría de brotes controlados y una transmisión comunitaria “residual” en determinadas zonas.